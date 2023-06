Cathy Hummels erntet Kritik für Oben-Ohne-Foto: SO wehrt sie sich gegen Bodyshaming

Das Wichtigste in Kürze Cathy Hummels bezaubert ihre Fangemeinde auf Instagram täglich mit neuen Fotos von sich. Dabei lässt sie gerne auch mal etwas tiefer blicken.

Doch ihre Freizügigkeit kommt nicht bei allen Nutzer:innen gut an.

Bei Instagram veröffentlicht die Moderatorin nun ein Statement, in dem sie sich gegen ihre Kritiker wehrt. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anzeige

Cathy Hummels zeigt sich auf Instagram gerne mal etwas freizügiger. Während viele Fans sie dafür feiern, kommt ihre Offenheit bei anderen Follower:innen überhaupt nicht gut an. Als die Moderatorin nun oben ohne ihren neuen Look präsentierte, bekam sie wieder viel Kritik. Doch die Influencerin lässt das nicht auf sich sitzen: In einem Statement wehrt sie sich gegen die fiesen Kommentare.

Cathy Hummels zeigt ihre Verwandlung bei Instagram

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige jetzt zwei Fotos, auf denen sie stolz ihren neuen Look präsentiert. Auf den Bildern ist Cathy Hummels oben ohne und mit pinken Haaren zu sehen. Neben einer weißen Hose trägt sie auf den Fotos lediglich etwas Schmuck. Dazu schreibt sie: "Neues Haus und neues Haar - Pink ist meine Farbe!" Wie sie in ihrer Story verrät, hat sie ihre blonde Mähne aber nicht wirklich pink färben lassen. Für ein Shooting griff sie zu einer pinkfarbenen Perücke.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So reagieren die Fans auf Cathys Look

Bei vielen Follower:innen kommt Cathys neuer Look gut an. Innerhalb weniger Stunden bekommt das Posting über 18.759 Likes (Stand: 17. Mai 2023, 10:50 Uhr). Unter den Liker:innen befinden sich beispielsweise die "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau und die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Theresia Fischer. Doch nicht alle Nutzer:innen sind von dem Posting so begeistert. In den Kommentaren bekommt die Münchnerin für ihre Freizügigkeit auch viel Kritik. "Muss das sein?" und "Du musst dich doch nicht immer ausziehen", wettern nur zwei von vielen User:innen gegen die Moderatorin.

Cathy Hummels wehrt sich gegen die Kritik

Cathy Hummels lässt sich von den fiesen Kommentaren aber nicht unterkriegen. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht sie ein Statement. Zu einem Screenshot der bösen Kommentare schreibt sie:

Kritik ist das eine, aber Bodyshaming geht gar nicht. Jeder darf sich so zeigen, wie er möchte. Cathy Hummels, , 2023

Ein Kommentar unter ihrem Posting scheint Cathy Hummels jedoch besonders zu beschäftigen. "Wer möchte seine Mutter jemals so im Netz sehen?", schrieb ein:e User:in unter den Beitrag. Die Ex-Frau von Mats Hummels wehrt sich dagegen wie folgt: "Mein Sohn würde antworten: 'Liebe Mama, danke, dass mich dieser Körper auf die Welt gebracht hat.'"

Das könnte dich auch interessieren: Cathy Hummels im Playboy! Für das Magazin zieht sie gemeinsam mit ihrer Schwester blank.