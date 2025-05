Von der Upper East Side zurück in die Modewelt: Diese "Gossip Girl"-Looks sind wieder in

Kaum eine Serie hat die Jugend (und den Stil) von Millennials so beeinflusst wie "Gossip Girl". Ob elegant und feminin wie Blair (Leighton Meester), oder cool und sexy wie Serena (Blake Lively) – wir haben mehr als einmal die Looks unserer Girl Crushes nachgestylt. Denn viele der Outfits sind wieder angesagt wie nie.

Das stilsichere Genie behind the Scenes

Eric Daman war von 1999 bis 2002 Styling-Assistent bei "Sex and the City" – sobald man das weiß, fallen einem viele Parallelen zwischen den Outfits der beiden Serien auf, oder?

"Ich habe die erste Seite gelesen und es hat mich total in ihren Bann gezogen; mein jugendliches gemeines Mädchen kam sofort heraus und ich war einfach besessen", erzählt Eric Daman in einem Interview mit Fashionista. Inspiration hat er sich unter anderem tatsächlich an den privaten Schulen der Upper East Side geholt.

Wie bei vielen Serien (auch "Sex and the City") war es zunächst schwierig, bekannte Designer und Designerinnen für die Ausstattung der noch unbekannten Show zu gewinnen. Das fällt auch auf, wenn man die ersten Folgen Gossip Girl schaut. Erst mit zunehmender Bekanntheit der Serie tragen Blair, Serena und Co. auch wirklich Designerklamotten.

Retro-Eleganz

Zurückhaltend und elegant, das war das Motto in den 50er und 60er Jahren. Und dieser Trend ist jetzt wieder zurück – gute Nachrichten für alle, die auf Perlen, Etuikleider und knielange Röcke stehen. Wer es nicht ganz so zurückhaltend mag, setzt auf leuchtende Statement-Farben – wie Blair und Serena bei ihrem legendären improvisierten Fotoshooting in New York.

Cardigans…

Sie sind zurück, ob wir wollen oder nicht. Cardigans sind so eine Sache. Bei manchen sehen sie französisch-elegant aus, andere fühlen sich darin eher wie Oma. Wer zur ersten Kategorie gehört, kann sich freuen! Die geknöpften Feinstrick-Teile sind wieder voll angesagt.

…und Capes

Ziemlich schwierig zu stylen, wenn es aber gelingt, ist es ein echt cooles Statement-Piece: Ärmellose Mäntel in A-Linie, aka. Capes. Taschen, die über der Schulter getragen werden, verstehen sich übrigens nicht mit Capes. Deshalb sollte man entweder auf Taschen mit kurzen Henkeln oder kleine Crossbody-Bags setzen, die unter dem Cape verschwinden.

Boho is back!

Große Schlapphüte, Hippie-Kleider, lange Ketten – alles Teile, die Serena mit Vorliebe trägt. Romantik ist in und damit ist es nicht verwunderlich, dass auch der Boho-Style ein Comeback feiert. Serena würde sich freuen. Wer auf Romantik steht, aber den Hippie-Aspekt nicht so feiert, orientiert sich lieber an Blair als an Serena. Siehe nächster Punkt.

Romantisch-nostalgische Looks

Hier eine Schleife, da ein paar Rüschen und dazwischen gerne Blumenprint: Romantische Looks feiern die Liebe – und die ist ja wohl zeitlos! Gossip Girl hat diesen Style perfektioniert, indem vor allem Blairs Outfits häufig romantisch, aber niemals zu kitschig sind.

Happy preppy

Poloshirts und (sehr kurze) Faltenröcke, Cardigans und Krawatten, Loafer und Kniestrümpfe: der Preppy Style wird von den typischen Outfits amerikanischer Schulen inspiriert. Und wenn jemand schon immer Schuluniformen gerockt hat, dann ist das doch wohl der Cast von Gossip Girl!