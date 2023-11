Am 16. November wurde der Bambi zum 75. Mal verliehen. Das Event konnte man live in SAT.1 und auf Joyn mit ansehen. In der Publikumskategorie "Erfolgreichste Künstlerin des Jahres" waren insgesamt vier aufstrebende Sängerinnen nominiert. Um wen es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Ayliva

Auf TikTok wurde sie berühmt, mittlerweile ist sie kaum mehr aus der deutschen Musikbranche wegzudenken: Ayliva sang sich mit ihrem zweiten Studio-Album "Schwarzes Herz" in die Herzen unzähliger Fans und die 25-Jährige sorgt für ausverkaufte Konzerthallen. Ihr zweites Album landete nicht nur auf Platz 1 der deutschen und österreichischen Albumcharts, sie wurde mit insgesamt 40 Millionen Streams auch auch zum meist gestreamten weiblichen Act innerhalb einer Woche.

Badmómzjay

Bereits im Alter von 18 Jahren stand Badmómzjay, die mit bürgerlichem Namen Jordan 'Jordy' Napieray heißt, an der Spitze der deutschen Single-Charts. Mit Liedern wie "Sterne unterm Dach", "Supernova" und "Keine Tränen" sorgt sie für Bewunderung bei ihren Fans. Auch ihre Features mit berühmten Rappern - darunter mit "The Voice Rap by CUPRA"-Coach Kool Savas - kommen bei den Zuhörer:innen super an.

Nina Chuba

Nina Chuba schnupperte schon während ihrer Jugend erste TV-Luft. Sie spielte von 2008 bis 2009 in der Kinderserie "Die Pfefferkörner" die Rolle der Marie Krogmann. Danach wirkte sie an zahlreichen Serien und Filmen ("Notruf Hafenkante", "Das Traumschiff - Hawaii") mit, bevor sie im April 2018 ihre erste EP mit dem Titel "Something New" veröffentlichte. Mit ihrem Song "Wildberry Lillet" feierte Nina Chuba im Sommer 2022 dann ihren großen Durchbruch. Der Hit wurde über 200 Millionen mal gestreamt und Nina Chuba hielt sich insgesamt vier Wochen auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Im Februar 2023 folgte mit "Glas" dann ihr erstes Studioalbum.

Leony

Musik spielt für Leony schon seit der Kindheit eine große Rolle. Mit ihrer Band "Unknown Passenger" gewann sie 2014 die TV-Show "Rising Star". Mit"Far Away From Home", den sie zusammen mit dem DJ-Duo VIZE und Sam Feldt veröffentlichte, und der Neuinterpretation des Modern-Talking-Hits "Brother Louie" gelang ihr dann der große Durchbruch. 2023 war sie sogar als Jurorin in der Castingshow DSDS zu sehen.