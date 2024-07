Mit einem frischen Indoor-Fußball-Konzept von Profis wie Lukas Podolski und Mats Hummels erspielte sich die "Baller League" schnell eine Community. Hier findest du alles, was du zum Start der zweiten Saison wissen muss.

Mehr Entertainment, mehr Geschwindigkeit, mehr Überraschungen - mit spannenden Ideen, alternativen Regeln und einem Hauch Bolzplatz-Charme trat die "Baller League" an, um neue Zielgruppen für den Fußball zu begeistern und alte Fans zurückzugewinnen - mit Erfolg.



Gleich nach der EM 2024 steht nun das nächste Fußball-Highlight an: Die zweite Saison der "Baller League" beginnt schon am 15. Juli. Das sind die spannenden Fakten zu dem Event:

Was sind die Regeln?

Jedes Team besteht aus elf Spielern, die im Sechs-gegen-Sechs-Format auf einem Kunstrasen-Kleinfeld gegeneinander antreten. Ein Match dauert zweimal 15 Minuten.

Eine der größten Besonderheiten, die für den Nervenkitzel sorgen sollen: In den letzten drei Minuten jeder Halbzeit kommt es zu spontanen Regeländerungen, die per Glücksrad bestimmt werden.

Diese Challenges nennen sich am Ende der ersten Halbzeit "Gamechanger". Unter anderem möglich sind Erschwernisse wie diese: Der Ball darf in der gegnerischen Hälfte nur noch einmal am Stück berührt werden (One Touch). Oder: Jede Mannschaft darf nur mit noch mit drei Spielern weiterspielen (3Play). Die Möglichkeiten sind grenzenlos.



Die Regeländerungen am Ende der zweiten Halbzeit heißen "Galaxy Minutes". Hier ist als eine von mehreren zufallsgesteuerten Herausforderungen beispielsweise ein One-on-One möglich. Dann wird jedes Team nur noch von einem oder einer Spieler:in vertreten.



Wie im klassischen Fußball gibt es Abseits und Aus. Nach einer Abstimmung in der Community wurden aber Eckstöße abgeschafft. Stattdessen gibt es einen Strafstoß, wenn der Ball dreimal im Aus landet. Fernschüsse sind erlaubt. Das war's auch schon!

Welche Promis sind in Staffel 2 dabei?

Seit dem Start der Baller League sorgen prominente Paten für Aufmerksamkeit. Diese treten als Manager in Erscheinung.

Neben den Gründern Lukas Podolski und Mats Hummels sind auch andere Profis vertreten - unter anderem Christoph Kramer, Kevin-Prince Boateng, Max Kruse, Jule Brand oder Alisha Lehmann.

Auch prominente Streamer wie Trymacs, MontanaBlack, Jens "Knossi" Knossalla oder HandOfBlood sind in der ersten Saison als Manager aufgetreten.

Zu den weiteren Promis zählten in der ersten Saison Comedian und Podcast-Star Felix Lobrecht und Rapper Kontra K.



Die Spieler selbst sind größtenteils Amateur-Kicker. Sie bekommen aber hin und wieder Unterstützung von Ex-Bundesliga-Profis.

Ein Instagram-Post suggeriert, dass in der zweiten Saison unter anderem Knossi, Felix Lobrecht, Präsident Knabe oder Christoph Kramer dabei sein werden. Sie sind jedenfalls neben den anderen auf einem Werbefoto zu sehen.



Welche Teams genau am Start sind, bleibt noch spekulativ, da die Webseite der "Baller League" noch zurückhaltend mit aktualisierten Infos ist, ebenso wie andere Social-Media-Accounts zum Thema. Diesen Instagram-Post gibt es aber schon:

Wann und wo startet die Staffel 2?

Wie in der ersten Saison ist der Austragungsort erneut die Motorworld in Köln.

Am 15. Juli findet der Draft statt, wie es aus NBA und NHL bekannt ist. Die Teams dürfen fünf Spieler (inklusive einer Wildcard) aus der ersten Saison behalten und die besten Spieler:innen picken.

Die elf Gamedays finden vom 22. Juli bis zum 30. September statt.

Das Finale, also das "Final Four"-Turnier, ist für den 7. Oktober in einem, noch nicht genannten, deutschen Stadion geplant.

Wo kann ich die "Baller League" sehen?

Sowohl den Draft als auch den gesamten Verlauf der zweiten Saison kannst du im TV auf ProSieben MAXX sehen und als Stream auf Joyn, YouTube, Twitch und ran.de.

