Hoffnung auf Comeback bei "Grey's Anatomy": Ellen Pompeo ist offen für Gastauftritte

Das Wichtigste in Kürze Ellen Pompeo steigt nach 19 Staffeln aus "Grey´s Anatomy" aus.

Das gab die US-Schauspielerin bereits im vergangenen Jahr bekannt.

Dennoch können sich die Fans der Ärzte-Serie Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Dr. Meredith Grey machen.

Es ist das Ende einer Ära. Schauspielerin Ellen Pompeo zieht sich von ihrer Hauptrolle in "Grey´s Anatomy" zurück. 17 Jahre hatte sie dort die Ärztin Meredith Grey verkörpert und in mittlerweile 19 Staffeln der Serie die Zuschauer:innen in ihren Bann gezogen. Schon seit letztem Jahr ist bekannt, dass Pompeo sich aus der Erfolgsserie zurückziehen wird. Mittlerweile sind auch die Details zu ihrem Abschied bekannt, schließlich lief die entscheidende Folge bereits in den USA. Seitdem gibt es große Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Dr. Meredith Grey. Und auch Ellen Pompeo selbst ließ sich eine Hintertür zurück ins Grey Sloan Memorial Hospital offen.

So emotional verabschiedet sich Ellen Pompeo von den "Grey´s Anatomy"-Fans

Meredith Grey gilt als Publikumsliebling bei den Fans von "Grey´s Anatomy". Das macht ihren Abschied von der Ärzte-Serie noch brisanter und emotionaler. Kein Wunder also, dass Ellen Pompeo ihren Abschied im vergangenen Jahr persönlich bekannt gab und sich dabei auch an ihre Fans wandte. Die 53-Jährige veröffentlichte dazu eine emotionale Botschaft bei Instagram.

"Ich bin ewig dankbar und demütig angesichts der Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Show 19 Staffeln lang entgegengebracht habt", schreibt sie zu einem Bild von sich. "All das ... nichts davon ... wäre ohne die besten Fans der Welt möglich gewesen".

Hoffnung auf Gastauftritte

Für einige Fans war die Ankündigung von Ellen Pompeo ein echter Schock. Dennoch hatte sich der Abschied auch ein wenig angekündigt. Schließlich war Pompeo in der letzten Staffel von "Grey´s Anatomy" nur noch seltener zu sehen. Dennoch gibt es für die Fans der Serie einen Hoffnungsschimmer. Denn im selben Instagram-Beitrag schreibt die Schauspielerin auch: "Die Show muss weitergehen und ich komme auf jeden Fall für einen Besuch zurück."

Deutet sie hiermit schon jetzt eine Rückkehr für Gastauftritte ins Grey Sloan Memorial Hospital an? Wie die Entertainment-Seite "ScreenRant" schreibt, wird Pompeo definitiv noch einmal im Finale der 19. Staffel zu sehen sein. Und auch für weitere Gastauftritte ließ sich die dreifache Mutter mit ihrem Instagram-Statement eine Hintertür offen.

Ellen Pompeo bleibt "Grey´s Anatomy" erhalten

Pompeo wird der Serie definitiv als Produzentin erhalten bleiben. Seit 2017 ist sie nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin an "Grey's Anatomy" beteiligt. Bei zwei Folgen führte sie außerdem Regie. Bereits im September vergangenen Jahres sagte sie dem US-Portal "Deadline", sie werde immer ein "Teil der Show" sein.

Ich bin ausführende Produzentin. Ich habe zwei Jahrzehnte meiner Karriere mit Grey's Anatomy verbracht - es ist mein Herz und meine Seele. Ich werde nie wirklich weg sein, solange die Serie auf Sendung ist Ellen Pompeo , 2022

Ihr emotionaler Abschied aus dem Grey Sloan Memorial Hospital ist am 12. Juni um 20:15 auf ProSieben zu sehen. Danach kann die Folge auf Joyn und prosieben.de gestreamt werden.