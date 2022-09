Wer sind Clean Girls?

"You know those girls that always look clean? Their skin is always glossed, and they never look like they're wearing too much makeup? You may not be them, but here's how to get their look."

Dies ist ein Trend-Sound, der es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit schon auf eure TikTok FYP geschafft hat (danke Algorithmus). Selbst Nicht-TikTok-User:innen sind der Stimme bestimmt schon auf Instagram begegnet. Denn anders als andere Beauty-Trends, Hacks und Tutorials sind die Clean Girls nicht nach vier Wochen wieder vergessen gewesen, sondern haben sich lange und immer noch in der Beauty-Agenda gehalten. Dieser Trend Sound beschreibt schließlich auch schon sehr gut wie Clean Girls aussehen und die Message, die sie mit ihren Videos verbreiten.

Ihre Haut leuchtet, gepflegt, glatt und prall. Ihre Poren sind kaum zu sehen. Ihre Wangen sind rosig. Ihre Lippen schimmern glossy, ihre Wimpern und Brauen sind perfekt in Form und lückenlos. Die Haare sind in Sleek Buns geknotet, glänzend, kräftig und gepflegt. Während zarter Goldschmuck und ein Hauch von einem frischem blumigen Duft den Look abrundet.

Laut TikTok verwendet das Clean Girl nur getönte Feuchtigkeitscreme oder BB-Cream, etwas Augenbrauengel, natürlich aussehendes Rouge sowie Lip Balm, Tints und Öle. Der Look erinnert an den "You, but better"-Trend, den Glossier angestoßen hatte. Bevor auch die so sehr gehypte Brand nach schweren Rassismus-Vorwürfen aus dem TikTok-Olymp verstoßen wurde.

Der Trend ist auch mit dem Hashtag #thatgirlaesthetic verknüpft, bei dem es nicht nur um ein perfektes, minimalistisches Make-up geht, sondern über Beauty hinaus auch noch, um ein perfekt organisiertes Leben, das laut That-Girl aus gesunder Ernährung, Sport und einem aufgeräumten Zuhause besteht.

Klingt anstrengend? Ja, aber nicht nur das. Denn diese Darstellung auf Social Media, egal ob als porenloses Clean Girl mit strahlendem Teint oder als durchtrainiertes, Smoothie-schlürfendes That-Girl mit Traumwohnung, erzeugt Druck und Erwartungshaltungen und das alles auf Basis eines verzerrten Social Media-Image, das garantiert nicht der Realität entspricht - zumindest nicht der ganzen Realität.

Woher kommen Clean Girls?

Die Idee des "clean Look" gibt es tatsächlich schon lange. Allerdings wurde sie lange Zeit von People of Color und Latinas verkörpert. Sie waren es, die Sleek Buns und eingeölte Haut zu ihrem signature Look gemacht hatten. Dieser wurde nun von - hauptsächlich weißen TikTokerinnen - vereinnahmt und on top als neuer Trend verkauft.

Tatsächlich ist die Verwunderung unter dunkelhäutigen Frauen, Latinas und POC groß, als der Look, der ihnen so vertraut ist, plötzlich als viraler Trend gefeiert wird. Der Unterschied zwischen beiden Looks ist trotzdem groß. Sleek Buns dienten bisher häufig dazu, Locken, Wellen und dichte Haare mit Struktur zu frisieren und in eine Form zu bringen, die ihre natürliche Struktur verstecken sollte. Aber das ist wieder ein anderes Problem. Plötzlich waren Sleek Buns ein harmloser Trend, der zudem auch noch Natürlichkeit promoten sollte.

Was genau steckt hinter dem “Clean Girl Look“, der aktuell auf TikTok und Co. für Awareness sorgt? Wir haben die Fakten im Beauty-Artikel. © Beauty Agent Studio

Was ist nun das Problem mit den Clean Girls?

Was Clean Girls eigentlich zeigen wollen, ist wie man sich als “clean” stylt, “clean” pflegt und “clean” isst. Was sie stattdessen gezeigt haben, ist, wie tief verankert ausgrenzende eurozentrische Sicherheitsstandards heute immer noch sind. Das vorgeführte Ideal der “sauberen Schönheit” ist nur das jüngste Beispiel von hierarchischen Schönheitsnormen, die sich nur schleppend zu lösen scheinen. Der große Hype um den Look spiegelt wie stark präsent sie eigentlich immer noch sind - klassifizierend, unerreichbar, teuer, rassistisch, texturistisch oder fatphobic sind.

Jahrzehnte lang war dies das Prinzip, nach dem das Influencertum funktionierte - zumindest zum größten Teil, Ausnahmen gab es immer. Der:die Influencer:in zeigte ein unerreichbares Bild von kapitaler Schönheit, materiellem Besitz, eines scheinbar perfekten Life Styles, oder beruflichem oder sonstigem Erfolg. Auf der anderen Seite des Screens ließen sich Follower davon verzaubern und gleichzeitig unter Druck setzen, abwerten und ausgrenzen. Inspirierend waren die Accounts nur für diejenigen, die dem dargestellten Bild sowieso schon sehr ähnlich waren, die der Ästhetik entsprachen, die finanziellen Mittel schon hatten oder die gleichen Werte sowieso schon vertreten. Im besten Fall waren Influencer:innen also unterhaltsam.Einige besondere waren sogar informativ. In den allermeisten Fällen aber waren sie belastend mit ihren unerreichbaren Idealen.

In diese Kerbe schlugen die Clean Girls. Vorbereitet war der Weg von That Girl, von Hashtags wie #wokeuplikethis, und von Posts mit dem Titel "Ein Tag in meinem Leben" oder "Meine Morgenroutine". Sie alle hielten eine Fassade aufrecht, die ein makelloses aber eben mühelos makelloses Leben zeigte. Wie viel Arbeit, Zeit, Energie und Inszenierungsaufwand hinter der Darstellung steckt, müssen wir wohl nicht ausführen. Viel lieber wollen wir uns darauf konzentrieren, was diese Darstellung bei Empfänger:innen auslöst.

Das Clean Girl ebenso wie That Girl sind die Gesichter westlicher und elitärer Ideale. Indem sie den ungeschminkten Look als sauber bezeichnen, wird damit suggeriert, dass alles andere schmutzig - oder zumindest nicht sauber ist. Andere Hautfarben, andere Hauttexturen und Hauttypen, Hautkrankheiten, andere Körperformen, aber genauso auch anderes Empfinden für Ästhetik. Experimentelle Looks, ein eigener charakteristischer Style mit Persönlichkeit, sich mit Farben, Frisuren und Make-up auszudrücken, all diese wir abgelehnt für den minimalistischen Clean Look.

Es ist kein Zufall, dass diese Interpretation von Ästhetik von weißen Frauen geprägt und verkörpert wird. Sauberkeit und Zurückhaltung, sind seit jeher Tugenden und Ideale, die allen weiblichen Wesen aufgezwungen und vor allem von weißen Frauen vorgelebt werden. Im Grunde ist der Trend nur ein Comeback von weißer Uptown-Girl-Kultur und mixt sich in seiner modernen Version mit schwarzer und lateinamerikanischer 90er-Jahre-Ästhetik, indem er den Schmuck, die Haare und die schimmernde Haut von diesem Bild einnimmt.

Was geschah dann mit den Clean Girls?

Zunächst haben immer mehr schwarze und braune Creater:innen darauf hingewiesen, dass der Trend nicht so zeitgemäß ist, wie er sich darstellt. Die Influencerin @uchjn ging sogar so weit, den Trend als "Anti-Schwarz" zu bezeichnen. Sie schrieb: "Der Clean-Girl-Look ist schlicht und ergreifend anti-schwarz, denn welches schwarze Mädchen verlässt das Haus nur mit getönter Feuchtigkeitscreme und einem Hauch Concealer... BITTE, wir brauchen Deckkraft und Kontur."

Andere Nutzer:innen wiesen darauf hin, dass viele getönte Feuchtigkeitscremes und BB-Cremes schwer erschwinglich sind, geschweige denn eine breite Farbpalette für dunklere Hauttöne anbieten. Weitere erklärten, wie ihre Krankheiten und Hautproblemen wie Akne und Hyperpigmentierung es ihnen unmöglich machten, den Look zu rekreieren.

Dann tauchten Posts auf TikTok und Instagram auf unter dem Slogan "Clean-Girl-Aesthetic, but make it black”. Gezeigt wurden schlanke schwarze Frauen mit glattem Haar in sanft schimmerndem, natürlichem Make-up und coolen Basic Looks. Sie kreierten ihre eigenen Hashtags wie #cleanmakeupforblackgirls oder #cleangirlaestheticblackgirl. Die Createrin @iamdodos_ zeigt in ihrem Beauty-Tutorial, dass es Produkte wie Skin Tints und BB-Creams gibt, die auch für dunklere Hauttöne geeignet sind.

Als Userin Kaelyn Montoya, mitbekommt, dass der "Clean-Girl"-Look auf TikTok so angesagt ist, wundert sie sich, wie die Leute glauben konnten, dass dies etwas Neues sei. Sie postet ein Video auf ihrer Seite, in dem sie ihr Haar zu einem geglätteten Dutt stylt und behauptet, dass sie "den Clean-Girl-Dutt" zurückerobern würde, den Latina-Frauen seit Jahrzehnten tragen. Ihr Video wurde über eine Million Mal angesehen, löste aber in den Kommentaren eine Kontroverse darüber aus, ob eine kulturelle Gruppe einen Look für sich beanspruchen kann.

Eine Diskussion kommt ins rollen und überschwemmt sämtliche Social Media Kanäle. Ein Tweet dazu erklärt: "Das Problem mit der Clean-Girl-Ästhetik ist, dass sie nur für dünne, schlanke, locker gelockte, begehrenswerte Schwarze Frauen ohne Makel im Gesicht steht und impliziert, dass jeder, der nicht zu dieser Ästhetik passt, schmutzig ist."

Der versuch dunkelhäutiger Clean Girls, die Ästhetik für sich zu gewinnen, war immer noch ausgrenzend und klassifizierend. Nun hatten sich zwar mehr Hautfarben an den Trend gewagt, aber wieder nur eine sehr kleine elitäre Gruppe die keines Falls repräsentativ für alle Frauen oder Hautfarben war. Viel mehr spiegelten sie das Bild wieder in das sich schwarze Frauen wiederholt zwängen, um sich anzupassen und um Stereotypen zu vermeiden.

Wofür die 'Clean-Girl'-Ästhetik heute steht, ist der scheinbar gesellschaftlich anerzogene Wunsch, Hierarchien aufrechtzuerhalten und Formen der Ausgrenzung gerade rund um Schönheitsideale zu behalten. Wir denken, wir hätten uns weiter entwickelt, wären inklusiver, toleranter und offener geworden. Dabei haben sich nur die Wege, die wir gehen, verändert. Die Endstation ist die gleiche geblieben. Was früher aufwendiges Make-up und Frisuren waren, Looks, für die man Geld brauchte, schlank, weiß und jung sein musste, sind jetzt teure Pflegeprodukte, Gesichtsbehandlungen, Wimpernverlängerungen und ähnliche Treatments. Ein Look wird als natürlich und clean bezeichnet. Alles und alle, die diesem Look nicht entsprechen, sind eben nicht clean und nicht natürlich schön.

Es reicht nicht, ungeschminkt zu sein und einen Dutt zu tragen, um ein Clean Girl zu sein. Was man viel mehr braucht ist makellose Haut, glattes Haar, minimalistischen aber teuren Schmuck und scheinbar legere Leggins, in die man A reinpassen und die man sich B erst mal leisten können muss. Hinter dem Schleier der Clean Girl Aestetic verschwinden nicht nur Augenringe Pickel, sondern auch Krankheit und Armut und verpacken sie in eine mit Gloss überzogene Beauty Welt in der Skincare “Spaß macht”, “gesunde” Haut kein Make-up braucht und “Selfcare” wichtiger ist als ein stressiger Job.

Aber auch wenn sich das #ThatGirl und das #CleanGirl wirklich lange in unserem Feed gehalten haben, gab es eine Gegenbewegung. Eine, die sich ebenso lange hält und im Gegensatz zu der kleinen Elite weiter wächst. Schon in den letzten Jahren wurde ungeschminkte Haut immer öfter auch in ihrer Natürlichkeit gezeigt. Unterschiedliche Hautstrukturen und Texturen, Hautfarben und Hauttypen finden in Kampagnen und auf Social Media statt, selten aber immerhin. Diese Gesichter sind Pioniere, aber sie werden die Clean Girls überdauern, sobald wir erkannt haben, dass Gesundheit, Wellness, Selbstliebe und Schönheit mehr Gesichter hat als das des weißen, glatten, dünnen Mädchens.