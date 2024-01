Heidi Klum im Liebesurlaub: Die GNTM-Chefin räkelt sich oben ohne am Strand!

Weihnachten unter der Sonne! Heidi Klum (50) und Ehemann Tom Kaulitz (34) haben sich eine Auszeit von ihren familiären und beruflichen Verpflichtungen genommen. Den Pärchenurlaub verbringen sie auf St. Barths, einer Insel der Kleinen Antillen in der Karibik. Ihre Followerinnen und Follower lässt die "Germany's next Topmodel"-Chefin bei dem entspannten Trip ganz dabei sein.

Das neueste Urlaubsvideo zeigt die 50-Jährige oben ohne am Strand. Ihre Brüste verdeckt sie dabei mit der einen Hand, während sie mit der anderen filmt. Ebenfalls zu sehen ist ihr knappes schwarzes Bikinihöschen und der neben ihr sitzende Musiker-Gatte mit einer neongelben Mickey-Mouse-Badeshorts.

Weihnachten mit der Familie vorgezogen

Um Zeit für Zweisamkeit zu haben, haben Klum und Kaulitz das Familienweihnachten mit den vier Kindern vorgezogen. Auf Instagram postete sie unter anderem ein Foto, auf dem ein festlich dekorierter Weihnachtsbaum im Hintergrund zu sehen ist. Im Vordergrund sitzt Klum eng an ihre beiden Töchter Leni (19) und Lou (14) gekuschelt auf einem Sofa. Daneben sind ihre Söhne Henry (18) und Johan (17) zu sehen, zwischen denen freudestrahlend Tom Kaulitz (34) sitzt.

Während Heidis Ehemann strahlend in die Kamera blickt, sieht der Rest der Familie auf dem Foto ziemlich müde aus. Betitelt ist das Foto mit "Love" (auf Deutsch: Liebe). Ein weiteres Video auf Instagram zeigte Tom Kaulitz auf einer kleinen Trittleiter stehend, wie er oben auf dem Weihnachtsbaum einen großen goldenen Stern platziert. Dazu läuft der Song "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (54).

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit Sommer 2019 verheiratet. Aus früheren Beziehungen brachte sie die vier Kinder mit in die Ehe.