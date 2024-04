Giovanni Zarrella verlässt "The Voice of Germany"

Das ist ein Schock für die Fans: Giovanni Zarrella (46) wird zur 14. Staffel nicht als Coach zu "The Voice of Germany" zurückkehren. Was hat den Publikumsliebling zu seinem Ausstieg bewogen?

Giovanni Zarrella war in der 13. Staffel Coach bei "The Voice of Germany": Dabei avancierte er nicht nur zum absoluten Publikumsliebling, sondern wurde auch beinahe "Gewinner-Coach". Im Finale fehlten seinem Talent Desirey Sarpong Agyemang (20) nur 8,5 Prozent der Zuschauerstimmen zum Sieg. So freuten sich Desirey und ihr Coach Giovanni über den zweiten Platz hinter Gewinnerin Malou Lovis Kreyelkamp (24) aus dem Team Bill & Tom Kaulitz.

Zur einer Revanche wird es nicht kommen. Auf Instagram hat Giovanni Zarrella vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass er nicht als Coach zur neuen Staffel zurückkehren wird. Die Gründe dafür seien aber nicht etwa Unstimmigkeiten, sondern Giovannis Terminplan. Der ist nämlich 2024 rappelvoll.

Giovanni Zarrella: Es gab keinen Knatsch, nur Terminengpässe

Die Entscheidung zum Nein für die Castingshow sei Giovanni nicht leicht gefallen, er habe sie schweren Herzens getroffen. Er habe die Arbeit mit den anderen Coaches, Shirin David (29), Ronan Keating (47) und den Kaulitz-Zwillingen Bill und Tom (34) sowie den erfrischenden Gesangtalenten sehr genossen, heißt es zudem aus Giovannis Umfeld.

Die Gründe für den Ausstieg seien rein organisatorischer Natur. Für die "The Voice"-Staffel sind 30 Drehtage erforderlich und ein so großes Zeitfenster stehe dem Moderator und Sänger in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Am Wochenende nahm er sich kurz Zeit und begeisterte bei einem Kurzeinsatz bei "The Masked Singer" in der Maske des Mysteriums das Publikum. Er stellte anschließend in der Show als TV-Premiere seine neue Single "Danza" vor. Und das ist nur der Anfang: 2024 will sich Giovanni Zarrella wieder mehr auf seine Gesangskarriere konzentrieren.

Zarrella geht auf große Sommer-Tournee - und ins Ausland

"Wir arbeiten seit Monaten an neuer Musik", informierte der Italiener, der einst seine Karriere bei der Casting-Band Bro'Sis begann, bereits im Februar seine Fans bei Instagram (377.000 Follower:innen, Stand: 15. April, 11:35 Uhr). So könnte "Danza" nur die Spitze des Eisberges neuer Produktionen sein. Am 7. Juni startet Giovanni seine große Sommer-Open-Air-Tournee, die ihn und seine Band durch 13 Städte führen wird. Wird Giovanni, der gerade sein 20-jähriges Liebesjubiläum mit seiner Frau Jana Ina (47) feierte, dann auch ein nagelneues Album vorlegen? Sein letztes ("Per sempre") liegt zwei Jahre zurück. Es erreichte wie sein Vorgänger "Ciao!" (2021) Platz eins der Charts.

2024 möchte Giovanni nicht mehr "nur" als Moderator seiner "Giovanni Zarrella Show" glänzen. Als aktiver Musiker will er, so berichtete "Bild", angeblich nun auch den Markt in Italien, Polen und den Benelux-Ländern erobern.

Wer Giovannis freigewordenen Stuhl am Buzzer einnimmt und ob die anderen Coaches in Staffel 14 wieder dabei sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

