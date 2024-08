Meryl Streep in einem Gute-Laune-Film? So was von dabei! Gerade bei einem wolkenverhangenen Sommer. Die Schauspielerin und das Star-Ensemble machen in diesem Musical-Hit nämlich direkt Lust auf einen Urlaub in Griechenland.

Stargepacktes Urlaubsfeeling dank "Mamma Mia!"

Wie traurig kann ein Sommer sein? Und der deutsche Sommer so: ja. Aber hey, wir wollen uns mal nicht beklagen, schließlich gab es mindestens einen Tag Freibad-Wetter und die 30 Grad wurden zumindest unter der Woche, wenn man auf der Arbeit war, erreicht.

Doch wir haben das ultimative Spätsommer-Glücksgefühl in Filmform: "Mamma Mia!" macht einfach Spaß - und dank wunderbaren Drehorten in Griechenland, darunter die Insel Skiathos, bringt es den Urlaub direkt ins eigene Wohnzimmer. Beim Schauen spüren wir geradezu, wie wir eine leichte Sonnenbräune bekommen und sich die typische Ferien-Entspannung breit macht.

Wer hier keine gute Laune und alle anderen happy Feelings dieser Welt bekommt, der ist vielleicht besser mit "Der Grinch" beraten. Kleiner Scherz - aber tatsächlich muss man sich anstrengen, um nicht fröhlich zu werden, da im Film Hit-Songs von der schwedischen Erfolgsband ABBA gesungen werden.

Jepp, "Mamma Mia!" ist ein ABBA-Musical-Film, bei dem Lieder wie "Honey, Honey", "Dancing Queen", "Mamma Mia" oder "Money, Money, Money" vom hochkarätigen Cast geträllert werden. Darunter Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan (der Ex-James Bond verfügt zugegeben über fragwürdige Gesangskünste) und Colin Firth.

Darum geht es in "Mamma Mia!"

Donna lebt mit ihrer Tochter Sophie auf einer griechischen Insel, auf der sie ein nicht wirklich erfolgreiches Hotel betreibt. Aber das ist Nebensache, denn Sophie plant gerade ihre Hochzeit und alle sind in hellem Aufruhr. Aus diesem Grund auch hat Sophie im Geheimen drei Männer eingeladen, von denen sie denkt, dass einer ihr Vater sein könnte. Darauf kommt sie, durch das Tagebuch ihrer Mutter, in dem sie über deren zurückliegende Sommeraffären mit eben diesen drei Männern gelesen hat. Sie will ihren möglichen Vater unbedingt kennenlernen und beim Fest dabei haben. Alle drei machen sich tatsächlich auf den Weg - denn die (wenn auch kurze) Zeit mit Donna hat Spuren hinterlassen. Da Donna soll nichts von den möglichen Vätern erfahren soll, die Sophie immer besser kennen und mögen lernt, versteckt sie die drei. Natürlich geht das aber mit drei Erwachsenen auf einer kleinen Insel nur für eine begrenzte Zeit gut und das Liebes- und Vater-Wirrwar nimmt seinen Lauf.