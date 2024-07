Diese 5 Kinderfilme begeistern auch Erwachsene

Samstag ist Kinoabend und ihr habt von "Harry Potter" bis "Shrek" schon alles gesehen? Es gibt eine Menge Kinderfilme, an denen auch Erwachsene ihre Freude haben. Diese fünf Schätze gibt's kostenlos auf Joyn!

Spaß für die ganze Familie mit diesen Filmen

Gemeinsam mit den Kindern einen Film gucken, kann ganz schön öde sein, denn oft unterscheidet sich der Humor von Kindern und Erwachsenen stark. Zum Glück gibt es aber auch Streifen, die in (fast) jeder Altersklasse Spaß machen: Film-Tipps für die ganze Familie!

1. "Peter Hase" (2018 und 2021)

Im Film hat es der freche Peter Hase hat es auf das Gemüse in Mr. McGregors Garten abgesehen. © picture alliance / ZUMAPRESS.com | Columbia Pictures

Der Mix aus Real- und Animationsfilm ist eine warmherzige Abenteuer-Komödie zum Mitfiebern und Lachen! Dafür sorgt unter anderem die deutsche Stimme des Langohrs: Comedy-Star Christoph-Maria Herbst.



Darum geht's: Er meint es nie böse und doch gerät der plüschige Titelheld der beiden Kinderbuch-Verfilmungen "Peter Hase" und "Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker" immer wieder in Schwierigkeiten. Und seine Familie gleich mit ihm. Das bringt ihn im zweiten Teil sogar dazu, den heimischen Garten zu verlassen und in der Großstadt sein Glück zu versuchen.

2. "Die Gangster Gang" (2022)

Im Film "Die Gangster Gang" versucht sich eine Gang von tierischen Gesetzlosen an ihrer bisher schwierigsten Mission: Gut sein! © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Die Bande ist hier zwar nur zu fünft - und doch: Ähnlichkeiten mit der Gauner-Komödie "Ocean's Eleven" (2001) lassen sich im Animationsfilm "Die Gangster Gang" (2022) nicht leugnen. Die temporeiche Krimi-Comedy macht die Frage nach Gut und Böse zum Thema.



Darum geht's: Unter der Führung des charismatischen Mr. Wolf (deutsche Stimme: Sebastian Bezzel) bereitet eine Gruppe von Tieren mit traditionell eher schlechtem Ruf (Schlange, Hai, Tarantel und Piranha) einen Coup vor, der den Höhepunkt ihrer kriminellen Karriere darstellen soll. Objekt der diebischen Begierde: der goldene Delfin, eine wertvolle Auszeichnung, die dem philanthropischen Meerschweinchen Professor Rupert Marmelade IV verliehen werden soll.

3. "Das Geheimnis von Kells" (2009)

In "Das Geheimnis von Kells" muss Brendan seine tiefsten Ängste überwinden und sich in den verzauberten Wald voller Fabelwesen begeben. © picture alliance / Everett Collection

Der kunstvoll gezeichnete, Oscar-nominierte Fantasy-Animationsfilm "Das Geheimnis von Kells" spielt im 9. Jahrhundert und entführt seine Zuschauer:innen in die Welt der irischen Mythen und Legenden. Bewegend und außergewöhnlich!



Darum geht's: Der zwölfjährige Brendan lebt mit seinem Onkel Abt Cellach in einer abgeschiedenen Waldgegend in dem von Mauern umgebenen Kloster Kells Abbey. Die Außenwelt hat er noch nie kennengelernt. Das soll sich ändern, als der Meister-Buchmaler Aidan mit einem geheimnisvollen Buch auftaucht und Brendans Hilfe braucht.

Auch interessant: Wie der Mythos um die Fabelwesen der Drachen entstand und was hinter den mysteriösen Lichterscheinungen von Irrlichtern steckt. Außerdem: Der Mythos Vampir und woher unsere Faszination für die Blutsauger kommt.

4. "Zoogeflüster - Komm mir nicht ins Gehege" (2008)

Schauspieler Jan Sosniok (v. l. n. r.), Tom Hoßbach, Pinguin-Revierleiter Peter Vollbracht, Julia Scherlitz und Floriane Daniel im Drehset am Pinguinbecken des Allwetterzoos Münster. © picture alliance/ dpa

Pinguine und Kinder - eine beliebte Kombination, die immer für gute Laune sorgt. Der Familien-Kinofilm "Die Chaosschwestern und Pinguin Paul" (2024) hat es gerade erst wieder bewiesen. In "Zoogeflüster" watschelt sich "Schulze" in die Herzen.



Darum geht's: In der Wohlfühl-RomCom "Zoogeflüster - Komm mir nicht ins Gehege" (2008) will die stellvertretende Zoo-Direktorin Sonja Winter (Floriane Daniel) die Schließung ihres Tierparks verhindern, auf dessen Gelände sie mit ihrer neunjährigen Tochter Hanna (Julia Scherlitz) lebt. Zu ihren Gegenspieler:innen gehört Architekt Mark Fechter (Jan Sosniok), mit dessen Sohn Tom (Tom Hoßbach) Hanna befreundet ist. Die beiden Kinder planen die Entführung ihres Lieblings-Pinguins Schulze. Den spielte die berühmte - neugierige, aber nicht dressierte - Pinguin-Dame Sandy (1996-2021).

Pinguin-Fan? Alles über das geheimnisvolle Leben der Pinguine und ihre irren Rekorde.

5. "Emoji - Der Film"

"Emoji - Der Film" enthüllt die geheime Welt in deinem Handy - eine Welt voller Emojis. © picture alliance/AP Photo

Wir nutzen sie (fast) alle: Emojis! Doch in "Emoji - Der Film" (2017) erwachen die kleinen Piktogramme zum Leben!



Darum geht's: Die Emojis leben im Smartphone des Teenagers Alex im Städtchen Textopolis und hoffen darauf, zum Einsatz zu kommen. Unter ihnen: Außenseiter Gene. Anders als die anderen Emojis verfügt er nicht nur über einen Gesichtsausdruck, sondern über eine ausgeprägte Mimik. Dabei wäre er doch so gerne "normal". Doch bald schon gibt es ein viel größeres Problem: Können Gene und seine Freund:innen Hi-5 und Jailbreak verhindern, dass ihre Welt vom Handy gelöscht wird?

Schon gewusst? Das bedeutet das lila Herz-Emoji!

