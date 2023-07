Johannes Oerding und Ina Müller haben sich getrennt: DAS macht der Sänger nach dem Liebes-Aus

Das Wichtigste in Kürze Johannes Oerding und Ina Müller haben im Mai ihre überraschende Trennung öffentlich gemacht.

Erst kürzlich äußerte sich der Sänger zu seiner Ex-Freundin und öffnet sich in einer TV-Show.

Was er seit seiner Trennung macht und ob er schon eine neue Partnerin hat, erfährst du hier! Außerdem: So war die langjährige Beziehung des Traumpaars.

Johannes Oerding ist aus der deutschen Musikwelt wohl nicht mehr wegzudenken. Als erfolgreicher Singer-Songwriter stürmt er regelmäßig die Charts. Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht, ist er gelegentlich im Fernsehen zu sehen. Erst kürzlich hat er mit überraschenden News seine Fans zum Staunen gebracht: Nach über 12 Jahren hat er sich von seiner Partnerin Ina Müller getrennt. Doch wie sieht sein Leben seit der Trennung aus?

Ende Mai 2023 hat das langjährige Paar Johannes Oerding (41) und Moderatorin Ina Müller (57) bekanntgegeben, dass sie nach 12 Jahren Beziehung fortan getrennte Wege gehen werden. Das einstige Traumpaar lernte sich im Fernsehen kennen und konnten ihre Liebe nahezu aus der Öffentlichkeit raushalten. Erst kürzlich sprach er in einer TV-Show ganz offen über seine Ex: Johannes Oerding und Ina Müller - plötzliches Liebes-Aus!

Das macht Johannes Oerding seit seiner Trennung

Derzeit lädt der 41-Jährige zum dritten Mal verschiedene Künstler:innen zur TV-Show "Sing meinen Song" ein. 2019 war er dort erstmals als Teilnehmer dabei und leitet seit 2021 als Gastgeber durch das Format. In dieser Staffel werden sogar seine Songs neuinterpretiert, wobei er auch auf Fragen eingeht und über deren Entstehungsprozess plaudert.



Doch natürlich dürfen in seinem Leben als Vollblut-Musiker auch keine Auftritte fehlen. Seit diesem Frühjahr befindet er sich nach einer kurzen Corona-Pause im Jahr 2022 auf großer Tour durch Deutschland. Mit seinem aktuellen Album "Plan A" tourt er bis September durch die großen Städte und lässt die Herzen seiner Fans mit den neusten Songs höher schlagen.

Hat er eine neue Freundin? Und: Warum hat er keine Kinder?

Der Musiker hält sein Privatleben so gut es geht geheim. Bislang ist noch nicht bekannt, ob Johannes derzeit datet oder sogar schon eine neue Frau an seiner Seite hat. Vermutlich ist er aber auch mit all seinen Auftritten sehr beschäftigt und würde derzeit kaum Zeit dafür finden.



In einem "Emotion"-Interview im März hat der Sänger scheinbar über das Thema Kinder gesprochen. Er soll verraten haben, dass er sich aufgrund seiner Liebe zur Musik noch keine Kinder vorstellen könne. Schließlich wäre das Vater-Dasein eine große Aufgabe und er möchte scheinbar niemand Fremdes um seinen Nachwuchs schauen lassen. Wer weiß, ob sich seine Meinung hinsichtlich des Kinderkriegens noch ändern wird und sich seine Fans doch irgendwann über Nachwuchs im Hause Oerding freuen können.

So war die Beziehung des einstigen Traumpaars

Bei TV-Aufzeichnungen haben sich der Singer-Songwriter und Ina kennen und lieben gelernt. 2011 haben die beiden ihre Liebe bekanntgegeben und dennoch nahezu aus der Öffentlichkeit raushalten können. Themen wie Hochzeit, Kinder und Zusammenwohnen waren für sie scheinbar nicht von Bedeutung. Im April äußert er sich in einem Interview mit "Kreiszeitung.de":

Wir sind beide selbstständig und sehr gerne unabhängig und wollen das gerne auch bleiben Johannes Oerding, 2023

Nach knapp 12 Jahren Liebesbeziehung hat sich das Paar schließlich voneinander getrennt. Beide Seiten bestätigen jedoch, dass sie weiterhin in Freundschaft miteinander verbunden seien und auch noch zusammen arbeiten würden. Eine gute Ablenkung haben seit der Trennung wohl beide gleichermaßen: Bei Johannes steht die "Plan A"-Tour auf dem Plan und seine Ex-Freundin hat seit Mitte Mai Aufzeichnungen ihrer TV-Show "Inas Nacht".

Wie Johannes Oerding erfolgreicher Musiker wurde

Johannes hat sich schon im jungen Alter stark für die Musik interessiert. Während seiner Schulzeit spielte er in einer Schülerband und erlangte bei einem Stadtfest die Aufmerksamkeit von Produzenten. Bereits mit 17 Jahren ergatterte er seinen ersten Plattenvertrag und brachte 2009 schließlich sein erstes Soloalbum "Erste Wahl" raus.



Daraufhin schaffte er den Durchbruch, stürmte mit Studioalben wie "Kreise" (2017) oder "Konturen" (2019) die deutschen Charts und eroberte die Herzen Deutschlands. Auch mit seinem jüngsten Album "Plan A" schaffte er es direkt auf Platz 1 und begeistert seine Fans in vollen Zügen. Jetzt ist er wieder auf großer Tour durch die deutschen Städte!