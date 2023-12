Wow-Effekt auf dem Red Carpet: Diese Trend-Accessoires von Emma Watson begeistern uns alle!

Schauspielerin Emma Watson gilt nicht ohne Grund als Stilikone: Gewohnt elegant zeigt sie sich bei der Premiere des Film "We Dare to Dream" und kombiniert einen schlichten schwarzen Anzug mit diesen geschickt platzierten Accessoires. Neugierig? Wir verraten die unerwarteten Verzierungen!

Emma Watson: Power Dressing und geschickt platzierte Accessoires

Sie weiß, wie man sich stilvoll kleidet: Zur Film-Premiere von "We Dare to Dream" in London setzt die ehemalige "Harry Potter"-Darstellerin Emma Watson auf Power-Dressing: ein schwarzer Anzug von Alexander McQueen, bestehend aus einem einreihigen, taillierten Blazer und weit ausgestellten Puddle Pants. Aufgewertet wird der schlichte, edle Look durch 2 unerwartete Accessoires, die das Outfit in einen aufregenden Red-Carpet-Look verwandeln. Auf ihrer Schulter funkelt eine strassverzierte XXL-Brosche und unter dem Blazer blitzt ein knappes, schwarzes Bralette-Oberteil elegant hervor. Wow, was für ein Look!

Der gelungene Auftritt von Emma Watson auf dem roten Teppich

Zur maßgeschneiderten Schlaghose trägt die Schauspielerin Riemchen-High-Heels mit quadratischer Spitze, besetzt mit Juwelen und Diamanten. Ihren Look rundet sie mit dezenten Diamant-Ohrsteckern, einem locker gebundenen Pferdeschwanz, rotem Lippenstift und dezentem Rouge ab - ein gelungener Auftritt! So posierte sie neben der pakistanischen Kinderrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und der syrischen Dokumentarfilmerin und Aktivistin Waad Al-Kateab auf dem roten Teppich.

Emma Watson setzt mit einfachem Styling-Trick ein Statement

Naked-Dress, No-Pants-Look - dieses Jahr hat uns viele gewagte Trends gebracht. Doch manchmal reicht auch ein einfacher Styling-Trick, um ein Statement zu setzten, wie es Emma Watson mit ihrer sichtbaren Unterwäsche bei der Filmpremiere von "We Dare to Dream" demonstrierte.

Andere dagegen verzichten ganz auf den BH - wie etwa Heidi Klum beim Großen Preis von Las Vegas.