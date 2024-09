"Entsorgt wie Müll": Wer hat Samantha Henderson getötet?

Als die damals 25-jährige Vierfach-Mama Samantha Henderson als vermisst gemeldet wird, beginnt eine große Suchaktion, die einen ganzen Ort den Atem anhalten lässt. Doch plötzlich nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung, die alles infrage stellt.

WARNUNG: Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexueller Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote: Wende dich zum Beispiel an "Weißer Ring e.V." (Hilfe für Opfer von Gewalt), "Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs" (UBSKM) oder "Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch": 0800 22 55 530 (anonym und kostenfrei)."

Wer ist Samantha Henderson?

Samantha Henderson (25) ist eine lebensfrohe junge Frau. Ihre Mutter Janelle beschreibt sie seit Kindesbeinen als "Bundle of Joy", was im Deutschen etwa mit der Bedeutung eines "wahren Sonnenscheins" einhergeht. Und ein Sonnenschein ist Samantha wirklich! Mit ihrer Herzlichkeit und ihrer offenen Art ist sie bei Freund:innen und Nachbarn sehr beliebt.

Nach außen lebt sie ein Bilderbuch-Leben: Ihr Verlobter Dominic ist ihre Jugendliebe, die zwei sind ein echtes Traumpaar und bekommen vier Kinder zusammen. Trotz der alltäglichen, vor allem finanziellen, Herausforderungen als junge Familie beschreiben Bekannte die junge Mutter stets als optimistisch und tatkräftig.

Der Fall Samantha Henderson: Das ist passiert

Im Januar 2015 findet man die sonst idyllische kleine Gemeinde Corfe Castle in der engischen Grafschaft Dorset erschüttert vor. Ein mysteriöser Vermisstenfall plagt die Anwohner.

Samantha Henderson, die junge Mutter, der Sonnenschein, ist spurlos verschwunden.

Wo ist Samantha? Was ist mit ihr geschehen?

Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf, und der kleine Ort wird zum Zentrum eines wahren Krimi-Dramas:

Die Polizei durchkämmt die Umgebung, Familienangehörige und Freund:innen werden befragt. Samanthas Bild geht durch die Nachrichten. Der ständige Begleiter ist die Frage "Was ist mit Samantha passiert?".

Während die Untersuchungen voranschreiten, tauchen immer mehr beunruhigende Details aus dem Leben der 25-Jährigen auf, die ihr vermeintliches Bilderbuch-Leben bröckeln lassen und vor allem die Polizei an den bisherigen Zeugenaussagen zweifeln lässt …

Trotz intensiver Suche fehlt von Samantha weiterhin jede Spur. Bis ihre Leiche acht Tage später in einem nahegelegenen See gefunden wird.

Trotz intensiver Suche fehlt von Samantha weiterhin jede Spur. Bis ihre Leiche acht Tage später in einem nahegelegenen See gefunden wird.