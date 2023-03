Mit Milliardär gesichtet: Angelina Jolie mit neuem Mann an ihrer Seite

Das Wichtigste in Kürze Angelina Jolie hat nach der Scheidung von Brad Pitt nicht offiziell gedatet.

Der Milliardär David Mayer de Rothschild könnte der neue Mann an ihrer Seite sein.

Brad Pitt ist wohl bereits in einer neuen Beziehung mit Ines de Ramon, Ex-Frau von Paul Wesley.

Anzeige

Regisseurin und Schauspielerin Angelina Jolie wurde mit dem britischen Milliardär David Mayer de Rothschild gesichtet. Aber handelt es sich dabei um ein Geschäftsessen oder ein romantisches Lunchdate?

Nach Brad Pitt endlich eine neue Liebschaft?

Angelina Jolie (47) wurde im bekannten Edel-Restaurant "Nobu" bei einem Lunchdate gesichtet, und das mit keinem geringeren als dem britischen Milliardär David Mayer de Rothschild (44). In dem Hotspot für Hollywood-Stars in Malibu, haben die beiden zu Mittag gegessen. Gut gelaunt haben die beiden sich drei Stunden in dem japanischen Restaurant unterhalten. Das berichtet "Page Six".

Und auch danach spazierten sie noch gut gelaunt durch die Straßen Malibus. Doch ob das Date romantischer oder geschäftlicher Natur war, bleibt offen. David Mayer de Rothschild ist jedenfalls ähnlich wie Jolie sehr aktiv in der humanitären Arbeit. Besonders setzt er sich für das Klima ein. 2011 wurde er sogar mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet.

Anzeige

Anzeige

Angelina soll Milliardär daten: Wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Alle Infos im Video

Angelina Jolie und die Männer

Seit dem Ehe-Aus mit Schauspieler Brad Pitt (59) wurde Angelina Jolie nicht oft mit anderen Männern gesehen, über eine ernsthafte Beziehung ist nichts bekannt. Trotzdem gibt es immer wieder Gerüchte, wen die Schauspielerin so alles datet. Mal sei es der Sänger The Weeknd (33) gewesen, mit dem sie im Sommer 2021 mehrfach gesichtet wurde, so "The Sun". Dann soll es der irische Schauspieler Paul Mescal (27) gewesen sein. Die Regisseurin traf sich mit ihm auf einen Kaffee in Großbritanniens Hauptstadt. Das berichtete "People". Zuvor hatte sie sein Theaterstück "A Streetcar Named Desire" im Almeida Theater angeschaut. Ein große Ehre für das Nord-Londoner Nachbarschaftstheater. Allerdings war Tochter Shiloh damals bei dem Treffen dabei, was wohl gegen ein romantisches Date spricht.

Brad Pitt hat seit der Scheidung von Angelina Jolie schon so manch andere Dame umgarnt. Im Sommer 2020 soll er mit dem Model Nicole Poturalski (30) liiert gewesen sein. Seit Ende letzten Jahres ist er wohl mit der Schweizerischen Schmuckexpertin Ines de Ramon (32) zusammen. Sie wurden im November 2022 bei einem Bono-Konzert gesichtet. Ines de Ramon trennte sich erst im September 2022 von Ehemann und "Vampire Diaries"-Schauspieler Paul Wesley (40).