Heute gibt es im Fernsehen gleich zwei Filme mit Arnold Schwarzenegger und selbst für Fans könnte der zweite Film eine echte Entdeckung sein. Der erste hingegen ist ein absolutes Muss für alle Sci-Fi-Fans.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Arnold Schwarzenegger wurde insbesondre durch seine Rolle in "Terminator" ein international bekannter Action-Star . Darüber hinaus spielte er in zahlreichen anderen Filmen mit.

"Terminator" hat eine Reihe von Fortsetzungen und Spin-offs hervorgebracht und hat das Sci-Fi-Genre nachhaltig geprägt . Viele Elemente des Films, wie die Vorstellung von Zeitreisen und die Darstellung von Cyborgs, sind in der Film- und Fernsehkultur weiterhin präsent.

Am 14. Oktober um 20:15 Uhr auf Kabel Eins kannst du den Arnold Schwarzenegger Film-Marathon mit "The Terminator" starten. Im Anschluss folgt der Action-Thriller "The Last Stand".

Am 14. Oktober 2024 ab 20:15 Uhr live auf Joyn: Joyn Film-Marathon mit Arnold Schwarzenegger kostenlos auf Joyn streamen!

Anzeige

Anzeige

"Terminator": Der Sci-Fi-Klassiker

Im Jahr 1984 erschuf James Cameron ("Titanic") mit "Terminator" einen zeitlosen Klassiker, der nicht nur das Science-Fiction-Genre revolutionierte, sondern auch die Filmgeschichte nachhaltig prägte. Mit einem bescheidenen Budget von 6,4 Millionen Dollar gelang es Cameron, eine fesselnde und düstere Erzählung zu kreieren, die das Publikum in ihren Bann zieht. Der Film kombiniert geschickt Elemente der Action und des Horrors, während er sich mit drängenden Fragen zu Technologie, künstlicher Intelligenz und der menschlichen Existenz auseinandersetzt.

Darum geht's: In der Zukunft, im Jahr 2029, tobt ein heftiger Krieg zwischen den verbliebenen Menschen und intelligenten Maschinen, die von einem System namens Skynet gesteuert werden. Skynet hat einen Atomkrieg entfesselt, der den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat, doch eine kleine Gruppe von Überlebenden leistet erbitterten Widerstand unter der Führung des charismatischen John Connor.

Um die endgültige Niederlage der Maschinen zu verhindern, entsendet Skynet einen Terminator (Arnold Schwarzenegger), einen nahezu unzerstörbaren Cyborg zurück in das Jahr 1984. Seine Aufgabe ist es, Sarah Connor (Linda Hamilton), die zukünftige Mutter von John Connor, zu eliminieren, bevor sie ihren Sohn gebären kann. Ohne John Connor würde der Widerstand der Menschen zusammenbrechen.

Film-Tipp auf Joyn: "The Last Stand" (2013)

"The Last Stand" ist der erste und bisher einzige amerikanische Film des südkoreanischen Regisseurs Kim Ji-woon, der sich zuvor mit Thrillern wie "A Tale of Two Sisters" und "I Saw the Devil" einen Namen gemacht hatte. Für die Hauptrolle kehrte Arnold Schwarzenegger nach einer zehnjährigen Pause seit "Terminator 3" und seiner Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien auf die Leinwand zurück.

Die Handlung erinnert an einen modernen Western: Schwarzenegger spielt einen alternden Sheriff, dessen Kleinstadt von kriminellen Banden – in diesem Fall Drogenbaronen – bedroht wird. Anstelle von Pferden gibt es rasante Verfolgungsjagden mit Sportwagen. Johnny Knoxville sorgt als skurriler Waffennarr für komische Momente. Der wilde Mix aus Action, Humor und einem grimmigen Schwarzenegger, der selbst Witze über sein Alter reißt, machen den Film unvergesslich.

Darum geht's: Nach einer missglückten Mission, die ihn mit Schuldgefühlen zurücklässt, gibt Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) seinen Posten beim Drogendezernat des LAPD auf. Er zieht sich als Sheriff in das verschlafene Grenzstädtchen Sommerton zurück, wo er für Recht und Ordnung in bescheidenem Rahmen sorgt. Doch die Ruhe wird jäh gestört, als der berüchtigte Drogenboss Gabriel Cortez (Eduardo Noriega) spektakulär aus der Gefangenschaft des FBI entkommt. Mit Hilfe einer Gruppe skrupelloser Söldner, angeführt vom eiskalten Burrell (Peter Stormare), steuert er auf die mexikanische Grenze zu - mit Sommerton direkt auf seiner Route. Während eine massive Polizeieinheit sich auf den Weg macht, um Cortez zu stoppen, zögert Owens zunächst einzugreifen. Doch als er sich seiner Vergangenheit stellen will, bereitet er alles für einen letzten klassischen Showdown vor.

Anzeige

Anzeige

Auf Joyn geht der Schwarzenegger-Marathon in die Verlängerung - jetzt kostenlos streamen!

Du möchtest noch mehr Filme mit Arnold Schwarzenegger sehen? Dann haben wir hier noch weitere Film-Tipps für dich:

Anzeige

Anzeige