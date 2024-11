Marvel Studios Präsident Kevin Feige bestätigt: Es gibt bald einen neuen Spider-Man im MCU

Bekommt Tom Holland als Spider-Man nun bald Konkurrenz im Marvel-Cinematic-Universe? Auf der Disney-Messe "D23" in Brasilien verriet Kevin Feige seine Pläne für einen neuen Spider-Man im MCU.

Dass es von Spider-Man mehrere Versionen gibt, ist spätestens seit der Spider-Verse Filmreihe klar. Hier nahm Sony die Idee des Multiversums von Marvel auf und setzte sie als erfolgreiche Animationsfilme um - allerdings mit Miles Morales in der Hauptrolle statt Peter Parker.

"Spider-Man: No Way Home" bestätigte dann, dass auch Peter Parker im MCU nicht vom Multiversum verschont bleibt und überraschte Fans mit zwei besonderen Cameos. Die Animationsfilmreihe und der Marvel Spider-Man wurden aber immer strikt voneinander getrennt - bis jetzt.

Miles Morales kommt ins MCU

In einem Interview mit dem brasilianischen Magazin Omelete bestätigte Marvel-Chef Kevin Feige, dass er Miles Morales bald ins Marvel-Universum aufnehmen möchte:

"Miles wird im dritten Spider-Verse-Film auftauchen, der derzeit in Produktion ist. Ich hoffe, dass er kurz danach im MCU in Live-Action auftreten kann.", so Feige.

Mit dem "dritten Spider-Verse-Film" ist natürlich "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" gemeint. Dieser sollte ursprünglich am 28. März 2024 im Kino starten, musste aber aufgrund der Streiks in Hollywood verschoben werden.

Wann der Film nun erscheinen soll, ist noch nicht klar. Für Feige scheint aber eins sicher zu sein: Nach "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" soll Miles Morales auch Teil des MCU werden.

Wird "Spider-Man 4" das Debüt des neuen Spider-Man?

Wann die Fortsetzung der Tom Holland Spider-Man-Reihe in den Kinos starten wird, ist wenigstens klar. "Spider-Man 4" soll am 24. Juli 2026 in den USA erscheinen. Darin soll sich Spider-Man laut dem Datendienst Production Weekly mit einem "unerwarteten Verbündeten zusammentun", um eine "tödliche neue Gefahr" zu stoppen.

Lange hatten Fans spekuliert, ob es sich dabei um Venom handeln könnte. Schließlich gab es dafür nach dem zweiten Film der Reihe "Venom: Let there be Carnage" genug Grund für diese Annahme. Mit Feiges Aussage und nach dem Kinostart von "Venom: The Last Dance" gibt es jetzt aber eine neue Theorie: Könnte es sich dabei doch um Miles Morales handeln?

Dazu hat sich Feige nicht geäußert und auch die Angabe von Production Weekly sollte man mit Vorsicht genießen. Der Datendienst hat in der Vergangenheit gerne schon falsche Gerüchte in Umlauf gebracht.

Spider-Man 4 hin oder her: Miles Morales werden wir wahrscheinlich bald im MCU zu sehen bekommen. Und womöglich sogar mit seinem bisherigen Synchronsprecher Shameik Moore in der Live-Action-Rolle.