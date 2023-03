Das Wichtigste in Kürze Luna Schweiger ist aktuell in "Manta, Manta – zwoter Teil" zu sehen.

Bei der Filmpremiere sorgte die Tochter von Til Schweiger für einen Hingucker.

Obenherum zog sie (fast) blank.

Was da wohl der Papa dazu sagt? Til Schweiger hat die Premiere seines Films "Manta, Manta – zwoter Teil" gefeiert, anwesend war auch die Tochter des Schauspielers: Dabei wusste Luna Schweiger in einem sexy Outfit zu beeindrucken.

Heiß, heißer, Schweiger! Bei der Premiere seines Films "Manta, Manta – zwoter Teil" war es nicht etwa Til Schweiger, der für Aufsehen sorgte. Vielmehr zog seine Tochter Luna Schweiger alle Blicke auf sich. Die 26-Jährige schritt in einer schwarzen Schlaghose über den roten Teppich. Der Clou: Auf ein Oberteil verzichtete Luna, ihre Brüste wurden lediglich von Hosenträgern bedeckt, beziehungsweise in Form gehalten.

Sie sah unfassbar heiß aus! Kevin von Anhalt, , 2023

Beziehungspause mit Kevin von Anhalt

Lunas Ex-Freund Kevin von Anhalt sprach das aus, was viele bei ihrem Anblick gedacht haben dürften. Er offenbarte auch: "Momentan liegt unsere Beziehung auf Eis, deswegen gab es kein gemeinsames Foto."

Brustalarm bei der Premiere mit Alex Mariah Peter

Diejenigen, die sich mit Luna ablichten ließen, mussten sich angesichts ihres sexy Outfits besonders ins Zeug legen, um neben der Blondine aufzufallen. Alex Mariah Peter verzichtete zwar auf einen tiefen Ausschnitt, setzte dafür aber auf Sideboobs. "Ähhhh uff???", zeigte sich unter anderem Influencerin Justine Schlütter unter Alex' Bildpost beeindruckt. Follower der GNTM-Gewinnerin von 2021 bezeichnen sie und Luna Schweiger als "Snacks" und "Hotties".

"Manta Manta zwoter Teil": Luna Schweiger als Darstellerin dabei

Bevor Luna auf dem roten Teppich Eindruck hinterließ, stand sie mit ihrem Vater Til vor der Kamera. Zu den gemeinsamen Dreharbeiten für "Manta, Manta – zwoter Teil" sagte sie der Film- und Medienstiftung NRW, sie liebe es mit ihm zu arbeiten. "Weil ich weiß, was mich erwartet und wir ergänzen uns beide gut." Sie und ihr Vater hätten "immer mega Spaß", so Luna.

Gemeinsamen Spaß vor der Kamera haben Luna und Til Schweiger seit 2007, als sie ihr Filmdebüt in "Keinohrhasen" gab. Seitdem rockt das Vater-Tochter-Gespann nicht nur die deutsche Filmwelt, sondern auch diverse TV-Shows. Dass sie sich auch ohne Papa Til zu helfen weiß, bewies sie unter anderem in der ProSieben-Show "Schlag den Star", wo sie gegen Sängerin Vanessa Mai antrat.

Luna Schweiger auf Instagram

Wenn Luna Schweiger nicht gerade vor der Kamera oder auf dem roten Teppich überzeugt, reitet sie für ihr Leben gerne. Das zeigen zahlreiche Bilder auf ihrem Instagram-Profil. Luna nimmt neben ihrem Schauspieljob sogar an Springturnieren teil. "Pferde sind die besten Freunde eines Mädchens", unterstrich Luna einst ihre Pferdeliebe unter einem Bild in Aktion.

Luna Schweiger goes Politik?

Auch wenn sich Luna eine Karriere als Reiterin vorstellen kann, würde sie sich mit ihrem Bachelor of Science lieber politisch engagieren. Sie hat sogar genaue Vorstellungen, wo angepackt werden müsste. "Es muss vor allem jetzt Gas gegeben werden, was die Ausbildung von jungen Menschen betrifft", sagte sie 2022 der "Bild am Sonntag". "Ob es nun um Schulabschlüsse oder das Studium geht. Gerade Deutschland müsste auf einem viel besseren Stand sein. Ich finde es fast skandalös, was hier an den Schulen passiert." Gerade in Corona-Zeiten habe man das gemerkt. "Alle Kinder und Studenten sollten online lernen, hatten aber weder Computer noch einen schnellen Internetanschluss."

Mit dem Freund ist es kompliziert

Was ihr Liebesleben angeht, sprach Luna erst kürzlich über ihren Beziehungsstatus. Zwischen ihr und Kevin von Anhalt sei es kompliziert, sagte sie der "Gala". "Aber wir verstehen uns total gut und ja sind jeden Tag in Kontakt. Es ist alles entspannt." Luna und Kevin, der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt, waren fast zwei Jahre liiert.