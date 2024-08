Wir haben zum Start von "Mushi-Shi" den Synchronsprecher und Schauspieler Philipp Moog auf der Animagic für ein exklusives Interview getroffen. Er spricht über seine neue Synchronrolle Ginko, den Geisterseher und gibt Tipps, worauf es beim Synchronisieren einer (Anime-)Figur ankommt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Schauspieler und Synchronsprecher Philipp Moog ist die deutsche Stimme von Legolas, Obi-Wan, Barney Stinson und jetzt auch Ginko im neuen Anime "Mushi-Shi".

Philipp Moog gibt Tipps und erklärt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um Synchronsprecher zu werden.

Die 1. Staffel "Mushi-Shi" läuft ab 23. August 2024 in der Anime Night auf ProSieben MAXX sowie kostenlos auf Joyn .

Weitere Infos zur Serie "Mushi-Shi" findet ihr auf ProSieben MAXX.

Hier kannst du die Serie streamen Jetzt "Mushi-Shi" kostenlos streamen Auf Joyn kannst du die Folgen der Anime-Serie nach TV-Ausstrahlung kostenlos ansehen.

Anzeige

Anzeige

Wer ist Philipp Moog? Woher kennt man ihn?

Philipp Moog ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Seine bekanntesten Synchronrollen sind Barney Stinson alias Neil Patrick Harris, aus "How I met Your Mother", Obi-Wan Kenobi, alias Ewan McGregor, aus der Star-Wars-Reihe und Orlando Bloom als Legolas in "Der Herr der Ringe".

Ab 23. August kommen seine Fans in der neuen Serie "Mushi-Shi" erneut in den Genuss seiner Stimme. Dort spricht er den Hauptcharakter Ginko. Philipp Moog erzählt uns im exklusiven Interview begeistert von der Serie und was Synchronsprechen ausmacht.

Anzeige

Anzeige

Worauf können wir uns bei "Mushi-Shi" freuen?

Philipp Moog schwärmt von der Anime-Serie, insbesondere von den Bildern, der Musik und der erzeugten Spannung. Er schätzt außerdem an der Serie ihren mystischen Hintergrund und die philosophisch durchdachte Aussage des Animes.

Es ist unglaublich spannend gemacht. Wunderschöne Aufnahmen, tolle Musik! Ich kann's nur jedem ans Herz legen, das anzusehen. Man wird dann süchtig davon. Philipp Moog über "Mushi-Shi"

Hier kannst du dich selbst überzeugen Jetzt "Mushi-Shi" kostenlos streamen Auf Joyn kannst du die Folgen der Anime-Serie nach TV-Ausstrahlung kostenlos ansehen.

Anzeige

Anzeige

Worum geht es bei "Mushi-Shi"?

Die Serie "Mushi-Shi" handelt von Ginko, dem Geisterseher. Er ist einer der wenigen Menschen, die die sogennanten "Mushi" sehen kann. Die Geister verursachen immer wieder Probleme in der Menschenwelt. Da gewöhnliche Menschen die Mushi nicht wahrnehmen können, benötigen sie Ginkos Hilfe.

Das Lösen der Probleme gleicht dabei oft Detektivarbeit, und nicht selten steht Ginko vor einem großen moralischen Dilemma. Action und Kämpfe gibt es in der Serie kaum, dafür hat die Geschichte große Tiefe, wirft philosophische Fragen auf und macht nachdenklich. Wenn dir der aktuelle Anime-Hit "Frieren" gefallen hat, wirst du "Mushi-Shi" ebenfalls lieben.

Das sind die Voraussetzungen, um Synchronsprecher zu werden

Das Synchronsprechen ist für Philipp Moog immer ein Teil seiner Schauspielerei gewesen. Jeder Synchronsprecher solle auch Schauspieler sein und eine Schauspielausbildung haben. Als Synchronsprecher versetze man sich schauspielerisch in eine Rolle. Das verlange völlige Hingabe. Und das ist für Philipp Moog essenziell.

Anzeige

Gibt es Unterschiede beim Synchroniseren von Anime und Realfilm?

Es gebe geringe Unterschiede bei der Synchronisation einer real verfilmten Serie und eines Animes, erzählt Moog. Beide haben zwar eine ähnliche Technik, aber im Gegensatz zu einer Realverfilmung sind Animes künstlich generiert. Das heißt, die Münder der Charaktere würden sich oft sehr schnell und zackig bewegen. Die Kunst sei es, sich nicht beeinflussen zu lassen und abgehackt zu sprechen, sondern das Gesprochene natürlich wirken zu lassen.

Bei "Mushi-Shi" hätten ihm die guten Dialogbücher von Sebastian Horn dabei sehr geholfen.

Wo kann man "Mushi-Shi" sehen?

Immer freitags ist die neue Anime Serie "Mushi-Shi" zu bewundern. Sie wird ab ca. 22:20 Uhr auf ProSieben MAXX im Rahmen der Anime Night ausgestrahlt mit drei Folgen am Stück immer nach dem Anime-Film. (mit einer Pause am 30. August)

Parallel ist es auch im kostenlosen Livestream auf Joyn abrufbar. Außerdem kannst du alle Folgen nach der Ausstrahlung für kurze Zeit auch auf Joyn streamen - natürlich kostenlos.

Direkt vor dem Start von "Mushi-Shi" gibt es am 23. August um 20:15 Uhr zwei meisterhafte Filme von Makoto Shinkai, dem Erfolgs-Regisseur von "Your Name". Du kannst sie ebenfalls danach auf Joyn anschauen.

Du willst kostenlos Anime schauen?

Dann schau einfach auf Joyn vorbei, da gibt es die Anime von ProSieben MAXX sowie viele weitere im Stream.