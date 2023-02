Was steckt hinter DIESEM Instagram-Post von Lena Meyer-Landrut? Fans spekulieren

Das Wichtigste in Kürze Lena Meyer-Landrut sorgt mit einem neuen Social-Media-Beitrag für Aufsehen.

Fans rätseln, ob sie vielleicht einen neuen Song anteasern könnte.

Ihre letzte Single ist bereits ein halbes Jahr her. Seitdem hat man nichts musikalisches mehr von der 31-Jährigen gehört.

Anzeige

Lena Meyer-Landrut hat seit mehr als einem halben Jahr keine neue Musik mehr veröffentlicht. Nun sorgt sie allerdings bei ihren Fans für Spekulationen. Auf Instagram fragte die Sängerin nach dem "Song of the week", also den "Song der Woche". Was sie damit meint? Ihre Follower sehen darin eine versteckte Ankündigung.

Instagram-Post sorgt für Aufsehen bei Fans

Lena Meyer-Landrut heizt die Gerüchteküche an. Mit ihrem neusten Post auf Instagram bringt sie viele ihrer Fans zum Grübeln. Steckt hinter der kurzen Frage "Song of the week?" vielleicht doch mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde? Immerhin ist es schon einige Monate her, seitdem die Sängerin ihr letztes Musikstück veröffentlicht hat. Die Frage nach einer neuen Single scheint also gar nicht mal so abwegig.

Eigentlich ist es ein simpler Beitrag: Gleich zwei Fotos von sich teilte sie mit ihrer Gemeinde. Was sie drunter schreibt? Die 31-Jährige fragt ihre Followerschaft einfach nur nach ihrem "song of the week" - da ist es gerade erst Montag. Normalerweise erscheinen neue Songs von Künstler:innen am Freitag. Dass Lena Meyer-Landrut nach den Songs der vergangenen Woche fragt, glauben viele Fans nicht. "Hoffentlich bald einer von dir", antwortet eine Nutzerin. Eine weitere vermutet schon: "Song OMG freu mich schon."

Musikalisches Lebenszeichen nach Konzertabsagen?

Das vergangene Jahr war auf jeden Fall kein leichtes, deswegen ist der Wunsch nach neuer Musik der Fans verständlich. Denn 2022 mussten sowohl Lena Meyer-Landrut als auch ihre Fans einige Rückschläge einstecken. Denn obwohl im Sommer 2022 die meisten Einschränkungen der Pandemiemaßnahmen gefallen waren, entschied sich die Musikerin, ihre Tournee abzusagen. "Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich ganz klar damit. Selbst wenn das Gefühl manchmal aufkommt, stelle ich mir immer die Frage, ob ich derzeit tatsächlich auf Tour sein möchte", begründete sie damals ihren Schritt.

Anzeige

Anzeige

Damals konnte Lena Meyer-Landrut ihre Fans noch mit der Single "Looking For Love" besänftigen, den die ESC-Gewinnerin im Juni vergangenen Jahres veröffentlichte. Nun wird es für ihre ungeduldigen Hörer:innen wohl wieder Zeit, dass die Songwriterin mal wieder von sich hören lässt. Anlass für die brodelnde Gerüchteküche gab ihr neuer Social-Media-Post allemal. Ob es bald aber wirklich einen Song oder vielleicht sogar ein ganzes Album geben wird, bleibt derzeit aber nur abzuwarten.

Ein neuer Instagram-Post von Lena Meyer-Landrut lässt Fanherzen höher schlagen: Erscheint bald schon eine neue Single der Sängerin? © SAT.1/André Kowalski

2010 Gewinnerin vom "Eurovision Song Contest"

Ihren großen Durchbruch feierte die Entertainerin 2010, als sie unter der Schirmherrschaft von TV-Legende Stefan Raab den "Eurovision Song Contest" gewann. Damals eroberte Lena Meyer-Landrut mit ihrem Superhit "Satellite" die europäischen Herzen und holte den begehrten Titel nach Deutschland. "Es fühlt sich außergewöhnlich an, von so vielen Seiten gelobt zu werden, vor allem wenn es wirklich ernst gemeint ist", sagte die junge Frau vor 13 Jahren in einem Interview mit der "Brigitte".

Die geborene Hannoveranerin ist darüber hinaus auch als Influencerin und Model tätig. Auf Instagram folgen Lena Meyer-Landrut mehr als fünf Millionen Menschen. Auch als Schauspielerin stand die Sängerin bereits vor der Kamera: Mit Gastauftritten unter anderem bei "K11 - Kommissare im Einsatz" und "Richter Alexander Hold" machte sie bereits auf sich aufmerksam. Auch als Jurorin in der TV-Show "The Voice Kids" war Lena, wie ihr Künstlername offiziell lautet, schon zu sehen.