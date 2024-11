Bekannt geworden als blondes Sexsymbol aus "Baywatch", hat sich Pamela Anderson in den letzten Jahren zur ernsthaften Schauspielerin entwickelt und jetzt vermutlich die Rolle ihres Lebens gespielt. Sie wird unter Film-Kritiker:innen sogar schon als heiße Oscar-Kandidatin gehandelt.

Pamela Anderson hat das geschafft, was den wenigstens Schauspieler:innen gelingt. Sie hat sich von ihrem festgefahrenen Image gelöst. Wer in Hollywood mit dieser einen Rolle groß wird, hat es danach oft schwer, in einer anderen gesehen und ernst genommen zu werden. Vor allem als Frau, die eine blonde, leicht bekleidete Granate verkörpert, wird man im Anschluss nicht als Charakter-Darstellerin in einem tiefgründigen Drama besetzt.

Doch Pamela ist genau das gelungen. Auch wenn das Intro zu "Baywatch" legendär ist und jeder noch 30 Jahre nach Erstausstrahlung sofort die Szene vor Augen hat, in der Pamela an der Seite von David Hasselhoff im roten, knappen Badeanzug am Strand entlangläuft, gehören heute andere Bilder zu ihrem Image. Nur hat das viele Jahre gedauert.

Pamela Anderson: Der Beginn ihrer Karriere

Entdeckt wurde Pamela Anderson bei einem American-Football-Spiel und stand kurze Zeit später das erste Mal für Werbeaufnahmen vor der Kamera. Mit durchschlagendem Erfolg: Der "Playboy" wurde auf sie aufmerksam und noch im selben Jahr folgte das erste Cover und wenig später der Umzug nach Los Angeles. Drei Jahre nach ihrer Entdeckung kam der große Durchbruch mit "Baywatch". Während ihre Karriere bis dahin reibungslos lief, erntete sie 1996 den ersten Negativpreis für ihre schauspielerische Leistung in ihrem ersten Kinofilm "Barb Wire".

Auch privat waren die folgenden Jahre von Skandalen und Schicksalsschlägen geprägt. Pamela Anderson heiratete 1995 den Rocker Tommy Lee, mit dem sie zwei Söhne bekam. Die Ehe der beiden sorgte allerdings immer wieder für tragische Schlagzeilen, etwa, als sie eine Fehlgeburt erlitt und die Paparazzi versuchten, den Krankenwagen aufzuhalten, der sie in eine Klinik bringen sollte. Auch ein gemeinsam gedrehtes Amateur-Porno-Video wurde gestohlen, teuer verkauft und öffentlich im damals noch relativ neuen, quasi rechtsfreien Internet angeboten. Ein Richter wies eine Klage des Paares ab und erlaubte die Veröffentlichung.

Pamela Anderson im Interview

Ende der 90er-Jahre trennten sich die beiden und Tommy Lee musste für vier Monate ins Gefängnis, da Pamela Anderson ihn wegen Körperverletzung angezeigt hatte, ihre insgesamt sechs Ehen (Rick Salomon gab sie zweimal das Ja-Wort) hielten nie lange an.

Vom Blondchen zum Broadway-Star

Während sie privat ihr Glück nicht finden konnte, hat sie es trotzdem geschafft, die Vorurteile der Öffentlichkeit, ihr Image als naives Blondchen und die Skandale hinter sich zu lassen. 2022 feierte sie mit 54 Jahren ihr Broadway Debüt im Musical "Chicago" und wurde für ihre Performance von allen Seiten gefeiert. Auch 2023 macht sie wieder mit positiven Schlagzeilen von sich reden. Bei der Fashion Week in Paris zeigt sie sich mit dem natürlichen No-Make-up-Look und ermutigt so weltweit Frauen dazu, sich auch ungeschminkt wohlzufühlen. Seitdem sieht man sie regelmäßig mit keiner oder kaum Schminke und sie strahlt schöner als je zuvor. Hat zuletzt sogar ohne Make-up für eine Fashion-Kampagne gemodelt.

Die Rolle ihres Lebens: "The Last Show Girl"

Nun sieht es so aus, als ob sie endlich auch für ihre schauspielerischen Leistungen vor der Kamera ausgezeichnet werden könnte. Im Film "The Last Showgirl" von Gia Coppola spielt sie an der Seite von Jamie Lee Curtis und Ex-Wrestler Dave Bautista, der ebenfalls jahrelang versucht hat, als Schauspieler ernst genommen zu werden. Im Film verkörpert Pamela die Rolle der Shelly, die seit 30 Jahren jeden Abend als Tänzerin in Las Vegas auf der Bühne steht. Bis plötzlich das Ende der Show verkündet wird und sie anfängt, sich in der Zeit bis zum letzten Auftritt mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen - und mit dem Leben, was jetzt auf sie wartet.