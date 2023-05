Fortsetzung für "Grey's Anatomy"? Serien-Schöpferin Shonda Rhimes verrät geheime Details

Das Wichtigste in Kürze "Grey's Anatomy" wurde am 27. März 2005 erstmals ausgestrahlt.

Mittlerweile gibt es bereits 19 Staffeln der beliebten Arztserie.

Serienschöpferin Shonda Rhimes spricht jetzt offen darüber, wie lange die Serie noch weitergehen soll. Alle Infos dazu gibt es hier.

Mittlerweile ist es rund 18 Jahre her, dass die erste Folge von "Grey's Anatomy" auf dem US-amerikanischen TV-Sender ABC ausgestrahlt wurde. Die Serie feiert auch heute noch weltweit große Erfolge - und das, obwohl viele Charaktere längst nicht mehr dabei sind. Doch wie lange wird es die Arztserie noch geben? Das verrät Produzentin Shonda Rhimes jetzt.

Shonda Rhimes äußert sich zur Zukunft von "Grey's Anatomy"

Im Interview mit "E! News" kam die 53-Jährige nun auf die Zukunft von "Grey's Anatomy" zu sprechen. Tatsächlich sei für die Serie noch lange kein Ende in Sicht. "Ich könnte schon eine sehr alte Dame sein, wenn wir die letzte Staffel erreichen, denn es scheint nicht aufzuhören, was wunderbar ist", erklärte Shonda Rhimes gegenüber dem Magazin.

Die Sendung, die sich rund um das Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle dreht, liege nicht nur ihr am Herzen, sondern auch den Fans: "Es ist so eine erstaunliche Serie und sie läuft so gut, während sie sich weiterentwickelt." Demnach können sich die Zuschauer:innen also auch in den kommenden Jahren über neue "Grey's Anatomy"-Staffeln freuen.

Ich werde in Ruhe sehen, wohin sie sich entwickelt. Und wir werden die Sendung so lange machen, wie alle dabei sein wollen und so lange die Fans dabei sein wollen. Shonda Rhimes, , 2023

"Grey's Anatomy": Staffel 20 ist bereits in Planung

Bereits Ende März berichtete "The Hollywood Reporter", dass die 20. Staffel aktuell bereits geplant werde. Das dürfte jedoch kaum jemanden überraschen, schließlich hat "Grey's Anatomy" bei vielen Fans mittlerweile einen echten Kultstatus. Auch die Einschaltquoten sprechen nach all den Jahren immer noch für sich. Wann genau die 20. Staffel erscheinen soll, ist bisher aber noch nicht bekannt.

"Grey's Anatomy" auf ProSieben

Die aktuelle Staffel kannst du Woche für Woche auf ProSieben mitverfolgen. Seit dem 24. April 2023 läuft die 19. Staffel immer montags auf ProSieben. Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem. Auf prosieben.de und auf Joyn findest du die bisher ausgestrahlten "Grey's Anatomy"-Folgen auch zum Streamen.