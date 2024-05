GNTM-Gewinnerin Barbara Meier: Was macht sie heute?

Am 24. Mai 2007 wurde Barbara Meier, damals 20, zur Gewinnerin der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" gekürt. Seither sind 14 Jahre vergangen und aus der rothaarigen Model-Anfängerin und Mathematik-Studentin wurde ein erfolgreiches Multitalent.

Anzeige

Lust auf mehr GNTM?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an

16.000 Bewerberinnen hatten letztlich keine Chance gegen Barbara Meier. Die war in einem Shopping-Center in Regensburg von einem Modelscout angesprochen und für GNTM empfohlen worden. Im Finale setzte sie sich gegen Anni Wendler und Hanna Nitsche durch. Kurz danach leuchteten ihre roten Haare vom Titel der "Cosmopolitan". Meier setzte ein Statement: "Seht her, jetzt komme ich!"

Und tatsächlich: Sie kam, sah, siegte und wurde zu einem der größten und beständigsten Stars von GNTM. Sie war als Model weiter präsent, erst in den letzten Jahren schraubte Barbara ihre Engagements zurück, weil sie eine noch erfolgreichere Rolle einnahm: die als glückliche zweifache Mutter.

Barbara Meier war der Tiger bei "The Masked Singer"

"Vogue", "Madame Figaro", "Marie Claire", "L'Officiel", "Grazia" - über 15-mal zierte Barbaras Gesicht Titelseiten der renommiertesten Magazine. Für gut zwei Dutzend Firmen fungierte sie als Werbegesicht in Kampagnen. Sie lief fünfmal bei der Berlin Fashion Week, wurde 2010 von Designer Wolfgang Joop für die Prêt-à-porter-Schau seiner Marke "Wunderkind" für die Fashion Week Paris gebucht. Außerdem lief die GNTM-Gewinnerin über Runways in New York, Los Angeles und Bangkok.

Barbara setzt sich für Themen wie Nachhaltigkeit und Fair Trade ein und zeigt, dass man auch als Model gesellschaftlich relevante Akzente setzen kann. Seit 2017 ist sie Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für faire und umweltfreundliche Mode.

Sie baute sich ein zweites Standbein auf und machte in New York eine Schauspielausbildung. Seit 2010 war sie in fast 40 Rollen im Fernsehen oder auch Kino zu sehen. Wie vielseitig sie ist, zeigte sie auch in TV-Shows. Bei "Let's Dance" wurde sie 2018 Dritte. 2021 nahm sie im Rahmen der fünften Staffel von "The Masked Singer" als Tiger an der Online-Begleitshow teil. Sechsmal trat sie als Raubkatze auf, sang Hits von Britney Spears, Whigfield und den Spice Girls und wurde im Staffel-Finale zur Überraschung vieler enttarnt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Barbara Meiers Lebensglück ist perfekt

Schon 2016 lernte Barbara den österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (48) kennen und lieben. 2019 heiratete sie den Milliardär, der als einer der 100 reichsten Österreichern gelistet wird. 2020 wurde Marie-Therese geboren, im November 2022 bekam diese mit Emilia Elise ein Schwesterchen.

Darüber informierte Barbara ihre Instagram-Gemeinde (181.000 Follower:innen, Stand 7. Mai, 13:47 Uhr) mit einem Post, der aus der Perspektive der älteren Schwester geschrieben war: "Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind! Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft! Liebe Grüße auch von Mama und Papa!"