Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigen sich verliebt: SO süß kuscheln sie auf Instagram – Fans begeistert!

Das Wichtigste in Kürze Seit 2019 ist das Topmodel Heidi Klum mit dem "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz verheiratet.

Seit dem Beginn ihrer Beziehung machen die beiden aus ihrer Liebe keinen Hehl und lassen ihre Fans am gemeinsamen Leben teilhaben.

Auf Instagram veröffentlichte Heidi nun eine Reihe von Fotos, die das Paar an einem gemeinsamen Wochenende zeigen.

Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz sind unzertrennlich. Seitdem die beiden ein Paar sind, gibt es die Stars nur noch im Doppelpack. Regelmäßig posten die Eheleute auch Fotos und Videos von sich turtelnd auf ihren Social-Media-Profilen. Mit einem aktuellen Bild lässt Heidi Fanherzen erneut höher schlagen.

Süßes Pärchenbild während Tom schläft

Egal ob zuhause, auf der Straße oder auf dem roten Teppich: Topmodel Heidi Klum und "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz sind überglücklich miteinander - und das sollen ruhig auch alle mitbekommen. Regelmäßig turtelt das Paar, das seit 2019 miteinander verheiratet ist, öffentlich rum. Auch gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Medien dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Nun hat ein neues Foto der beiden ihre Follower:innen dahinschmelzen lassen.

Innig aneinander geschmiegt und eng umschlungen küssen sich Tom und Heidi in einem Café. Zwei Drinks stehen auf dem Tisch vor ihnen, daneben eine rosafarbene Flamingoblume. Romantischer geht es kaum! Auch Heidis passende Handtasche ist gekonnt in Szene gesetzt. So lässt sich Zweisamkeit am schönsten genießen. Mit vielen Herz-Emojis schreibt Heidi kurz und präzise zum Post dazu: "Happy Weekend!"

Doch der Schnappschuss im Feed der "Germany's Next Topmodel"-Chefin ist nicht der einzige von den beiden. In ihrer Instagram-Story beantwortet Heidi Fragen ihrer Fans und filmt dabei nicht nur sich selbst: Ihr Angetrauter ist ebenfalls im Bild. Doch der weiß von seinem Glück gar nichts. Denn so wie es aussieht, macht Tom gerade ein Nickerchen und lehnt sich liebevoll an seine Heidi an. Um Rücksicht auf ihren Partner zu nehmen, beantwortet die 49-Jährige die Fragen kurzerhand pantomimisch. Süß!

Zeit zu zweit beim Bundesligaspiel des FC Bayern München

Ohnehin nehmen sich Heidi und Tom anscheinend viel Zeit für einander und unternehmen so einige Aktivitäten. Am Wochenende haben sie sich zum Beispiel das Bundesliga-Topspiel des FC Bayern Münchens gegen RB Leipzig live im Stadion angesehen. Heidi postete einige Stories während des Spiels aus der Allianz Arena. Doch so gut gelaunt die beiden auch anfangs noch waren: Wegen der Niederlage der Münchener war Bayernfan Tom Kaulitz anschließend ordentlich geknickt. Da konnte auch seine Heidi ihn nicht mehr aufheitern.

In der Fragerunde auf Instagram offenbarte der deutsche Hollywood-Star außerdem noch so manche Details über seine Beziehung. Angesprochen auf ihre Körbchengröße antwortete Heidi offen wie nie: 36C, was einer deutschen Größe 80D entspricht. Dass die vierfache Mutter natürlich immer für ihre Kinder Leni Klum, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel und Lou Sulola Samuel da ist, ist für sie selbstverständlich. Doch trotzdem gibt Heidi zu, dass sie ihren Tom auch gerne mal nur ganz für sich allein hat.

Aber ich muss ehrlich gestehen: Ich liebe es, Zeit ganz alleine mit meinem Mann zu verbringen. Das sind auch ganz schöne Urlaube. Heidi Klum , 2023

Seit Mai 2018 sind Heidi Klum und Tom Kaulitz offiziell ein Paar. In einer früheren Frage-Antwort-Runde offenbarte die geborene Bergisch Gladbacherin, wie sich die beiden Stars damals kennengerlernt hatten. Demnach haben sich die Liebenden auf einer Geburtstagsfeier von Ex-GNTM-Juror und Stardesigner Michael Michalsky zum ersten Mal getroffen. Offenbar war es Liebe auf den ersten Blick, von der Fans mit Sicherheit auch in Zukunft weiterhin öffentlich schwärmen dürfen.

