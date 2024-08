Ganz neu gelauncht wurde "Blake Brown Beauty", die neue Promi-Beautymarke von keiner Geringeren als Blake Lively. Das wissen wir bislang ...

Blake Lively launcht Haarpflege-Produkte

Es ist offiziell. Lange wurde gerätselt, was hinter der mysteriösen Brand "Blake Brown Beauty" stecken kann. Um alle abzuholen: Zunächst startete die Brand mit einem einsamen Instagram-Post, auf dem eine Person von hinten zu sehen ist, die den Kragen ihrer Lederjacke aufstellt - die weizenblonden Haare, zu einem Messy Bun zusammengenommen. Mehr ist es nicht. Weder eine Caption noch Kommentare (die Funktion wurde ausgestellt) bereichern den Post.

Fans erkannt im Hinterkopf direkt den von Schauspielerin Blake Lively, die gerade in "Deadpool & Wolverine" als Lady Deadpool zu sehen ist. Und schlossen daraus, dass es sich um eine Beauty-Brand von Blake Lively handeln muss. Denn das goldfarbene Hexagon, das als Logo fungiert, erinnert stark an ihre Alkoholmarke "Betty Booze" und ihre Non-Alkoholmarke "Betty Buzz".

Und: Blakes Geburtsname ist Brown - es macht alles also immer mehr Sinn.

Das ist "Blake Brown Beauty"

Endlich wurde aufgelöst, worum es sich bei der Marke handelt: Haarpflegeprodukte.

Immerhin zeigt das erste Foto des Accounts ein Close-up auf einen Dutt - und Blake ist bekannt für ihre zum neidisch werden schönen Haare.

Der Slogan "Iconic Hair, Everday" macht Hoffnung, dass man Lively Löwenmähne jetzt auch zu Hause selbst gestyled bekommt.

Nun stellte sie die ersten acht Produkte der Haarpflege-Line vor, die es ab dem 4. August auf deren Website zu kaufen gibt. Die Produkte liegen um die 20 US-Dollar. Ob es international verkauft wird, noch unklar. Das ist der erste Launch:

Wild Nectar Santal Fundamental Nourishing Mask $19.99

Wild Nectar Santal Fundamental Nourishing Shampoo $18.99

Amber Vanille Dry Shampoo $19.99

Blackcurrant Vanille Glam Mousse $18.99

Sandalwood Vanille Fundamental Strengthening Mask Hair Treatment $19.99

Bergamot Woods All-In-Wonder Leave-In Potion Shampoo and Conditioner $18.99

Milky Sandalwood Rich Reset Pre-Shampoo Mask $24.99

Sandalwood Vanille Fundamental Strengthening Shampoo $18.99

Bereits in ihren frühen Filmen betörte Blake mit ihrer natürlichen Schönheit und coolen Looks vor und hinter der Kamera. Bestes Beispiel: "Runaway Girl", in dem sie an der Seite von Eddie Redmayne brilliert. Ihr Look: lässige Beach Waves, rote Lippen und ein rot-gepunktetes Kleid, das man direkt nachkaufen will.

Blake ist nicht der erste Promi, der sich in Sachen Beauty austobt. Einige ihrer Kolleginnen haben bereits erfolgreich ihre Marken etabliert, darunter Rihanna mit "Fenty Beauty", Selena Gomez mit "Rare Beauty", Kylie Jenner mit "Kylie Cosmetics", Victoria Beckham mit "Victoria Beckham Beauty", Hailey Bieber mit "Rhode Beauty" oder auch Jennifer Aniston mit "LolaVie". Aber nicht jede Promi-Marke kommt auch gut an - wie man am Beispiel von Jennifer Lopez sehen kann, deren Marke "JLo Beauty" viel Kritik einstecken musste.