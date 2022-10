Wir haben schon mal das Adventskalender-Angebot des Jahres 2022 gesichtet und wollen euch unsere Favoriten hier präsentieren. Da kommen auch die größten Weihnachtsmuffel in Stimmung, versprochen. Von preiswert bis luxuriös, von Skincare, über Make-up, bis Haircare, von kitschig, weihnachtlich bis festlich, elegant ist für jeden Geschmack und jedes Budget ein passender Beauty-Adventskalender dabei.

Ein wichtiger Tipp vorab: Beauty Adventskalender sind in der Regel super schnell ausverkauft. Und keiner der folgenden Kalender bildet dazu eine Ausnahme. Es lohnt sich also jetzt schon eure persönlichen Lieblinge zu kennen, um möglichst schnell und zielsicher zuschlagen zu können.

Hopp Hopp: Wer schnell ist, kann sich jetzt von unseren Favoriten der schönsten Beauty-Adventskalender für 2022 inspirieren lassen und diese – teilweise limitierten – Ausgaben für die Vorweihnachtszeit holen. © AleksandarNakic

Beauty-Adventskalender mit einem bunten Mix aus Überraschungen

Sephora Adventskalender

Alle Adventskalender sind ab dem 15.09 exklusiv in der SEPHORA App erhältlich und ab dem 19.09.2022 online sowie in allen Stores und Corner-Shops. Sephora bringt 2022 gleich mehrere Adventskalender auf den Markt und das ist genau die Art von Vorfreude und vorweihnachtlicher Euphorie, die wir lieben. Außerdem ist vom großem Premium-Paket bis zum kompakten Mini-Kalender für alle etwas Passendes dabei. Besonders cool: Es gibt auch exklusive After-X-Mas-Boxen. Allesamt sind gefüllt mit einem coolen Mix aus trendigen Make-up-Produkten, nützlichen Tools und reichhaltiger Skincare.

Douglas Adventskalender 2022

Auch bei Douglas gibt es eine breite Auswahl an Adventskalendern, der Eigenmarke, und natürlich von anderen Brands. Wer sich zur Adventszeit etwas Luxus gönnen, oder Luxus verschenken möchte, kann zum exklusiven Adventskalender greifen. Wer seiner Haut einen Pflegeboost verpassen will, der wählt den Skin Focus Calendar. Und wer lieber cooles Make-up auspacken möchte, der holt sich den Make-up Calendar.

Alverde Naturkosmetik Adventskalender

Der Alverde Naturkosmetik Adventskalender ist für 19,95 € beii DM erhältlich. Was alle Goodies gemeinsam haben: Sie sind vegan und natürlich. Ansonsten ergeben die kleinen Überraschungen aber einen vielseitigen, abwechslungsreichen Pflege-Mix aus Produkten für die Haut, Haare, Hände und Füße.

Balea und Balea Men Adventskalender 2022

Sowohl der Balea als auch der Balea Men Adventskalender sind bei DM für jeweils 14,95 € erhältlich. Balea beschenkt seine Fans 2022 mit zwei Adventskalendern, einen für sie und einen für ihn. Beide weihnachtlichen Kalender sind mit 24 Überraschungen bestückt, das kann Haut- und Haarpflege sein, oder auch Körper- und Bartpflege.

Avon Adventskalender 2022

Der Avon Adventskalender ist seit Oktober 2022 auf avon.de oder bei Avon Beauty-Berater*innen für 89,99 € erhältlich. Wer sich nur schwer entscheiden kann und dafür auf Überraschungen steht, der wird mit dem Avon Adventskalender eine besonders aufregende Vorweihnachtszeit erleben. Denn die 24 Türchen sind gefüllt mit einem bunten Beauty-Mix aus Avon Skincare, Parfüms und Make-up-Produkten, mit neuen Trend Pieces und altbekannten Klassikern. Und zwar nicht als Mini-Proben, sondern in Originalgröße.

Der vegane Lush Adventskalender 2022

Der vegane Lush Adventskalender ist ab dem 25. August online und ab dem 21. September in den Lush Shops für 235 € erhältlich. Der vegane Adventskalender von Lush ist von außen und von innen wirklich bunt - in allerbester Lush-Manier. Die Verpackung wurde von der Wohltätigkeitsorganisation Arthouse Unlimited designt, besteht zu 100 % aus recyceltem Karton und recyceltem Plastik und kann nach dem Fest wunderbar weiterverwendet werden. Das Innere ist ein vielseitiger Mix von handgemachten Produkten aus Lush-Bestsellern, Retro-Produkten aus ehemaligen Weihnachtskollektionen und exklusive Adventskalender-Produkten, die ansonsten nicht erhältlich sein werden.

HYPOAllergenic Adventskalender 2022

Der HYPOAllergenic Adventskalender ist für 34,99 € bei Rossmann erhältlich. Die Lösung für alle Allergiker:innen, die sonst häufig auf Überraschungen verzichten müssen, weil Beauty-Einkäufe leider nicht spontan oder impulsiv ablaufen können. Beim HYPOAllergenic Kalender können auch Haut-Sensibelchen ihre Bedenken und Vorsicht über Bord werfen, denn alle 24 Türchen enthalten festliche Überraschungen, die garantiert keine allergischen Reaktionen auslösen werden. Ihr könnt euch auf Pflege für Body und Gesicht, auf Make-up und nützliche Tools freuen.

Rituals of Advent Kalender 2022

Ab dem 5. September sind die Rituals Adventskalender in den Rituals Cosmetics Stores und auf Rituals.com erhältlich. Auch von Rituals gibt es dieses Jahr mehr als einen Grund zur Vorfreude und mehr als einen Kalender zur Auswahl. Im dunkelblauen 2D-Adventskalenders verbergen sich Produkte im Wert von rund 130 Euro, darunter auch vier Mini-Duftkerzen für jeden Adventssonntag. Der 3D-Adventskalender in Form eines Weihnachtsbaums leuchtet sogar mit eigener Lichterkette wie ein echter Christbaum, in dem einige exklusive Highlights stecken, die es nur in diese Edition geschafft haben. Zum ersten Mal gibt es nun auch den Premium-Adventskalender. Die Luxus-Edition verbreitet dank Lichterkette weihnachtliche Stimmung in der Wohnung und bringt uns dank hochwertiger Geschenke in Mini- und Originalgröße in Festtagslaune.

Molton Brown Advent Calendar 2022

Der Milton Brown Adventskalender ist online bei Molton Brown oder bei Douglas für 220€ zu finden. 24 verführerische Düfte und 24 hochwertige Produkte erwarten euch im Molton Brown Calendar. Von Badezubehör, über Bodylotion und Handcremes ist alles dabei, was ihr für jede Menge Winter-Selfcare gebrauchen könnt.

L´Oréal Paris Adventskalender

Den L'Oréal Paris Adventskalender ist bei Douglas und online erhältlich. Mini oder Maxi? Von L’Oreal Paris gibt es den Gönn-dir-Kalender mit 24 Türchen oder die kleinere Variante mit 12 Türchen. Beide sind gut bestückt mit einer vielseitigen Auswahl an echten Highlights für Haare, Augen, Teint und Lippen.

Logona Adventskranz mit 7 Überraschungen

Den Longona Adventskranz könnt ihr bei Logona oder bei Douglas für 34,99€ bestellen. Der etwas andere Adventskalender von Logona kommt in Kranzform daher und kann an jedem Adventssonntag geöffnet werden. Hinter den vier Türchen verbergen sich sieben Goodies aus dem Naturkosmetiksortiment von Logona. Haarpflege und Skincare voller natürlicher Inhaltsstoffe und Benefits und dafür frei von synthetische Farb-, Duft- und Konservierungsstoffen.

Skincare-Adventskalender

QVC Ampullen Adventskalender

Der QVC Ampullen Adventskalender ist ab September für 39,99 € online erhältlich. Wer pünktlich zum Fest einen Wow-Glow tragen und mit der Festtagsbeleuchtung um die Wette strahlen will, der holt sich für die Vorweihnachtszeit den Adventskalender mit dem Motto: "24 Tage Power-Pflege für die Haut." Die Kombi aus 24 Ampullen ergeben eine reichhaltige, regenerierende und pflegende Ampullen-Kur, die eure Haut auf Hochglanz pflegen wird.

Dalton Marine Cosmetics Beauty Adventskalender 2022

Den Dalton Marine Cosmetics Beauty Adventskalender ist sowohl online als auch in ausgewählten Shops für 124,90 € erhältlich. Ein echtes Selfcare-Must-Have für Hautpflege-Junkies. In dem hochwertigen Skincare-Adventskalender verstecken sich reichhaltige und wirkstoffstarke Pflegeprodukte. Von Ampullen, Anti-Aging-Produkten, Gesichtscremes und Masken, bis hin zu sechs Überraschungen in Originalgröße steckt hinter jedem Türchen eine täglich neue Extraportion Pflege für eure Haut. Übrigens haben die Produkte einen Wert von 340€.

24 Moments of Mindfulness Adventskalender von MICARAA

Der Adventskalender, der uns von außen pflegt, innen guttut und nach außen weiter wirkt. In dem Moments of Mindfulness Kalender findet ihr nämlich hochwirksame Naturkosmetik, teilweise in Vollgröße, oder in Minis zum Testen, sowie Beauty Zubehör und ein neues Überraschungsprodukt. Der Adventskalender liefert euch aber auch täglich Affirmationen für positive Gedanken zur vorweihnachtlichen Zeit. Außerdem unterstützt jeder verkaufte Adventskalender die Tabaluga Kinderstiftung.

Der REVIDERM „let it snow, let it glow“-Adventskalender

Der Reviderm "Let it snow, let it glow"-Adventskalender ist ab Oktober überr eviderm.com, im REVIDERM skinmedics Institute sowie in weiteren REVIDERM Partner-Kosmetikinstituten für 89,00 € erhältlich. Mit 24 Ampullen, darunter die Bestseller aus dem Hause Reviderm sind wir bereit uns der kalten Jahreszeit zu stellen. Täglich bekommt die Haut einen kleinen 2 ml Pflege-Boost der sie durch die Vorweihnachtszeit begleitet. Darunter finden sich die wichtigsten Wirkstoffe wieder, die unsere Haut während dieser anspruchsvollen Zeit braucht, die unsere Hautbarriere stärken, Feuchtigkeit spenden und einschließen und Vitamine, welche die Hautzellen schützen.

Garnier Tuchmasken Adventskalender

Der Garnier Tuchmasken Adventskalender ist sowohl bei Douglas als auch online für 19,99 € erhältlich. Entschleunigung gefällig? Mit dem Tuchmasken Adventskalender können wir ganz entspannt der vorweihnachtlichen Hektik entkommen. Den 12 Türchen entnehmen wir an jedem zweiten Tag eine pflegende Maske für das Gesicht oder die Augenpartie und gönnen uns einen Moment Me-Time.

Babor Ampoule Concentrates Adventskalender

Den beliebtenBabor Ampoule Concentrates Adventskalender findet ihr in bei allen Babor-Händlern und bei Douglas für 79,99 €. Babor beschert uns während dieser Vorweihnachtszeit wieder mit einer Intensivkur für die Haut mit dem Ampoule Concentrates Adventskalender. Über 24 Tage lang können wir unserer Haut mit einer sorgfältig ausgewählten und aufeinander abgestimmten Ampullen Kur pflegen, sodass wir zum Heiligabend schließlich den perfekten Glow unterm Weihnachtsbaum tragen.

Make-up-Adventskalender

trend it up Adventskalender

Der Trend it up Adventskalender ist bei DM online und in allen Shops für 25,95 € erhältlich. Der Adventskalender, der die kreativen Herzen von Make-up-Fans höher schlagen lässt, ist gefüllt mit Nagellack, Lippenstift, Mascara und allem was man für die Festtage sonst noch gebrauchen kann. Damit seid ihr für alle X-Mas-Partys gewappnet.

Was schwebt euch dieses Jahr vor: Beauty-Adventskalender mit traumhaften Produkten oder ein DIY-Adventskalender – wir finden beide Varianten super und haben hier ein paar Inspirationen an Beauty-Produkten für euren Adventskalender. © Mariia Fadeeva

Artdeco Adventskalender

Den Artdeco Adventskalender findet ihr für 69,99 € bei Douglas. Hinter 24 Türchen verbergen sich 24 bunte Highlights von Artdeco, die unsere Vorweihnachtszeit etwas farbenfroher, glitzernder, glamouröser, dramatischer oder schimmernder gestalten. Für Nägel, Augen, Lippen und Teint sind jede Menge neue Tools und neue Farben dabei.

Sincerely Yours, Benefit Holiday Adventskalender

Den "Sincerly Yours" Beauty Adventskalender von Benefit könnt ihr bei Benefit oder bei Douglas für 69,99 € bestellen. Der Holiday Calendar von Benefit ist nicht nur für Benebabes und Fans der Marke ein echtes Highlight. Die Box im typischen Benefit Design macht sich auch nach Weihnachten noch wunderbar als Deko oder Aufbewahrungsbox. Während der Adventszeit verbirgt sie aber 24 kleine Highlights und Überraschungen für die Brauen, das Gesicht, die Augen und die Wimpern.

Revolution Adventkalender 2022

Die Revolution Adventsadventskalender könnt ihr online bestellen oder direkt bei Douglas shoppen. Revolution stellt uns vor die Qual der Wahl: Wollen wir einen bunt gefüllten Make-up-Adventskalender haben, oder einen Special Calendar im Friends Design? Oder beide? Im Make-up-Adventskalender verbergen sich 25 Überraschungen, die wir für festliche Partylooks gebrauchen können. Im Friends Adventskalender stecken 12 Make-up-Essentials und Accessoires von Revolution.

Holiday Collection12 days of Kylie Advent Calendar

Den Holiday Collection 12 days of Kylie Adventskalender gibt es bei Douglas. Keeping up with Kylies Holiday Looks? Kein Problem. Die Make-up-Queen stellt uns nämlich 12 Produkt-Highlights zur Verfügung mit denen wir die Festtage in extra glamourösen Looks verbringen werden. Sie mixt Bestseller wie die Matte Liquid Lipsticks mit neuen Überraschungen.

Maybelline Adventskalender

Die Maybelline Adventskalender sind bei Douglas zu finden. Wollt ihr euch “Oh What a Magical Time” über 24 lange Tage gönnen, oder holt ihr euch den “Spirit of New York” mit 12 coolen Überraschungen nach Hause. Auch von Maybelline gibt es dieses Jahr zwei Optionen zur Wahl, einen klassischen Adventskalender und eine Mini-Version. In beiden stecken Make-up-Must-haves in Originalgröße und eine ganz besondere Überraschung für Heiligabend.

NYX Adventskalender 2022

Den Nyx Adventskalender könnt ihr für 59,99 € online bei Douglas shoppen. Eine Box voller Make-up-Schätze von Nyx versüßt euch die Wartezeit auf Weihnachten mit 24 kleinen Aufmerksamkeiten. Darunter sind echter Klassiker und Bestseller von Nyx, aufregende neue Produkte und nützliche Tools.

Nails-Adventskalender

Der essie Adventskalender 2022

Den tollen Essie Adventskalender findet ihr online über essie oder bei Douglas für 54,99 €. Jeden Tag ein neuer Nail Look? Kein Problem, mit dem Nail-Kalender von Essie seid ihr bestens ausgerüstet. Darin findet ihr klassischen Nagellack, Expressie oder Gel Couture, Nagelpflege, Base Coat und Top Coat.

Duft-Adventskalender

Der Adventskalender von Acqua di Parma

Der Duftadventskalender von Acqua di Parma ist seit September bei Douglas für 450 € erhältlich. Neben 13 verschiedene Düften, darf man auch noch 2 Kerzen und schließlich noch exklusive Überraschungen auspacken, die nur im Adventskalender zu finden sind.