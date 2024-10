"Gossip Girl": 11 Fakten, die du über die Kult-Serie sicher noch nicht wusstest!

Die ikonische Serie hat ihre eigene Ära geprägt und die damalige Pop-Kultur nachhaltig beeinflusst. Aber was macht "Gossip Girl" zur Kult-Show? Gab es Serena van der Woodsen wirklich? Wie war Blake Lively am Set? Alles, was du bisher nicht über die Show wusstest.

Top 11 Fun Facts über "Gossip Girl"

1. Fakt: Kirsten Bell gab "Gossip Girl" ihre Stimme und ist somit die ikonische Erzählerin, die die Signature-Sätze "Guten Morgen Upper East Siders" und "Xoxo, Gossip Girl" geprägt hat.

2. Fakt: Die Geschichte rund um "Gossip Girl" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe aus insgesamt 13 Romanen von Cecily von Ziegesar. Sie hat die Bücher 2002, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen, an einer Privatschule in New York City geschrieben. Die Charaktere und Handlungselemente sind fiktional, aber basieren damit lose auf den glamourösen und oft komplizierten Leben der Jugendlichen aus der New Yorker Oberschicht.

3. Fakt: Blake Lively wollte anfangs keine feste Rolle in einer TV-Serie übernehmen, da sie eigentlich noch vorhatte zu studieren. Die Produzent:innen überzeugten sie jedoch, indem sie ihr versprachen, dass sie weiterhin Zeit für ihr Studium haben würde. Als die Serie erfolgreicher wurde, als abzusehen war, konnten sie dieses Versprechen nicht halten.

4. Fakt: Blake Lively und Penn Badgley, die in der Serie als Serena und Dan eine komplizierte On-Off-Romanze erleben, hatten eine echte Beziehung während der Dreharbeiten. Sie lernten sich am Set kennen und begannen 2007, kurz nachdem die Serie gestartet war, auf Dates zu gehen - bis 2010 wieder Schluss war.

5. Fakt: Leighton Meester - die in der Serie als Blair bekannt wurde - war von 2008 bis 2010 mit Sebastian Stan zusammen, der die wiederkehrende Rolle des Carter Baizen spielte. Ed Westwick, der ihren Serien-Lover Chuck Bass verkörperte, hatte währenddessen eine Beziehung mit Jessica Szohr, welche eine Nebenrolle als Vanessa Abrams übernahm. Am 23. August 2024 haben die "Gossip Girl"-Lieblinge in Italien geheiratet.

6. Fakt: Obwohl Blake Lively (Serena) und Leighton Meester (Blair) in der Serie beste Freundinnen waren, standen sie sich im echten Leben nicht besonders nahe. Sie arbeiteten professionell zusammen, hatten aber unterschiedliche soziale Kreise und Interessen außerhalb des Sets.

7. Fakt: Die "Gossip Girl"-Charaktere trugen echte Designer-Outfits von Luxusmarken wie Chanel, Gucci, Valentino, und Dior. Die Produzent:innen wollten sicherstellen, dass die Looks so authentisch wie möglich wirkten und den Glamour der Upper East Side optimal widerspiegelten.

8. Fakt: Die erste Folge von "Gossip Girl" wurde im renommierten Metropolitan Museum of Art und in der New Yorker Academy of Medicine gedreht. Viele spätere Szenen aus der fiktiven Constance Billard School, die Blair und Serena besuchten, wurden in einer Schule in Brooklyn produziert - weit entfernt vom glamourösen Manhattan und der Upper East Side.

9. Fakt: Anna Wintour, die langjährige Chefredakteurin der Amerikanischen Vogue war damals auch ein echtes Fangirl der Y2K-Serie. Sie erkannte das Potenzial der jungen Blake Lively und brachte sie auf das Cover des Mode-Magazins.

10. Fakt: Die Identität von "Gossip Girl" war eines der bestgehüteten Geheimnisse der Serie. Selbst die Hauptdarsteller:innen wussten lange Zeit nicht, wer in der letzten Folge Teil der Enthüllung sein würde.

Diesen letzten Fun Fact wollen wir dir auch nicht direkt verraten. Denn um herauszufinden, wer "Gossip Girl" wirklich ist, kannst du die sechs Staffeln des legendären Teenage-Dramas nun auf Joyn streamen.

So einflussreich war "Gossip Girl"

11. Fakt: Die kultige Y2K-Serie gewann zahlreiche People’s Choice Awards und Teen Choice Awards in verschiedenen Kategorien, darunter auch die Auszeichnung für die beste Drama-Serie und mehrere Auszeichnungen für die einzelnen Darsteller:innen. Die ersten Preise hagelte es schon 2008 kurz nach dem Serien-Start.

So gewann auch Blake Lively damals den Young Hollywood Award als Breakthrough Actress. Sie ebnete nicht nur der jungen Blake, sondern auch ihren Kolleg:innen Leighton Meester oder Penn Badgley den Weg nach Hollywood.

Denn "Gossip Girl" entwickelte sich schnell von einer Teenage-Drama-Serie zu einem kulturellen Phänomen. Die Zielgruppe von jungen Erwachsenen ließ sich maßgeblich von der Serie beeinflussen, die regelmäßig neue Mode-Trends und popkulturelle Hypes vorgab.

Es gab schließlich sogar zahlreiche Nachahmer:innen. Denn die Idee, dass eine anonyme Bloggerin, die Geheimnisse der Reichen und Schönen enthüllen könnte, passte perfekt in die Ära. Während der Ausstrahlung erlebte die Welt einen Boom an Society-Blogs und Klatsch-Websites, die das Leben von Prominenten und reichen Jugendlichen auf ähnliche Weise wie "Gossip Girl" dokumentierten.

