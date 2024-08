Hayao Miyazakis Filme begeistern auch Nicht-Anime-Fans - und wurden schon zweimal mit einem Oscar ausgezeichnet. Dank Crowdfunding kannst du auch bald ein frühes Meisterwerk auf Deutsch sehen.

Das Wichtigste in Kürze Auf der Messe Animagic 2024 in Mannheim verkündete ProSieben MAXX, ein Frühwerk von Hayao Miyazaki ins Programm zu nehmen.

Hayao Miyazaki gilt in Japan als Gott der Anime.

Bevor er das später weltberühmte Studio Ghibli gründete, arbeitete er bei der Adaption verschiedener Kinderbücher als Anime-Serie mit.

Seine erste Regiearbeit war "Future Boy Conan". Nur Dank Crowdfunding konnte die Serie 2022 synchronisiert werden.

2025 zeigt ProSieben MAXX alle Folgen an einem Tag - sie stehen dann komplett auf Joyn zum Streamen zur Verfügung.

So kannst du "Future Boy Conan" sehen

Der Free-TV-Sender ProSieben MAXX begrüßt das neue Jahr 2025 mit dem Zukunftsjungen Conan und zeigt alle 26 Episoden der Serie am 1. Januar 2025. Von morgens kurz nach 09:00 Uhr bis zum Abend kannst du seine Abenteuer sehen. Danach stehen die Folgen einen Monat lang auf Joyn kostenlos online zum Streamen zur Verfügung.

Ohne Fans nicht möglich: Crowdfunding für die Synchronisation

Anime zu importieren ist ein langwieriger und teurer Prozess, bei dem schon am Anfang hohe Kosten durch die Lizenzgebühren stehen. Selbst ein großer Name wie Miyazaki hilft nur bedingt. Polyband, ein Label, das viel Erfahrung mit Anime-Klassikern hat, kam auf eine ungewöhnliche Idee: Crowdfunding. Fans wurden im Sommer 2022 aufgerufen, das Projekt auf Kickstarter zu unterstützen.

Tatsächlich kamen so binnen eines guten Monats über 31.000 Euro zusammen - 25.000 waren als Schwelle festgelegt worden, um eine untertitelte Version zu erstellen. Das große Ziel, 75.000 Euro zusammen zu bekommen, um eine Synchronisation zu finanzieren, konnte zwar nicht erreicht werden, aber ein Anfang war gemacht. Im Frühjahr 2023 erhielten die Fans dann die überraschende Nachricht: Auch die Synchronisation kommt!

Am 1. Januar 2025 ist die Serie auf ProSieben MAXX auch zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen. Ohne die Liebe der Fans wäre es nie dazu gekommen.

Darum geht's bei "Future Boy Conan"

Auf einer einsamen Insel lebt der elfjährige Conan zusammen mit seinem Großvater ein ruhiges Leben. Am liebsten fischt er unter Wasser in den Ruinen alter Wolkenkratzer. Nichts macht ihm Angst - nur als plötzlich ein Wesen an Land geschwemmt wird, das er noch nie gesehen hat, schiebt er Panik, denn es ist ein Mädchen. Lange vor seiner Geburt nämlich ging die Zivilisation unter und sein Großvater fürchtete schon, dass sie die letzten Menschen wären. Einem anderen ist Conan tatsächlich bisher nicht begegnet.

Also welch ein Glück: Da draußen sind noch andere! Doch welch ein Pech: Einige wollen Übles: Das Land Industria versucht weiterhin im Luxus zu leben und ist dafür hinter einem Geheimnis her, das nur Lanas Großvater Dr. Lao kennt. Da Lao verschwunden ist, haben sie es nun auf Lana abgesehen. Conan muss, um Lana zu helfen, in die große unbekannte Welt aufbrechen, Freunde finden und lernen, Feinden aus dem Weg zu gehen.

Anime-Highlight "Suzume" auch an Neujahr

Und das war noch nicht alles, was das Neujahr 2025 an Anime zu bieten hat. Nach "Future Boy Conan" läuft um 20:15 Uhr einer der beliebtesten Anime-Filme der letzten Jahre: "Suzume". Der Film stammt von Makoto Shinkai, der mit "Your Name" bereits den erfolgreichsten Anime-Film aller Zeiten produziert hat. Und auch "Suzume" ist absolut sehenswert.

Du willst kostenlos Anime schauen?

Dann schau einfach auf Joyn vorbei, da gibt es die Anime von ProSieben MAXX sowie viele weitere im Stream.

Auf der Animagic hat ProSieben MAXX noch mehr spannende Neuigkeiten verkündet: Es gibt weitere Staffeln "Demon Slayer", die TV-Premiere des neuesten "One Piece"-Films sowie zwei neue Serien mit "Mushi-Shi" und "Hell's Paradise".