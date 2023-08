Johannes Oerding: Riesen Veränderung! Auf DIESEN Fotos ist er kaum wiederzuerkennen

Mit Liedern wie "An guten Tagen", "Pyramiden" und "Die guten Zeiten" sang sich Johannes Oerding in den vergangenen Jahren in die Herzen vieler Fans. Doch auch im TV machte sich der Musiker einen Namen: So übernimmt er bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" die Rolle des Gastgebers und saß 2021 sogar in der "The Voice of Germany"-Jury. Doch in den vergangenen Jahren hat sich Johannes Oerding äußerlich stark verändert. Wir zeigen dir, wie anders er früher aussah!

Johannes Oerding postet Kinderfotos bei Instagram

Immer wieder erfreut der gebürtige Münsteraner seine Instagram-Community mit süßen Erinnerungsfotos aus seiner Kindheit. So postete er anlässlich des Muttertages beispielsweise im vergangenen Mai einen Schnappschuss, auf dem er wohl noch ziemlich jung war. Auf dem Bild hält seine Mutter Elke ihn im Arm und die beiden lächeln in die Kamera. Dabei ist kaum zu übersehen, dass Johannes Oerding seiner Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Sowohl die Nase als auch das unverkennbare Lächeln scheint er von seiner Mutter vererbt bekommen zu haben.

Die Liebe zur Musik entdeckte der Sänger offenbar schon sehr früh. Im Februar 2021 veröffentlichte er ein Video, das wohl während seiner Schulzeit entstanden ist. In dem Clip steht der junge Johannes Oerding mit einer Spielzeug-Gitarre auf der Bühne und synchronisiert dabei mit seinen Lippen den Song "Walking by Myself" von Gary Moore. Schon als Kind schien sich der heute 41-Jährige richtig wohl dabei zu fühlen, im Rampenlicht zu stehen.

Das entging natürlich auch seinen Follower:innen nicht. "Schon damals war's klar: Der Kleine hat's drauf!", "Süüüüß!" und "Früh übt sich!", schrieben etwa drei Nutzer:innen in den Kommentaren.

Hat Johannes Oerding Ähnlichkeit mit Leonardo DiCaprio?

Im März 2019 begeisterte Johannes Oerding seine Fangemeinde mit einem weiteren Kinderfoto von sich. Auf dieser Aufnahme wirkt der Musiker aber bereits etwas älter als auf den vorherigen Schnappschüssen. Das Bild zeigt ihn am Frühstückstisch. Seine Haare hat er dabei lässig zurückgegelt. Doch der Musiker wirkt auf dem Foto alles andere als glücklich: Er blickt gelangweilt in die Kamera und sieht ein wenig müde aus. In der Bildunterschrift darunter erklärte der "An guten Tagen"-Interpret auch den Grund dafür: "Ich war noch nie ein Frühaufsteher!"

Johannes' Community war von diesem Schnappschuss jedenfalls hin und weg. "Schon immer sehr süß!" und "Niedlicher Bengel", schwärmten etwa zwei Nutzerinnen in den Kommentaren. Eine weitere Followerin findet sogar, dass der Sänger als Kind große Ähnlichkeit mit dem Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hatte. "Schaust ein bisschen aus wie Leonardo DiCaprio", notierte die Userin in den Kommentaren. Ein anderer Fan stimmte ihr da sofort zu: "Das dachte ich mir auch sofort!"

Im Januar 2022 beglückte Johanns Oerding seine Instagram-Fans wieder mit einem Kinderfoto von sich. Auf diesem Bild scheint er zwischen 10 und 14 Jahre alt zu sein. Er trägt eine Fliege und ein weißes Hemd und hält ein Mikrofon in der Hand. Zusätzlich teilte er noch einen weiteren Schnappschuss, der ihn als erwachsener Mann zeigt. Obwohl zwischen den beiden Aufnahmen einige Jahren vergangen sind, hat der Musiker bis heute noch Ähnlichkeit zu seinem jüngeren Ich. Sein unverkennbares Lächeln und die Wangengrübchen sind auch heute noch kaum zu übersehen. Das finden auch viele seiner Follower:innen. "Diese Ähnlichkeit, unverkennbar", schrieb etwa ein Fan. Ein:e weitere:r User:in schwärmte in den Kommentaren: "Ein sehr süßes Bild von dir! Dieses herzliche, ansteckende Lachen hast du immer noch!"

So anders sieht Johannes Oerding als Erwachsener aus

Doch auch im Erwachsenenalter hat sich Johannes Oerding noch einmal stark verändert. Im Jahr 2017 ließ er seine Haare lang wachsen und trug sie zur Seite gekämmt. Bei seinen Fans kam der Look jedoch nicht ganz so gut an. "Was sind die Strippen lang geworden" und "Ab zum Friseur!", witzelten nur zwei von vielen Nutzer:innen unter ein Schwarz-Weiß-Bild, das der Musiker im April 2017 von sich gepostet hatte.

Doch anstatt einen Friseur aufzusuchen, ließ Johannes Oerding seine Haare weiter wachsen. Als sie ihm bis zur Schulter gingen, entschied sich der "Alles okay"-Interpret dann aber doch dazu, seinem Friseur einen Besuch abzustatten und seine Mähne wieder kürzer schneiden zu lassen. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er im Oktober 2017 ein Vorher-Nachher-Foto von seinem neuen Look. "Brrr, jetzt ist kalt am Nacken", notierte er darunter.

Seine Follower:innen waren von der neuen Frisur hin und weg. "Der Kurzhaarschnitt steht dir viel besser" und "Sieht gut aus!", zeigten sich etwa zwei User:innen ganz begeistert in den Kommentaren.

Heute bleibt Johannes Oerding seinen kurzen Haaren treu

Auch Johannes Oerding selbst scheint sich mit kurzen Haaren wohlzufühlen. Zumindest ließ er seine Mähne seit 2017 nicht mehr lang wachsen. Trotzdem hat sich sein Look noch einmal ein wenig verändert: Zu seinen kurzen Haaren kombiniert der Musiker mittlerweile stets einen schwarzen Hut, den er sowohl auf seinen Konzerten als auch bei TV-Auftritten nur allzu gerne trägt.