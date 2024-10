Kylie Jenner & Timothée Chalamet: So begeistert sind alle, die das Paar erleben

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (28) halten ihre Beziehung sehr privat. Wie ein Insider aus Kylies Umfeld jetzt verrät, seien sie aber sehr glücklich miteinander.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Ein tolles Paar": So süß sind Kylie und Timothée zusammen

Seit letztem Jahr sind Kylie und Timothée ein Paar. Ihre Beziehung führen sie allerdings zum größten Teil abseits des Rampenlichts. Ihrer Liebe zueinander tue das aber keinen Abbruch, wie ein Insider jetzt dem US-Magazin People verrät.

Jeder, der die beiden zusammen erlebt, liebt sie! Insider

Ihre Beziehung sei zudem eine gute Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit. Beide hätten es geschafft, trotz ihrer vollen Terminkalender eine gute Balance zwischen Arbeit und gemeinsamen Momenten zu finden. Der "Dune"-Star sei ein echter Gentleman, Kylie soll noch nie so verliebt gewesen sein.

Timothée dreht derzeit, zusammen mit Gwyneth Paltrow, in New York für seinen neuen Film "Marty Supreme". Kylie ist meistens zu Hause in Los Angeles und kümmert sich um ihre zwei Kinder. Aber trotz Fernbeziehung harmonieren die beiden sehr miteinander. Timothée sei laut dem Insider stark in Kylies Familienleben involviert. Außerdem schätze er es sehr, dass die Kinder für Kylie stets an erster Stelle stehen.