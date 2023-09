Ehe-Aus bei den Pochers: Kurz vor der Trennung machten sie noch einen Familienausflug!

Vergangene Woche bestätigten Amira und Oliver Pocher, was schon viele Fans geahnt hatten: Sie haben sich getrennt! Kurz vor der Trennung verbrachten die beiden aber noch viel Zeit miteinander, wie bei einem Familienausflug in den Serengetipark gezeigt wurde.

Amira und Olli Pocher beim Ausflug mit ihren Kindern

Kurz vor ihrer Trennung zeigten Amira Pocher und Oliver Pocher, dass sie ein gutes Team und gemeinsam für ihre Kinder da sind. Dies wurde deutlich, als sie einen Ausflug in den Serengetipark in Hodenhagen, Niedersachsen, unternahmen und dabei offensichtlich viel Spaß hatten. Während Amira Pocher begeistert eine Giraffe fütterte, zeigte Oliver Pocher eine skeptische Miene, als ein Kamel sich ihm näherte. Trotz dieser anfänglichen Skepsis erwies sich der Ausflug letztendlich als erfolgreich, wie Oliver Pocher später in seiner Social-Media-Story betonte. Ob die beiden zu diesem Zeitpunkt wohl schon getrennt waren? Das ist bisher unklar.

In dem Video seht ihr die Bilder zu dem gemeinsamen Ausflug von Amira und Oliver Pocher

So offen sprechen die Pochers über ihre Trennung

In ihrem Podcast "Die Pochers" gaben sie jedoch nur kurze Zeit später ihre Trennung bekannt. Dabei stellte Olli klar, dass das Ehe-Aus von Amira ausgegangen sei.

Ich wollte mich nicht trennen. Oliver Pocher, "Die Pochers!"-Podcast , 2023

Was genau zum Ehe-Aus geführt hat, ist bislang unklar. Laut "Bild"-Informationen soll Amira jedoch lange um das gemeinsame Liebesglück gekämpft haben, bevor sie sich zur Trennung entschied. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Pochers erneut dazu äußern.

