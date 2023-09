Kanye West: Schwere Vorwürfe – Drängt er seine Partnerin Bianca Censori zu Nackt-Auftritten?

Dass Rapper Kanye West (46) Provokationen liebt, ist bekannt. Erst kürzlich erhielten er und seine Partnerin Bianca Censori (28) von der venezianischen Tourismus-Motorboot-Gesellschaft lebenslanges Fahrverbot, weil es offenbar am helllichten Tag auf einem Wassertaxi zu "Obszönitäten" gekommen war. Jetzt erhebt Komikerin Kathy Griffin schwere Vorwürfe gegen den Musiker ...

Vor allem Censoris immer extremere Fast-Nackt-Looks sorgen nicht nur beim Dönerkauf in Berlin für Furore, sondern werfen bei vielen die Frage auf: Will die bis dahin eher als zurückhaltend bekannte Frau das Ganze eigentlich wirklich? Die Schauspielerin und Komikerin Kathy Griffin (62) äußerte in einem TikTok-Video erhebliche Zweifel an Censoris Freiwilligkeit ...

Censori als Kardashian-Kopie?

Auf TikTok meldete sich plötzlich Kathy Griffin zu Wort. Sie werde, so beginnt sie, für dieses Video in Schwierigkeiten kommen. Sie wirkt aufgewühlt. Bei ihren Aussagen handele es sich lediglich um ihre eigene Meinung und ihre eigenen Gedankengänge, betont sie im Verlauf der vier Minuten mehrfach.

Diese Gedanken aber haben es in sich. Es sei leicht, sich über Kanye und seine Verrücktheit lustig zu machen, aber die aktuellen Bilder machen ihr Sorgen, so Griffin.

Censori habe einen umwerfenden Körper, allerdings sei der "fast identisch zu dem von Kim", also seiner Exfrau Kim Kardashian (42), so Griffin, die übrigens eine ehemalige Nachbarin des Ex-Paares ist. Sie vermute, dass der Rapper seine Partnerin auch physisch misshandele. Zumindest aber sei sie zu 100 Prozent überzeugt davon, dass er psychische Gewalt anwende.

Auch Griffins Bruder missbrauchte seine Partnerinnen

Alles ginge bei den beiden nur um möglichst durchsichtige Kleidung für Bianca Censori. Griffin sieht darin Parallelen zu ihrem verstorbenen Bruder Ken, der laut deren Aussagen sowohl seine Ehefrau als auch seine Freundin missbraucht haben soll. Einmal habe er seine Frau splitternackt aus dem Appartment ausgeschlossen, um sie zu demütigen, erzählt Griffin.

Und nun sehe sie Censori, eine Frau, die "keine Stimme habe": "Wir haben keinen Mucks von ihr gehört. Ich habe gelesen, dass sie einen Masterabschluss in Architektur von einer australischen Universität habe. Sie ist wunderschön. Aber sie scheint überhaupt keine Stimme zu haben."

Kanye West und Bianca Censori: Auch Freund:innen sind besorgt

Sie wisse nicht, ob Kanye West Censori einfach nicht reden lasse. Aber wenn sie etwa die vermeintlichen Oralverkehrbilder aus Venedig sehe - bei denen beiden klar gewesen sein musste, dass sie fotografiert werden würden -, dann rieche das für sie nach Missbrauch. Sie kenne Censori nicht persönlich, aber ihr persönlich komme es so vor, als würde sie von West kontrolliert und zu Dingen gedrängt, die sie nicht möchte, führt die Schauspielerin weiter aus. Harte Worte und schwere Vorwürfe von Griffin. Weder Kanye West noch Bianca Censori haben bislang darauf reagiert.

Griffin scheint nicht die Erste zu sein, die sich Sorgen um die YEEZY-Designerin macht. Dem britischen Boulevardblatt "The Daily Mail" zufolge seien auch einige von Censoris engsten Freunde "extrem beunruhigt" über den neuen Lebenswandel der ehemals diskret agierenden Australierin. Eine Quelle wird wie folgt zitiert:

So ist sie normalerweise nicht. Sie ist eine unglaublich offene und lebhafte Person, die nie den Mund hält.

Aktuell aber komme niemand an Censori ran. Und so bleibt allen wohl nur abzuwarten, bis sich diese sich selbst zu den Vorwürfen gegen ihren Mann äußert.