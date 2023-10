James Bond-Geheimnis: DIESES Bond-Girl war während der Dreharbeiten schwanger!

"James Bond"-Überraschung! Eine 007-Darstellerin war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schwanger. Doch davon wussten ihre Co-Stars allerdings überhaupt nichts! Um welchen "James Bond"-Film es sich handelt, erfährst du hier.

007 will den Weltkrieg verhindern - doch gelingt ihm das?

In "James Bond 007: Der Morgen stirbt nie", der 1997 erschienen ist, sorgt Medienmogul Elliot Carver (gespielt von Jonathan Pryce) für Unruhen, um die Auflage seiner Zeitung "Der Morgen" zu steigern. Mit seinem Super-U-Boot, das für Radargeräte unsichtbar ist, schürt er daraufhin einen potenziellen Krieg zwischen China und Großbritannien. Doch das lässt sich der britische Geheimdienst natürlich nicht gefallen. James Bond (gespielt von Pierce Brosnan) nimmt sich der Sache an. Er versucht, sich durch seinen Kontakt zu Carvers Frau Paris (gespielt von Teri Hatcher) in der Machtzentrale in Hamburg einzuschleichen. Damit beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit...

Teri Hatcher war während des Drehs schwanger - und niemand wusste es!

Als die Dreharbeiten zu "James Bond 007: Der Morgen stirbt nie" begannen, war Bond-Girl-Darstellerin Teri Hatcher bereits im dritten Monat schwanger. Zunächst verheimlichte sie ihre Schwangerschaft, was während des Drehs häufiger für Ärger sorgte. Denn wegen ihrer morgendlichen Übelkeit kam sie immer wieder zu spät ans Set, nannte für ihr Zuspätkommen aber keinen Grund. Gegenüber "Mirror" und "Vanity Fair" gab 007-Darsteller Pierce Brosnan einst preis, dass ihn das Verhalten seiner Kollegin damals ziemlich wütend machte: "Sie ließ mich nämlich immer stundenlang warten. Ich muss zugeben, dass mir ein paar Worte rausgerutscht sind, die nicht sonderlich nett waren."