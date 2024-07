Der perfekte Action-Thriller für heute Abend: "Killer Elite" mit Jason Statham und Robert De Niro

Jason Statham sorgt am 29. Juli um 22:40 Uhr bei Kabel 1 - oder live auf Joyn - für ganz schön viel Action: Der stargespickte Film "Killer Elite" überzeugt aber auch als spannender Polit-Thriller.

Anzeige

Schau im Livestream um 22:40 "Killer Elite" Joyn Live bei Kabel 1 oder direkt hier auf Joyn Mit einem Klick bist du im Livestream zu "Killer Elite"

Anzeige

Anzeige

Action-Star Jason Statham überzeugt mit Tiefgang

Jason-Statham-Filme haben eins gemeinsam: Einen Oscar bekommen sie sicher nicht. Aber - und das ist jetzt wichtig - das ist eigentlich auch egal. Denn Statham ist zwar nicht der Schauspieler mit der krassesten Range, er ist aber eins ganz sicher: einer der besten Action-Stars, die wir derzeit haben. Seine Filme enttäuschen eigentlich nie in Sachen Spannung, Verfolgungsjagden oder Kampfszenen.

Besonders der Action-Thriller "Killer Elite" fällt dahingehend auf. Jason Statham überzeugt als vielschichtiger Held der Geschichte, die mit spannenden Wendungen und politischen Intrigen aufwartet. Wer jetzt Dauergeballer erwartet, ist hier falsch. Denn "Killer Elite" baut sich auf, zeigt, wie Komplotte und Pläne geschmiedet werden - die Actionsequenzen sind zum Teil recht kurz, aber trotzdem ein Spektakel.

Darum geht es in "Killer Elite"

Profikiller Hunter (Robert De Niro) rettet Danny (Jason Statham) bei einem Autokonvoi das Leben. Danny hat alles, was er kann, von Hunter gelernt. Doch ein Jahr nach dem Unfall will er raus aus dem Mord-Geschäft. Anders als Hunter. Der will zumindest noch einmal so richtig Kohle machen und nimmt einen Job an, ohne zu wissen, wer sein Ziel eigentlich ist. Egal, sechs Millionen Dollar winken von seinem omanischen Auftraggeber. Als Hunter bemerkt, dass es sich bei seinem Ziel um vier Ex-Mitglieder einer Spezialeinheit des britischen Militärs - unter anderem Clive Owen - handelt, will er abbrechen. Doch sein Auftraggeber schnappt ihn - und nun muss Danny aus seinem Ruhestand, um den Job zu Ende zu bringen - und seinen alten Lehrmeister so zu retten.

Fun Fact: Der Film basiert auf wahren Begebenheiten! Er geht zurück auf das Buch "The Feather Man" von "The Feather Man" Ranulph Fiennes, der biografisch über seine Zeit beim Geheimdienst berichtet.