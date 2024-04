Iris Klein ist wieder vergeben: Ihr neuer Freund schmiedet schon Hochzeitspläne

"Big Brother"-Star Iris Klein (56) hat nach ihrer gescheiterten Ehe mit Peter Klein (57) und einem weiteren Liebes-Aus wieder einen Mann an ihrer Seite. Jetzt gibt sie erste Details über ihren neuen Partner preis.

Im Doppelinterview mit der "Bild"-Zeitung gewährt die ehemalige "Promi Big Brother"- und "Big Brother"-Kandidatin Iris Klein gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Braun (47) einen Einblick in ihre Beziehung.

"Nach dem, was mir mit Peter und Mister T. passiert ist, bin ich ein bisschen vorsichtig damit, mein Herz ganz zu verschenken. Stefan versteht das zum Glück", erzählt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) und Jenny Frankhauser (31). "Wir reden viel. Wenn mir die Vergangenheit noch zu schaffen macht, heißt das ja nicht, dass ich ihn nicht liebe. Ich bin einfach ein gebranntes Kind in Sachen Beziehung." Stefan Braun, der laut "Bild" seit 20 Jahren geschieden und kinderlos ist, aus dem nordrhein-westfälischen Olpe stammt und selbstständig im Vertrieb arbeitet, betont in dem Interview seine ernsten Absichten: "Ich bin mir mit Iris absolut sicher. Wir sind seit dem 27. Februar ein Paar. Immer der 27. eines Monats wird jetzt zelebriert."

Iris und Stefan schmieden schon Hochzeitspläne

Am liebsten würde er seine Partnerin "sofort heiraten, aber sie ist ja noch verheiratet", erklärt er weiter. "Ich habe ihr gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau." In seinem Handy habe er sie bereits unter "meine zukünftige Frau Braun" eingespeichert. Als Hochzeitstag würde ihm der 25. Mai 2025 vorschweben, wie Iris Klein berichtet, die eine Hochzeit ebenfalls nicht ausschließt: "Es wäre meine fünfte Ehe. Warum nicht? Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite."

Ich habe mich noch nie so aufgehoben und beschützt gefühlt wie an seiner Seite. Iris Klein , 2024

Ihre Kennlerngeschichte

Ihr Freund, den sie via Social Media kennengelernt hat, plant auch schon einen Umzug zu ihr nach Worms, Rheinland-Pfalz. "Er hat schon einen Kleiderschrank in meinem Häuschen", erzählt Iris Klein. "Wir fühlen uns einfach wohl zusammen." Sie habe auch schon seine Eltern in Olpe kennengelernt und seine Ex-Frau habe sie in einer Nachricht in der Braun-Familie willkommen geheißen. Dass seine Freundin "ihr Päckchen" mit sich trage, "damit kann ich leben", sagt Braun. "Auch, dass sie prominent ist und erkannt wird, macht mir nichts aus. Ich will diese Frau, da bin ich mir ganz sicher."

Ihre Exen: Drama um Peter Klein und Geheimnis zu Mr. T

Anfang des vergangenen Jahres trennte sich Iris Klein von ihrem Ehemann Peter Klein. Während der Dreharbeiten zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gab es ein Eifersuchtsdrama um den Schlagersänger, der als Begleiter von Lucas Cordalis (56) in Australien war. Die Vorwürfe damals: Er soll dort Begleiterin Yvonne Woelke (42) nähergekommen sein.



Im Sommer 2023 präsentierte Iris Klein ihren Followern dann Mr. T, dessen wahren Namen sie nie bekannt machte. Anfang 2024 gab sie die Trennung bekannt.