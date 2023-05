Leni Klum feierte ihren 19. Geburtstag: Happy Birthday, Leni! Alle Infos zu ihrer Modelkarriere

Das Wichtigste in Kürze Leni Klum ist genau wie ihre Mutter Heidi ein bekanntes Model.

Am 4. Mai ist sie 19 Jahre alt geworden. Wir zeigen dir, was Leni mit ihren 19 Jahren schon alles erreicht hat.

Für Leni Klum steht heute, am 4. Mai 2023, ein ganz besonderes Ereignis an: Die Tochter von Heidi Klum feiert ihren 19. Geburtstag! Genau wie ihre Mutter ist sie mittlerweile ein berühmtes Model, das schon so einige Erfolge feiern durfte. Leni Klum ist also auf dem besten Weg, in die Fußstapfen der "Germany's Next Topmodel"-Jurorin zu treten...

Leni Klum träumt schon seit ihrer Kindheit von einer Modelkarriere

Der 4. Mai 2004 ist für Heidi Klum ein ganz besonderes Datum. Vor 19 Jahren brachte sie ihr erstes Kind zur Welt - die kleine Leni, die aus der Beziehung mit Flavio Briatore stammt. Da sie in New York geboren wurde, erhielt sie bei der Geburt die doppelte Staatsbürgerschaft.

Bei der Geburt ihrer ersten Tochter waren die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin und der Formel-1-Manager aber längst kein Paar mehr. Damals war Heidi Klum bereits mit Seal zusammen, dem sie im Jahr 2005 das Jawort gab. Vier Jahre nach der Hochzeit adoptierte der Musiker im November 2009 die kleine Leni.

Für die gebürtige US-Amerikanerin stand schon seit ihrer Kindheit fest, dass sie eines Tages in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will. Ihr erstes Model-Angebot bekam sie bereits im Alter von gerade einmal 12 Jahren. Die GNTM-Jurorin lehnte damals jedoch ab, wie Leni Klum im Oktober 2022 gegenüber "People" erzählte. Als sie von ihrer damaligen Lieblingsmarke Brandy Melville angefragt wurde, habe sie sofort das Gespräch mit Heidi gesucht. "Ich sagte: Mama, Mama. Weißt du was? Brandy Melville will mich als Model. Bitte, bitte. Und sie sagte: Auf gar keinen Fall." Und weiter:

Ich war wirklich traurig darüber, aber am Ende hatte sie recht. Leni Klum, , 2022

Heidi Klum startet mit 16 Jahren als Model durch

Umso mehr freute sich Leni Klum, als sie im Dezember 2020 zum ersten Mal als Model vor der Kamera stehen durfte: Sie shootete gemeinsam mit ihrer Mama für das Cover der deutschen "Vogue". "Ich war einfach so aufgeregt. Ich dachte: 'Endlich modele ich - und das für die 'Vogue'", erinnerte sich die Schönheit im Oktober 2022 im "People"-Interview an den Moment zurück.

So erfolgreich ist Leni Klum heute

Nur wenige Wochen nach ihrem "Vogue"-Shooting wurde ihr daraufhin eine ganz besondere Ehre zuteil: Im Januar 2021 eröffnete die gebürtige US-Amerikanerin die Berliner Fashion Week. Seitdem läuft es für Leni so richtig rund und sie kann sich vor Model-Anfragen kaum mehr retten. Sie arbeitete bereits mit zahlreichen bekannten Brands zusammen - darunter mit Dior und About You. Außerdem zierte sie unter anderem auch das Cover der "Harper's Bazaar" und durfte im Halbfinale der vergangenen "Germany's Next Topmodel"-Staffel als Gastjurorin Model-Mama Heidi Klum tatkräftig unterstützen. Für die Modelchefin war das ein ganz besonderer Moment, wie sie im Mai 2022 bei Instagram deutlich machte:

In Staffel eins habe ich dich am GNTM-Set gestillt und 17 Jahre später fährst du mich zur Arbeit und bist meine Gastjurorin. Heidi Klum, , 2022

Dass es in der Fashionbranche so gut für Leni läuft, hätte sie selbst nie für möglich gehalten. Im Juni 2022 gab sie gegenüber "Glamour" ganz offen zu: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so viele Jobs bekommen würde."

Erst vor wenigen Tagen konnte die gebürtige US-Amerikanerin einen weiteren Erfolg verbuchen. Ihre zweite Kampagne für das italienische Dessous-Label intimissimi wurde veröffentlicht, für die sie wieder zusammen mit ihrer Mutter vor der Kamera posierte.

Übrigens: Leni Klum arbeitet nicht nur als Model, sie studiert auch noch! Im vergangenen Sommer zog sie nach New York, um dort Innenarchitektur zu studieren.

Auch privat ist Leni Klum glücklich

Doch nicht nur im Job läuft es für Leni Klum gut, privat ist sie schon seit über dreieinhalb Jahren glücklich vergeben. Sie ist mit Aris Rachevsky zusammen und beweist regelmäßig mit süßen Pärchen-Postings bei Instagram, wie happy sie mit ihm ist.