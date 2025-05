"Knight Rider" ohne Synchronisation: Wo du David Hasselhoffs echte Stimme hörst

Wer die 80er-Jahre Kultserie "Knight Rider" wirklich authentisch genießen will, muss die englische Tonspur wählen. Vor allem die Dialoge zwischen David Hasselhoff und seinem Wunderauto K.I.T.T. kannst du so nochmal ganz anders erleben.

Einfach am Strand chillen oder in den Bergen wandern? Vegan leben oder Fleisch essen? Einen Verbrenner fahren oder auf ein E-Auto setzen? Xbox oder PlayStation?

Es gibt Themen, über die auf Partys und in den sozialen Medien leidenschaftlich diskutiert wird. Und meistens stehen sich dabei zwei Lager recht unversöhnlich gegenüber. Ähnlich verhält es sich auch mit der Frage, ob man Filme oder Serien im Originalton oder in deutscher Synchronisation anschauen soll.

Während manche Menschen ausschließlich auf Originalton setzen und überhaupt nicht verstehen können, wie man eine synchronisierte Serie oder einen synchronisierten Film anschauen kann, haben andere schlichtweg keine Lust, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu bemühen oder Untertitel zu lesen.

Gute Argumente gibt es tatsächlich für beide Seiten. Synchronisiert wird im deutschsprachigen Raum nämlich auf sehr hohem Niveau, es gibt hervorragende Synchronsprecher:innen. Und tatsächlich ist es gemütlicher und einfacher, einen Film in der eigenen Muttersprache zu schauen. Vor allem, wenn man sich einfach nur auf dem Sofa berieseln lassen will.

Manche Wortspiele funktionieren nur in der englischen Original-Fassung

Allerdings hört man die Stimmen der Schauspieler:innen nie im Orginal, wenn man sich die synchronisierte Fassung anschaut. Und man verpasst das eine oder andere Wortspiel, das sich einfach nicht ins Deutsche übertragen lässt.

Bei der Serie "Knight Rider" trägt beispielsweise die fünfte Folge der dritten Staffel in der deutschen Version den Titel "Tödliches Kostümfest". Auch wenn der Titel gut beschreibt, worum es in der Episode geht, wird er dem Originaltitel "Halloween Knight" nicht gerecht. Das Wortspiel mit "Knight Rider" und "Halloween" funktioniert nur im englischen Original.

Genauso verhält es sich teilweise auch mit den Dialogen und natürlich mit der Stimme von David Hasselhoff. Wer Wert darauf legt, die Serie möglichst authentisch zu verfolgen, so wie sie von den Serienmachern um Mastermind Glen A. Larson konzipiert wurde, kommt an der Originalfassung kaum vorbei.

Bei Joyn lässt sich problemlos zwischen englischem und deutschen Ton hin- und herschalten

Bei Joyn lässt sich jederzeit durch einen Klick auf das Audio-Symbol unten rechts zwischen der deutschen und der englischen Fassung hin- und herschalten. Dann nennt Michael Knight K.I.T.T. nicht mehr "Kumpel" sondern "Buddy" und es ist Hasselhoffs originale Stimme zu hören, mit der er seinen Hit "Looking for Freedom" sang.

Besonders deutlich wird der Unterschied bei den Dialogen zwischen Michael Knight und seinem Superauto, die den Charme der Serie ausmachen. In der englischen Originalfassung leiht der bekannte Schauspieler William Daniels K.I.T.T. seine Stimme und prägt so die Persönlichkeit des intelligenten Autos.

William Daniels findet in der deutschen Synchronisation nicht statt

Humorvoll, analytisch, ein wenig melancholisch und immer loyal, K.I.T.T. wirkt in der Serie beinahe menschlich. Und das ist Daniels' Verdienst, obwohl er nicht ein einziges Mal in der Serie zu sehen ist. Was bedeutet, dass Daniels, der als Schauspieler unter anderem in "Die Reifeprüfung" oder "Die blaue Lagune" zu sehen war, in der deutschen Synchronisation praktisch verschwindet.

Zwar machte Gottfried Kramer als deutsche Stimme von K.I.T.T. ebenfalls einen tollen Job und verpasste der Persönlichkeit des Wunderautos mit dem roten Scanner eigene Nuancen, aber das Original ist anders. Echte "Knight Rider"-Fans sollten zumindest mal reinhören, wie es ist, wenn sich Michael Knight und K.I.T.T. auf Englisch unterhalten.

Wer "Knight Rider" also möglichst authentisch erleben möchte, ist mit dem Originalton gut beraten. Wer es bequemer mag, kann mit der deutschen Synchronisation aber genauso viel Spaß an der Kultserie der 80er-Jahre haben. Joyn bietet beide Optionen an, auch zum schnellen hin- und herwechseln, falls man mal etwas nicht verstanden hat.

Es gibt also ganz eigentlich keinen Grund, über dieses Thema auf einer Party zu streiten.