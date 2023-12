Brad Pitt: So glücklich sind er und seine neue Freundin Ines de Ramon

Brad Pitt und Ines de Ramon wurden wiederholt zusammen gesehen und Insider bestätigen, dass es sich um eine ernsthafte Beziehung handelt. Er soll sie seinem Umfeld nun sogar als seine Freundin vorgestellt haben.

Es scheint ernst zu werden zwischen Brad Pitt (59) und Ines de Ramon (33). Wie ein Insider gegenüber dem "People"-Magazin verriet, stelle der Hollywoodstar die Schmuckdesignerin gegenüber Dritten offiziell als seine "Freundin" vor. Es handle sich laut der Quelle um Brad Pitts erste ernsthafte Beziehung seit der Scheidung von Angelina Jolie (48). "Es geht Brad gut mit Ines", gibt der Insider zu Protokoll. Sie sollen sich in einer "guten Stimmung" befinden.

Seit gut einem Jahr werden Brad Pitt und Ines de Ramon immer wieder zusammen gesichtet. So verbrachten sie seinen 59. Geburtstag gemeinsam. Anfang November waren sie als Paar bei einer Film-Gala in Los Angeles, wo Pitt einen Tribut an Regisseur David Fincher (61) präsentierte, mit dem er "Sieben" und "Fight Club" drehte. Für Fotos posierte das Liebespaar dabei nicht. Überhaupt gibt es noch keine offiziellen Bilder der beiden.

Kennt Ines de Ramon Brads Kinder schon?

Mit Brad Pitts engsten Freunden soll sich Ines de Ramon laut "US Weekly" schon bestens verstehen. Seinen Kindern hat der Schauspieler seine neue Freundin aber noch nicht vorgestellt. "Es ist nicht so, dass er Ines nicht liebt", verriet ein Insider dem Magazin. "Er will nur sichergehen, dass diese Beziehung auf Dauer angelegt ist, bevor er diesen großen Schritt macht."

Seit 2016 ist Brad Pitt von Angelina Jolie getrennt, mit der er sechs Kinder hat. Ines de Ramon war zuvor mit "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (41) verheiratet. Im Sommer 2022 gaben sie das Ende ihrer Ehe bekannt.