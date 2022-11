Diese Stars sind 2022 gestorben

Robbie Coltrane (30.03.1950 bis 14.10.2022)

Der schottische Schauspieler war zu Beginn seiner Karriere Stand-up-Comedian, dann feierte Robbie Coltrane mit der Krimiserie Für alle Fälle Fitz (1993 bis 1996) große Erfolge im Fernsehen und war später in den beiden James-Bond-Filmen Golden Eye und Die Welt ist nicht genug zu sehen. Der große Durchbruch gelang ihm 2001: Als gutmütiger Halbriese Rubeus Hagrid spielte er in allen acht Harry Potter-Filmen. Robbie Coltrane starb mit 72 Jahren laut Sterbeurkunde an multiplem Organversagen.