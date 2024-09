Diese Hollywood-Stars feierten ihr Debüt in Horrorfilmen

Wusstest du, was Johnny Depp, Jamie Lee Curtis, Leonardo Di Caprio und viele andere Schauspieler:innen gemeinsam haben? Klar, sie sind Weltstars und nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Doch ihre Karrieren verdanken sie dem Horror-Genre. Erkennst du sie alle wieder?

Anzeige

Johnny Depp: Vom Teenie-Schwarm zum Freddy-Opfer

Lange bevor Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in den "Fluch der Karibik"-Filmen über die Weltmeere schipperte, hatte er eine Rolle im ersten Film der "Nightmare On Elm Street"-Reihe. In "Nightmare - Mörderische Träume" (1984) geht es um eine Gruppe von Teenagern, die von einem mysteriösen, narbengesichtigen Mörder namens Freddy Krueger heimgesucht werden.

Nach dem Debüt ist es für den damals 21-Jährigen (bis auf einen kurzen Gastauftritt im sechsten Teil) schon wieder vorbei mit der Elm Street, seine Rolle Glen überlebt den ersten Film nicht😥. Tja, dafür ging es mit der Schauspiel-Karriere jetzt erst richtig los. 1987 wird Johnny Depp mit seiner Rolle in der TV-Serie "21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer" berühmt.

Der junge Johnny Depp in seiner Rolle als Glen Lantz in "Nightmare On Elm Street" (1984) Der damals noch unbekannte Johnny Depp begleitete eigentlich nur einen Freund zum Casting von "Nightmare on Elm Street" und wurde dabei selbst entdeckt. © IMAGO/Capital Pictures

Anzeige

Anzeige

Jamie Lee Curtis: Michael Myers größte Widersacherin

Die "Halloween"-Filme gehören zu den bekanntesten Reihen des Genres. Wer Slasher-Filme (Aufschlitzer) mag, kommt hier voll auf seine Kosten, denn es gibt jede Menge Blut.

In der "Halloween"-Reihe geht es um den psychopathischen Serienmörder Michael Myers, der als Kind seine eigene Schwester ermordete und danach in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde. Jahre später entkommt er und kehrt in seine Heimatstadt zurück, um an Halloween erneut zu töten.

Wo wäre ich heute ohne Michael Myers? Jamie Lee Curtis

Die heutige Oscar-Gewinnerin Jamie Lee Curtis spielt Laurie Strode, eine junge Babysitterin, die ins Visier des unaufhaltsamen Killers gerät. Wie auch Johnny Depps, war Curtis' Schauspiel-Debut mehr oder weniger zufällig. Ihr Tennislehrer besorgte ihr das Vorsprechen. Zum Glück! Aus dem Independent-Film, der für gerade mal 325.000 Dollar produziert wurde, wurde der Grundstein eines Horror-Imperiums - mit Jamie Lee Curtis, der "Scream Queen", mittendrin.

Mit ihrer Rolle der Laurie Strode revolutioniert Curtis die Darstellung von Frauen in Horror-Filmen für immer. Statt panischem Kreischen und unüberlegten, halbherzigen Fluchtversuchen wird Laurie zur mutigen Heldin der Film-Reihe - und zu Michaels größter Widersacherin.

Jamie Lee Curtis ist in ihrem Film-Debut in "Halloween" (1978) erst 19 Jahre alt Funfact: Wusstest du, dass Jamie Lee Curtis die spießigen Klamotten für ihre Rolle Laurie Strode in den Halloween-Filmen selbst eingekauft hat? © picture alliance / Collection Christophel

Anzeige

Anzeige

Jennifer Aniston: Die Stil-Ikone kämpft gegen Killer-Kobolde

Im Film "Leprechaun: Der Killerkobold" (1993) geht es um ein Vater-Tochter-Duo, das im Keller seines neuen Hauses eine mysteriöse Kiste entdeckt. Darin steckt ein bösartiger Leprechaun (Warwick Davis), ein irischer Naturgeist. Der Leprechaun kann sich befreien und macht sich auf die Suche nach dem Gold, das ihm vor zehn Jahren gestohlen wurde. Tory (Jennifer Aniston) muss gegen den kleinen, aber tödlichen Leprechaun kämpfen, der nichts unversucht lässt, um seinen Schatz zurückzubekommen.

Mit "Leprechaun" ergatterte Jennifer Aniston ihre erste Hauptrolle und setzte damit den Grundstein für ihre Karriere. Und eins muss man sagen: Stylish war sie auch hier schon unterwegs.

Hier kannst du Jennifer Anistons Schauspiel-Debüt bewundern Streame jetzt "Leprechaun" auf Joyn