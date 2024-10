Jurassic World 3: Wie James Bond mit Dinosauriern - hier kannst du den Film streamen

Er war Mitarbeiter des Jahres

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Die Karriere von "Jurassic World"-Star Chris Pratt!

Mit Filmen wie "Jurassic World" verdient Chris Pratt Millionen. Mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger lebt er in einer traumhaften Luxusvilla in LA. Doch bevor er als Schauspieler berühmt wurde, kellnerte Chris – und lebte in einem Van.