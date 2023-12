"Kevin - Allein zu Haus" und "Stirb langsam": Sendetermine 2023 im TV und Stream-Anbieter

Von "Kevin - Allein zu Haus" über "Stirb langsam" bis "Der Herr der Ringe": Es gibt viele Filmklassiker, die zur Weihnachtszeit im Fernsehen einfach dazu gehören. Hier sind die Free-TV-Sendetermine und Sendezeiten der besten Filme 2023 im Überblick.

ProSieben, SAT.1, Kabel Eins und sixx warten auch in diesem Jahr mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Weihnachtsprogramm auf.

"Kevin - Allein zu Haus": Die Sendetermine an Weihnachten 2023

Der Klassiker unter den Weihnachtsfilmen und seine nicht weniger beliebte Fortsetzung sind auch in diesem Jahr wieder in SAT.1 zu sehen. Das sind die Sendetermine und Sendezeiten der "Kevin"-Filme Weihnachten 2023:

"Kevin - Allein in New York" : 25. Dezember 2023, 20:15 Uhr, SAT.1 (Wiederholung: 26.12.2023, 17:35 Uhr, SAT.1)

"Kevin - Allein in New York" : 25. Dezember 2023, 20:15 Uhr, SAT.1 (Wiederholung: 26.12.2023, 17:35 Uhr, SAT.1)

"Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" im Live-Stream von SAT.1 bei Joyn sehen.

"Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York": Die Sendetermine an Weihnachten 2023