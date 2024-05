Bill Kaulitz verrät: Das ist die einzige Angst des Tokio-Hotel-Stars

"Die einzige Angst, die ich habe: dass ich keinen Partner im Leben finde." In einem Interview lässt Bill Kaulitz (34) tief in sein Innerstes blicken.

Es läuft für Bill Kaulitz. Mit seiner Band Tokio Hotel hat er es zu Ruhm, Ehre und Reichtum gebracht. An der Seite von Zwillingsbruder Tom war er als Coach bei "The Voice of Germany" bestens im Geschäft, ihr gemeinsamer Podcast ist erfolgreich und demnächst ist er zudem in der Doku "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen. Bill stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen. Im Interview für "Icon" wurde er nun gefragt, ob er vor irgendetwas Angst hätte.

Seine Antwort: "Ehrlich gesagt ist die einzige Angst, die ich habe: dass ich keinen Partner im Leben finde und allein bleibe."

Bill Kaulitz träumt von einer Hochzeit

Im Interview räumte er ein, dass er "eine tolle Familie habe". Aber: "Ich glaube, wir Menschen sind dafür gemacht, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Ich hätte gern eine Hochzeit, einen tollen Partner an meiner Seite. Wer weiß, ob das passiert." Als er nach seinen Lieblingsschmuckstücken gefragt wurde, erwähnte er zuerst ein Vintage-Amulett. "Nicht viel wert", sagte er, "aber mit einem Porträt von meiner Mama und Tom."

Das teuerste Schmuckstück sei ein Ring mit pinkfarbenen Diamanten. Dann fügte er hinzu:

Am liebsten hätte ich aber einen Ehering. Bill Kaulitz, Mai 2024

Bill Kaulitz: "Ich habe mehr Angst um Tom als um mich"

Vielleicht, meinte Bill im "Icon"-Interview, sei der Begriff Angst für seine Besorgnis über seine Partnersuche aber auch "schon wieder zu viel". Er habe viel mehr Angst um seinen Bruder als um sich. "Wenn Tom was passieren würde, das wäre für mich das Allerschlimmste." Deshalb trage er auch immer ein kleines "T" für Tom als Glücksbringer für ihn mit sich herum.

Einen konkreten Lebensplan, ob und wann er heiraten oder gar Kinder haben wolle, habe er indes nicht. Ein solches Vorgehen sei "doch anstrengend". Er sagte im "Icon"-Interview: "Ich finde, das kann man nicht festlegen. Für mich kommt es doch darauf an, ob ich einen tollen Partner finde. Sollte ich jetzt ausflippen, weil all meine Freunde verheiratet sind oder so? Nee, dem Stress erliege ich nicht."

Dann doch lieber dem, wenn er eine Ratte sieht. Vor denen, so sagte er im Interview dann doch noch, habe er auch ein bisschen Angst.