Die Fahrstuhltür geht auf und plötzlich stehen sich - mitten in Manhattan - zwei Stars aus Deutschland gegenüber. Der neue Nachbar von Heidi Klum (50) ist kein Unbekannter, dennoch dürfte das Model nach wie vor die erste Geige spielen.

Anzeige

Die Fahrstuhlszene hat sich bereits mehrfach ereignet. Und zwar im Stadtteil SoHo im Herzen des New Yorker Bezirks Manhattan. In dem angesagten Viertel hat sich Heidi Klum 2018 für rund fünf Millionen Euro ein 450 Quadratmeter großes Apartment gekauft. Wie "Love Property" berichtete, liegt das beim Kauf "total renovierungsbedürftige", lange als Fotostudio und Künstleratelier genutzte Studio-Loft in einem imposanten, sechsstöckigen Gebäude im Queen-Anne-Stil aus dem späten 19. Jahrhundert. Heidi Klum wohnt in "Penthouse B". Das sagt ihr Nachbar aus "Penthouse A". Und der ist auch ein Superstar.

Anzeige

Anzeige

Nächtliches Üben: Heidi Klum hat sich noch nie beschwert

Heidis New Yorker Nachbar heißt David Garrett (34). Der Top-Geiger, einer der Populärsten und Erfolgreichsten seiner Zunft, plauderte das Nachbarschaftsgeheimnis gegenüber "Bild" aus. Das Haus ist ein für den Stadtteil SoHo (abgeleitet von "South of Houston Street") typisches "Cast Iron Building", ein Glanzstück der Gusseisen-Architektur. Sowohl Garretts, als auch Klums Apartment wurden kernsaniert, wie Garrett verriet.

Garrett schätzt an seinem New Yorker Heim die hohen Decken und die robusten Wände: "Ich kann nach Herzenslust üben", verriet er "Bild". "Selbst nachts um drei Uhr kann ich meine Geige spielen und es hört kein Mensch. Meine Nachbarn in New York haben sich noch nie beschwert."

Hohe Promidichte im New Yorker Szeneviertel

Neben Heidi Klum und David Garrett wohnen noch weitere Prominente in unmittelbarer Nachbarschaft. Im Drei-Gebäude-Komplex haben auch Fotografin Cindy Sherman, Schauspieler Hank Azaria und die New Yorker Schauspiellegende Meg Ryan Wohnungen.

Für Heidi Klum und David Garrett schließt sich ein bisschen ein Kreis. Jetzt leben sie in New York weniger Meter voneinander entfernt. Beide stammen aus dem Rheinland. Klum kam im rechtsrheinischen Bergisch Gladbach zur Welt. Garrett stammt aus dem linksrheinischen Aachen. Entfernung: keine 100 Kilometer.