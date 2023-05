Jeanette Biedermann enthüllt: Ehe wäre fast zerbrochen! SO hat sie alles gerettet

Das Wichtigste in Kürze Jeanette Biedermann wurde als Popsängerin und Schauspielerin in den 2000er-Jahren berühmt.

Seit Juli 2012 ist die Musikerin mit dem Gitarristen Jörg Weißelberg verheiratet.

Nun offenbart Jeanette Biedermann, dass es in ihrer Ehe aber nicht immer rund lief. Wie sie ihre Partnerschaft gerettet hat, erfährst du hier.

Egal ob auf unzähligen Bühnen, bei "Anna und die Liebe" oder bei GZSZ - Jeanette Biedermann feierte in den 2000er-Jahren große Erfolge. Doch das Leben in der Öffentlichkeit brachte auch seine Schattenseiten mit sich, wie die Musikerin nun ganz offen in einem Interview erzählt. Weil sie so viel arbeitete, litt sie nicht nur unter Burnout, auch ihre Ehe stand einige Jahre später vor dem Aus.

Jeanette Biedermann ließ ihre Gesundheit außer Acht

Im Interview mit "RTL" gewährt die 43-Jährige nun intime Einblicke in ihr Privatleben. Dabei gibt sie offen zu, dass sie zu Beginn ihrer Karriere oft stark überlastet war und nicht auf ihre Gesundheit achtete. "In den 2000ern gab es wirklich Jahre, wo ich nicht ein einziges Wochenende mal frei hatte, also das war schon extrem", erinnert sich Jeanette Biedermann zurück. Wenn ihr Körper ihr signalisierte, dass sie mal einen Gang runterfahren sollte, ignorierte die Musikerin die Warnzeichen:

Das hat mich auch irgendwann an einen Punkt geführt, wo ich wirklich ein richtiges Burnout hatte. Ich war dann nur noch krank. Eine Erkältung nach der anderen. Man wird so traurig. Man ist erschöpft. Ich war permanent müde, müde, müde. Jeanette Biedermann, , 2023

Jeanette Biedermann und Jörg Weißelberg versanken im Arbeitssumpf

Über die Jahre hinweg verbesserte sich die Situation offenbar, doch Ende des Sommers 2020 fand sich Jeanette Biedermann am selben Punkt wieder - dieses Mal mit ihrem Mann Jörg Weißelberg, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist. Er ist gleichzeitig ihr Produzent und Gitarrist. Doch dass die beiden nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihr Berufsleben miteinander teilen, tat der Beziehung nicht gut.

Gerade wenn man zusammen arbeitet, ist das schon nicht so einfach, zu schauen, dass man nicht nur noch Arbeitszeit miteinander verbringt. Das fühlt sich ja auch an, wie sich zu sehen, beieinander zu sein. Jeanette Biedermann, , 2023

Jeanette Biedermann und Jörg Weißelberg verbrachten zwar im Studio jede Menge Zeit miteinander, doch privat sah das anders aus. "Andere Menschen haben es auch mal geschafft, übers Wochenende irgendwie an die Ostsee zu fahren und sich mal eine Auszeit zu nehmen, aber ne, wir haben eigentlich nur gearbeitet", gibt die Musikerin gegenüber "RTL" zu.

Jeanette Biedermann begab sich in Therapie

Im Jahr 2021 schrieben Jeanette Biedermann und Jörg Weißelberg zusammen den Song "Wir sind raus", der am 21. April 2023 veröffentlicht wurde. Mit dem Song geben sich die Eheleute das Versprechen, wieder mehr zusammen zu unternehmen und an der Beziehung zu arbeiten.

Doch damit nicht genug: Die 43-Jährige arbeitete auch an ihrer psychischen Gesundheit und begab sich in Therapie. "Ich habe dann auch eine Therapie angefangen, um mal wirklich zu beleuchten, wo sind meine Issues und was kann ich an mir verbessern", führt sie weiter aus. Der regelmäßige Austausch in den Therapiesitzungen habe ihr sehr geholfen, denn dadurch habe sie ein Grundvertrauen für ihr Leben und ihre Zukunft entwickeln können. "Ich habe auch ganz viel über mich gelernt", meint Jeanette Biedermann abschließend.