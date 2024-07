Neue Shows & Serien im Juli - jetzt auf Joyn streamen

Was gibt es Neues im Juli auf Joyn? Diese Highlights aus Serien, Filmen und Shows erwarten dich. Und wer keine Lust auf noch ein Abo hat - kein Problem! Joyn geht auch kostenlos - viele Highlights inklusive!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Serienstarts

"Hart of Dixie"

Starttermin: 1. Juli

Genre: Drama

Darum geht es: Was für ein Chaos! Statt ihren Traum verwirklichen zu können, als Ärztin in New York zu arbeiten, findet sich Zoe Hart (Rachel Bilson) auf Einladung des Hausarztes Harley Wilkes, der sie bereits direkt nach dem Abschluss abwerben wollte, mitten in der Provinz in Alabama wieder. Problem: Wilkes ist verstorben - aber er hat ihr seinen Teil der Praxis vermacht. Zoe findet sich also nicht nur in einer völlig fremden Stadt, sondern auch an der Seite von Wilkes' altem Partner Brick Breeland wieder, dessenTochter Lemon (Jaime King) sie hasst. Nicht so Lemons Verlobter, George Tucker, der sich viel schneller für Zoe zu erwärmen scheint. Was Lemon natürlich nicht gerade erfreut.

Für Fans von: "Private Practice", "One Tree Hill", "Everwood"

Schau die Serie kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

"The Orginals"

Starttermin: 1. Juli

Genre: Fantasy

Darum geht es: Die mächtigen Ur-Vampir-Geschwister Klaus (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gillies) und Rebekah Mikaelson (Phoebe Tonkins) kehren zurück in ihre Heimatstadt New Orleans, die Klaus eins mitgegründet hat. Dort soll die Hexe Jane-Anna Deveraux etwas gegen ihn planen. In New Orleans treffen sie auf Marcel, einem ehemaligen Schützling, der nun die Stadt unter seine Kontrolle gebracht hat - auch die übernatürlichen Bewohner. Um ihre Familie zu beschützen, sehen sich die Geschwister gezwungen, gegen ihren alten Freund Marcel in den Kampf zu ziehen. Dabei werden die geschwisterlichen Bande auf die Probe gestellt.

Fun Fact: "The Originals" ist ein Spin-Off der Hit-Serie "The Vampire Diaries", die ebenfalls bei Joyn zu sehen ist.

Für Fans von: "The Vampire Diaries", der "Twilight"-Reihe, "Teen Wolf", "True Blood", "Legacies"

Schau die Serie kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

"Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen"

Starttermin: 8. Juli

Genre: Crime, Drama

Darum geht es: Lilly Rush (Kathryn Morris) ermittelt in Cold Cases, also Fällen, die auch nach Jahren noch unaufgeklärt sind. Lilly, ihr Mentor John Stillman und ihr Kollege Will Jeffries nutzen neue Ermittlungsmethoden, um die alten Fälle zu lösen, auf die sie manchmal nur aus Zufall stoßen. Dann heißt es: Zeugen noch mal befragen, alte Spuren überprüfen und neue durch beispielsweise DNA-Analysen zu bekommen. Immer mit der Hoffnung, aus ungelösten Fällen gelöste zu machen.

Für Fans von: "Criminal Minds", den "CSI"-Reihen, "Without a Trace - Spurlos verschwunden", "Rizzoli & Isles", "Castle"

Schau die Serie kostenlos auf Joyn.

"Grey's Anatomy"

Starttermin: 8. Juli

Genre: Drama

Darum geht es: Generell geht es in Grey's Anatomy um Chirurgen, die neben ihrem einnehmden Job auch noch ihr Privatleben auf die Reihe kriegen müssen.



In der 20. Staffel schwebt Teddy (Kim Raver) noch in Lebensgefahr, Link (Chris Carmack) und Jo (Camilla Luddington) erleben sich neu als Liebespaar und Nick Marsh ist wieder am Grey/Sloan Memorial Hospital. Weswegen auch Meredith Grey (Ellen Pompeo) wieder auftauchen soll - und sogar Arizona Robbins (Jessica Capshaw) kehrt zurück! Natürlich erleben die Anfänger weiter den stressigen Alltag als Chirurg:innen - und handeln sich mächtig Ärger ein.

Fun Fact: Bereits mit der 15. Staffel löste "Grey's Anatomy" "Emergency Room" als am längsten laufende amerikanische Ärzteserie ab.

Für Fans von: "Seattle Firefighters", "Emergency Room", "Private Practice"

Anzeige

Schau die neuen Folgen noch 23 Tage nach Ausstrahlung kostenlos auf Joyn.

"Seattle Firefighters"

Starttermin: 8. Juli

Genre: Drama

Darum geht es: Wo "Grey's Anatomy" ist, ist "Seattle Firefighters" nicht weit. In der 7. Staffel ist Andrea (Jaina Lee Ortiz) der neue Captain der Wache - und unter ihr stellen sich die Feuerwehrleute noch mehr Abenteuern. Darunter müssen die Mitarbeiter:innen mit einer sich ausbreitenden Krankheit kämpfen, wegen Budgetkürzungen um ihre Jobs fürchten und sich um Opfer eines Anschlags bei einer Pride-Parade kümmern.

Für Fans von: "Grey's Anatomy", "9-1-1", "Chicago Fire"

Schau die neuen Folgen noch 23 Tage nach Ausstrahlung kostenlos auf Joyn.

Filmhighlights

"Dune"

Starttermin: 26. Juli

Genre: Sci-Fi

Darum geht es: Diesen Film werden nicht nur Sci-Fi-Nerds lieben, wetten? Im ersten Teil schickt der kosmische Imperator die Vertreter des Herzogtums Atreides auf den unwirtlichen Wüstenplaneten Arrakis. Bisher haben hier die Harkonnen jahrelang Spice abgebaut, eine Substanz, die es nur auf Arrakis gibt. Spice ermöglicht Reisen durch das Universum und ist deswegen kostbar. Die Harkonnen sind vom Verlust des Planeten, der ihnen ein Vermögen eingebracht hat, nicht begeistert und greifen an. Paul (Timothée Chalamet), der Sohn des Fürsten von Atreides, kann entkommen - und trifft auf die Bewohner des Wüstenplaneten, die in ihm ihren Erlöser gegen den Imperator sehen.

Fun Fact: Dune ist ein Fantasy-Buchklassiker, der bereits verfilmt wurde.

Für Fans von: "Star Wars", "Star Trek", "Krieg der Welten"

Dieser Film ist im Streaming nur bei Joyn+ erhältlich.

"Sing"

Starttermin: 6. Juli

Genre: Comedy, Animationsfilm, Kinder

Darum geht es: Koala Buster Moon leitet ein Theater, dessen beste Zeiten schon lange hinter ihm liegen und das tief verschuldet ist. Um wieder Kundschaft anzulocken, will Buster den größten Gesangswettbewerb der Welt abhalten - und die Gewinner sollen bei einer gigantischen Show zum Kassenschlager werden. So schnell es geht, denn Buster läuft die Zeit davon, um das Theater vor den Gläubigern zu retten. Doch die Talente haben ihre eigenen Päckchen zu tragen - darunter Familienstreit, Trennungen und sogar Probleme mit der Mafia. Ob die Show tatsächlich auf die Beine gestellt werden kann?

Für Fans von: Musicals, Disney-/Pixar-Filmen

Dieser Film ist bis zum 15.10.24 kostenlos bei Joyn erhältlich, danach bei Joyn+.

"Get Out"

Starttermin: 7. Juli

Genre: Horror, Thriller

Darum geht es: Dieser Film geht unter die Haut. Der afroamerikanische Fotograf Chris (Daniel Kaluuya) ist seit fünf Monaten mit Rose (Allison Williams), einer Weißen, zusammen und soll zum ersten Mal ihre gutbürgerlichen Eltern bei einem Wochendendtrip auf deren Anwesen kennenlernen. Seine Bedenken zu dem Besuch lässt er nach dem herzlichen Empfang von Roses Eltern fallen - aber wieso verhalten sich die Schwarzen Hausangestellten so seltsam? Im Verlauf des Wochenendes fallen Chris noch mehr Ungereimtheiten auf und er macht beunruhigende Beobachtungen. Aus dem harmlosen Kennenlernen wird so schnell ein Horrortrip.

Für Fans von: "Ma - Sie sieht alles", "Wir", "Midsommar"

Kostenlos auf Joyn erhältlich.

"Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat"

Starttermin: 10. Juli

Genre: Drama, Thriller

Darum geht es: Dieser Hollywoodstreifen basiert auf wahren Begebenheiten. Am 20. Juli 1944 versuchte der Wehrmachtsoffizier Claus von Stauffenberg, Hitler zu töten und einen Staatsstreich durchzuführen. Sein Ziel: der nationalsozialistischen Regierung ein Ende setzen. Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) bereitet sich auf das Attentat vor - und leitet den Plan namens "Operation Walküre". Er will eine Schattenregierung ins Leben rufen, die Hitler nach seinem Tod ersetzen soll. Doch so gut der Plan auch ausgefeilt sein mag - die Realität schlägt Stauffenberg und seinen Mitverschwörer:innen ein Schnippchen und bringt sie in eine riskante Lage.

Fact: Das Stauffenberg Attentat jährt sich dieses Jahr zum 80. Mal.

Für Fans von: "Die dunkelste Stunde", "Die Macht des Bösen", "Beyond Valkyrie: Morgendämmerung des Vierten Reichs"

Dieser Film ist im Streaming nur bei Joyn+ erhältlich.

"Dowton Abbey II: Eine neue Ära"

Starttermin: 7. Juli

Genre: Historien-Drama

Darum geht es: 1928: Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Landsitzes Downton Abbey brechen neue, aufregende Zeiten an. Lady Mary (Michelle Dockery) hat das Anwesen für die Produktion eines Hollywoodfilms freigegeben, um die Familienkasse aufzubessern. Filmstar Myrna (Laura Haddock) soll erstmals einen Tonfilm drehen - und stellt mit ihrer Filmcrew das Anwesen auf den Kopf. Die Anwohner:innen sehnen sich nach Abstand, den sie durch eine überraschende Enthüllung von Lady Violet (Maggie Smith) bekommen. Sie hat eine Villa in Südfrankreich geerbt. Schon werden die Koffer gepackt und die Familie reist an die sonnige Côte d'Azur. Alle rätseln, wer der mysteriöse Vorbesitzer der Villa war.

Für Fans von: "Downton Abbey", "The Gilded Age", "Stolz & Vorurteil"

Kostenlos auf Joyn bis zum 6.9.24 - danach auf Joyn+ zu sehen.

Reality Formate

"Dating Naked II"

Starttermin: 18. Juli

Darum geht es: Die Teilnehmer:innen von "Dating Naked" treffen erstmalig und komplett nackt aufeinander. Da sind Dramen, Flirts und lustige Situationen programmiert.

Für Fans von: "Naked Attraction", "Forsthaus Rampensau", "Love is Blind", "Love Island", "Temptation Island"

"Dating Naked" ist im Streaming nur bei Joyn+ erhältlich.

Show Highlights

"Murmel Mania"

Starttermin: 5. Juli

Darum geht es: In mehreren Spielrunden treten Promis gegeneinander an, um "Murmel-Champion" zu werden. Dabei müssen sie ihr Feingefühl beweisen, denn es sind nervenaufreibende Murmelbahnen zu bewältigen.

Für Fans von: "Schlag den Star", "Buchstaben Battle", "Mein Mann kann"

Schau die neuen Folgen noch 7 Tage nach Ausstrahlung kostenlos auf Joyn.