Fan von "Ticket ins Paradies"? Diese Liebeskomödien auf Joyn musst du sehen!

Love is in the air - und auch auf Joyn! Am Sonntag um 20:15 Uhr läuft "Ticket ins Paradies" in SAT.1 und auf Joyn. Mit dieser Rom-Com wird uns garantiert ganz warm ums Herz. Du willst mehr Liebeskomödien von dieser Sorte? Kein Problem, wir haben da noch einige für dich...

Anzeige

Deshalb überzeugt "Ticket ins Paradies"

Humorvoll, erfrischend und romantisch: Die Liebeskomödie "Ticket ins Paradies" aus dem Jahr 2022 überzeugt viele mit ihren authentischen Momenten und dem unverwechselbaren Charme. Doch auch die Besetzung lässt nichts zu wünschen übrig: Mit Julia Roberts und George Clooney, unter den Fans auch bekannt als "Georgulia", wurde der Film mit einem perfekten Hollywood-Duo besetzt. Doch während die beiden sich nach ihren vielen gemeinsamen Filmen privat super verstehen, können sich ihre Filmrollen absolut nicht ausstehen - wie es bei geschiedenen Pärchen so üblich ist.

Darum geht es: Georgia (Julia Roberts) und David (George Clooney) waren einst ein verliebtes Ehepaar. Doch nach fünf Jahren war alles schon wieder vorbei. Anstatt warme Gefühle herrscht bei ihnen nur noch Eiszeit. Aber es kommt noch dicker: Ihre Tochter Lily (Kaitlyn Dever) hat auf Bali ihren Mann der Träume kennengelernt und plant, diesen zu heiraten. Um sie vor einem großen Fehler zu bewahren, reisen die Eltern ins tropische Paradies. Doch bei dem Versuch, ihre Tochter von der Ehe abzuhalten, geben Georgia und David erstaunlicherweise ein gutes Team ab. Ist da doch etwa mehr in der Luft als eigentlich gedacht?

Anzeige

Anzeige

Vor TV-Ausstrahlung: Hier geht es zu "Ticket ins Paradies" Kostenlos auf Joyn streamen

Unsere Empfehlungen für alle Rom-Com-Fans

Manchmal ist es gar nicht so einfach die perfekte Liebeskomödie unter all den guten Filmen und Serien auf Joyn zu finden. Aber keine Sorge: Wir haben dir die besten Filme des Genres Rom-Com zusammen gesucht, die dir als "Ticket ins Paradies"-Fan sicherlich gefallen werden:

Anzeige

Anzeige

"Sag's nicht weiter, Liebling"

Wie auch bei "Ticket ins Paradies" beginnt die Geschichte der Liebeskomödie im Flugzeug. Doch im Gegensatz dazu geht es hier deutlich turbulenter zu - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Passagierin Emma (Alexandra Daddario) werden diese wilden Turbulenzen auf ihrem Flug nach New York zu viel. Sie befürchtet einen Flugzeugabsturz und beichtet ihrem Sitznachbar intime Geheimnisse und Lügen aus ihrem Leben. Blöd nur, dass sich der gutaussendende Typ später als Jack Harper (Tyler Hoechlin), dem Top-Manager ihrer Firma, entpuppt. Doch ihrem Chef scheinen die peinlichen Beichten nichts ausgemacht zu haben, sodass er Emma kurz darauf auf ein Date einlädt. Emma scheint nach langer Zeit wieder glücklich und verliebt zu sein. Doch hat deren Liebe in der gleichen Firma eine Zukunft? All das erfährst du auf Joyn!

"Sag's nicht weiter, Liebling" kostenlos auf Joyn streamen Hier geht es zu Joyn

Anzeige

Anzeige

"Der perfekte Ex"

Ally Darling (Anna Faris) genießt ihr (Liebes-)Leben in vollen Zügen. Doch eine Statistik verändert ihr Dating-Leben schlagartig: Denn angeblich sollen Frauen, die 20 oder mehr Partner hatten, nie einen Ehemann finden. Deshalb beschließt sie, alle Ex-Partner erneut zu treffen und so ihren Mr. Right auf den zweiten Blick zu finden. Denn nur so kann sie die obszöne Zahl der Partner nicht überschreiten. Wie gut, dass sie bei dieser Sache von Frauenschwarm und Nachbarn Colin Shea (Chris Evans) unterstützt wird. Als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, scheint Ally ihren Nachbarn doch ganz gut zu finden. Ob sie dafür die Statistik hinter sich lässt, siehst du kostenlos auf Joyn.

Hier geht es zur Liebeskomödie mit Anna Faris und Chris Evans Streame "Der perfekte Ex" kostenlos auf Joyn

Anzeige

"Trennung mit Hindernissen"

Eine Liebeskomödie mit einem zerstrittenen Paar? Das zeigt der Klassiker "Trennung mit Hindernissen". Nach mehreren Jahren Beziehung bringt der Abwasch das Fass zum Überlaufen. Brooke (Jennifer Aniston) macht Schluss mit Gary (Vince Vaughn), der das ganze Drama um die Haushaltsaufgabe nicht versteht. Doch statt die Koffer zu packen, möchten beide nicht aus der Wohnung ausziehen und entscheiden sich, zu bleiben. Das Ziel dabei: Dem anderen so lange das Leben zur Hölle zu machen, bis einer geht. Ob dieser verrückte Plan aufgeht, kannst du dir im Film ansehen - kostenlos auf Joyn.

"Trennung mit Hindernissen" kostenlos streamen Hier geht es zum Stream auf Joyn

"Ein Date mit Miss Fortune"

Ein spontanes Treffen mit der Ex und dem neuen Partner ist nie angenehm. In solchen Momenten muss man sich zu helfen wissen und selbstbewusst auftreten. Das dachte sich auch der Serienautor Jack (Ryan Scott) als er in einem Diner plötzlich auf seine Ex-Frau trifft. Deshalb bittet er spontan die attraktive Maria (Jeannette Sousa), für einen kurzen Moment seine Freundin zu spielen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Die beiden verabreden sich zu einem fantastischen Date und wollen eine Beziehung eingehen. Blöd nur, dass die portugiesische Familie der abergläubischen Katholikin den beiden einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Wie die Liebesgeschichte endet, siehst du in "Ein Date mit Miss Fortune" kostenlos auf Joyn.

Schaue jetzt eine Liebeskomödie für die Seele Hier auf Joyn streamen

"Ein Traummann zu Weihnachten"

Gerade für die anstehende Weihnachtszeit sind Liebeskomödien perfekt. Und wenn wir ehrlich sind, dürfen diese doch auch ein bisschen kitschig sein - so wie der Film über die Schwestern Cara (Emily Alatalo) und Amy (Vanessa Smythe). Nach ihrem weihnachtlichen Pakt, bei dem sie bis zum nächsten Jahr ihren Seelenverwandten finden wollen, steigt ein Jahr später schon Amys Winterhochzeit. Für Cara scheint nach einem Kennenlernen auch alles perfekt, bis sie jedoch die Nummer ihres vermeidlichen Herzensmenschen verliert. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, beschließt sie ihren Traummann zu suchen. Doch wird sie ihn finden und glücklich werden?