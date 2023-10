Cora Schumacher: Ihr Sohn will keinen Kontakt mehr - etwa aus DIESEM Grund?

So emotional zeigt sich Cora Schumacher nur äußerst selten. Ihr Sohn David treibt ihr in einem Interview jedoch die Tränen in die Augen, denn: Der 22-Jährige möchte keinen Kontakt zu seiner Mutter.

Kein Kontakt: "Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum eigentlich genau"

Vor laufender Kamera hat sich Cora Schumacher (46) jetzt den Tränen nahe gezeigt. Der Grund für den emotionalen Ausbruch? Ihr Sohn David (22), über den sie nur selten öffentlich spricht. Der 22-Jährige wolle aktuell keinen Kontakt zu ihr, wie sie im RTL-Interview verraten hat.

"Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum eigentlich genau", sagt sie weiter. David kam im Oktober 2001 zur Welt und stammt aus der Ehe von Cora und Ralf Schumacher (48), die 2015 geschieden wurde. Wie einst sein Vater ist auch er inzwischen als Rennfahrer tätig.

Dieses Tattoo wird "niemals weggelasert"

Zur Sprache kam das Thema, als Cora Schumacher vor der Kamera ihre vielen Tattoos präsentiert hat. Einige davon wolle sie sich nun entfernen lassen. Ein rotes Herz auf ihrem Handgelenk, in dem "David" und dessen Geburtsdatum, der "23.10.01", geschrieben steht, werde "natürlich niemals weggelasert". Es sei eines ihrer ersten Tattoos gewesen, erklärt Schumacher, und das wolle sie für immer behalten.

Ein großer Totenkopf auf ihrem Oberschenkel und der Schriftzug "Princess" auf ihrem Arm müssen jedoch bald weichen, wie sie ankündigt.