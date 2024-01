Das Wichtigste in Kürze Der Welthit "House of the Dragon" kommt erstmals ins Free-TV.

Ab 8. Januar 2024 zeigt ProSieben die Serie in Doppelfolgen immer montags um 20:15 Uhr.

Vor der TV-Ausstrahlung sind die Episoden des "Game of Thrones"-Prequels außerdem bereits in Deutschland auf Joyn abrufbar.

Anzeige

Das wird episch! Die Vorgeschichte der weltweit gefeierten Fantasyserie "Game of Thrones" wird ab Montag, den 8. Januar 2024, erstmals im Free-TV ausgestrahlt. ProSieben zeigt jede Woche eine Doppelfolge des Welthits "House of the Dragon".

Anzeige

Anzeige

Das ist "House of the Dragon"

Die Geschichte des Hauses Targaryen - der glorreichen Drachenreiter:innen - spielt etwa 200 Jahre vor dem Tod von Robert Baratheon. Die Lords von Westeros haben im Großen Rat von Harrenhal Viserys Targaryen (Paddy Considine) zum Herrscher über die Königslande erklärt. Der besonnene König will dem Volk von Westeros einen geeigneten Erben bieten.

Nach einer Reihe von Ereignissen entscheidet sich Viserys gegen seinen jüngeren Bruder Prinz Daemon (Matt Smith) und setzt seine erstgeborene Tochter, Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock und Emma D’Arcy), als Thronfolgerin ein. Eine Entscheidung, die einen erbitterten Krieg um die Erbfolge entfacht.

Drachen, Kämpfe, Leidenschaft, dazu großartige Bilder und epische Schlachten, die dem erfolgreichen Vorgänger "Game of Thrones" in nichts nachstehen. "House of the Dragon" wurde 2023 mit einem Golden Globe als beste Dramaserie ausgezeichnet. Die Produktion der zweiten Staffel durch HBO ist bereits im vollen Gange, die neuen Folgen werden in den USA voraussichtlich im Sommer 2024 erscheinen.

© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Das "Game of Thrones"-Prequel auf ProSieben - Sendezeiten

2024 läuft der epische Kampf über unsere Fernsehbildschirme. "House of the Dragon" ist seit Montag, den 8. Januar 2024, einmal die Woche in Doppelfolgen in der Prime Time zu sehen.

Die Sendetermine und Sendezeiten von "House of the Dragon" im Überblick: