Die "After"-Reihe: Die packende Lovestory gibt es als Film und Buch

Leidenschaft und große Emotionen: Die "After"-Filmreihe basiert auf einer Fan-Fiction und ist perfekt für alle, die auf packende Lovestorys stehen. Wir verraten dir, wie der Hype ins Rollen kam und was die Bücher und Filme so besonders macht.

"After"-Filmreihe basiert auf einer Romanvorlage

"After" begann als Fan-Fiction und entwickelte sich dann schnell zu einem echten Nummer-eins-Besteller. Die erste Printausgabe des Romans wurde 2014 veröffentlicht, danach in 35 Sprachen übersetzt und bisher über zwölf Millionen mal verkauft. Hinter dem Erfolgsroman steht Anna Todd, eine 35-jährige amerikanische Schriftstellerin. Wahrscheinlich hatte zum Zeitpunkt der Online-Veröffentlichung niemand damit gerechnet, dass das Ganze so ein enormes Ausmaß annehmen würde. 2013 lud Todd den Roman "After" unter dem Pseudonym "Imaginator1D" als Fan-Fiction auf der Website Wattpad, einer Social-Media-Plattform für andere Autor:innen sowie Leser:innen hoch. Schon nach rund eineinhalb Jahren wuchs die Geschichte auf 2500 Seiten an und wurde mehr als eine Milliarde Mal aufgerufen. Doch was fasziniert die Menschen so sehr an der Geschichte?

Im Mittelpunkt steht die junge College-Studentin Tessa Young, die sich in den tätowierten Außenseiter Hardin verliebt. Dabei handelt es sich eigentlich um eine Fan-Fiction-Lovestory über über "One Direction"-Star Harry Styles. Sie, die strebsame, kluge und erzogene junge Frau. Er, der düstere, gut aussehende und unverschämte Bad Boy. Simple Story, mega Erfolg! Spätestens seit der Verfilmung der Buch-Reihe erlangte "After" internationale Bekanntheit. 2014 sicherte sich Paramount Pictures die Filmrechte, 2018 begannen die Filmarbeiten. Allein der erste Teil spielte weltweit knapp 70 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein. Auch der zweite Teil, der 2020 in die deutschen Kinos kam, war mit einem Einspielergebnis von über 47 Millionen Dollar ein riesengroßer Erfolg.

Für einen kleinen Vorgeschmack verraten wir dir im Folgenden ein paar Insights der Film-Reihe "After". Übrigens: Alle Teile bauen chronologisch aufeinander auf. Es lohnt sich also, der Reihenfolge treu zu bleiben.

1. "After Passion" (2019)

Im ersten Teil der Erfolgsreihe trifft die schüchterne, wohlerzogene Einser-Schülerin Tessa zum ersten Mal auf Bad Boy Hardin. Die anfängliche Antipathie ihrerseits entwickelt sich schnell zu einer knisternden Liebe zwischen den beiden. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen.

2. "After Truth" (2020)

Nachdem die Wahrheit über Hardin herausgekommen ist, möchte Tessa nicht mehr, dass er noch ein Teil von ihrem Leben ist. Sie zieht sich zurück und sucht Ablenkung. Die findet sie in ihrem neuen, gut aussehenden Kollegen Trevor, den sie bei ihrem Verlagspraktikum kennenlernt. Hardin kämpft verzweifelt darum, Tessa für sich zurückzugewinnen. Wird sie ihm verzeihen?

3. "After Love" (2021)

Dieses Mal sind es die Geheimnisse rund um Tessas Familie, die die Welt des verliebten Pärchens auf den Kopf stellen. Welche dunkle Geschichte verbirgt sich dahinter und wie lassen sich die neu aufgekommenen Probleme lösen? Können sie gemeinsam einen Weg finden?

4. "After Forever" (2022)

"After Forever" ist der Höhepunkt der eigentlich vierteiligen Filmreihe. Er dreht sich um den Abschluss am College, und die Zuschauer:innen können sehen, wie eng die beiden als Paar zusammengewachsen sind. Doch gibt es wirklich ein Happy End für sie? Das ist noch nicht ganz klar. Hier entscheidet sich final, ob es eine echte Chance für sie gibt oder sich ihre Wege endgültig trennen.

5. "After Everything" (2023)

Eigentlich handelte es sich bei der "After"-Reihe um vier Teile. Nun wurde jedoch überraschend angekündigt, dass es doch noch einen weiteren Teil geben wird und zwar exklusiv auf Amazon Prime.