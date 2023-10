Oliver und Amira Pocher: Im Podcast lästern sie jetzt über Cathy Hummels!

Cathy Hummels hat Anfang Oktober beschlossen, keine Fotos mehr von ihrem Sohn Ludwig zu posten, auf denen sein Gesicht erkennbar ist. Oliver Pocher versteht diese Entscheidung nicht ganz und schlägt vor, dass man in solchen Fällen vielleicht besser gar keine Fotos teilen sollte. Amira Pocher findet Cathys Sinneswandel richtig, betont jedoch die Wichtigkeit der Privatsphäre von Kindern in den sozialen Medien.

Deswegen postet Cathy Hummels keine Bilder mehr mit Sohn Ludwig, auf denen er zu erkennen ist

Anfang Oktober hat Moderatorin Cathy Hummels beschlossen, keine Fotos mehr von ihrem fünfjährigen Sohn Ludwig zu teilen, auf denen sein Gesicht sichtbar ist. In einer Bilderserie mit ihm, bei der sein Gesicht nicht zu erkennen ist, kommentierte sie:

Just the 2 of us -> DOUBLE TROUBLE … Ach ja: Ludwig mag in Zukunft was meinen und Papas Instagram Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Cathy Hummels, Instagram , 2023

Denn Ludwig möge nicht immer Fotos machen müssen "wie Papa & Mami". Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird, so Cathy.

Das halten Oliver und Amira Pocher von Cathy Hummels' Fotos mit Ludwig

Für Oliver Pocher passt das nicht zusammen. In der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Die Pochers" mit Noch-Ehefrau Amira sagt der Comedian:

Das hab ich auch nicht so ganz mehr verstanden. Warum man das dann mit einem Foto von ihm beposten muss, wenn er das nicht möchte. Aber hat sie halt gemacht. Oliver Pocher, "Die Pochers!" , 2023

Amira Pocher ergänzt: "Und das stillende Bild." Olli: "Hat sie auch gemacht? Hab ich nicht mitbekommen!" Zu einem Foto, das Cathy vor fünf Jahren mit ihrem neugeborenen Sohn an ihrer Brust zeigt, schreibt Hummels: "Warum haben wir uns dazu entschieden, Ludwigs Gesicht nicht mehr auf Instagram zu zeigen? (…) Kinder gehören nicht auf Social Media und wir als Eltern tragen die Verantwortung für sie." Für dieses Bild habe Hummels viel Kritik einstecken müssen. "Es ist echt egal, was sie postet, irgendwas macht sie immer falsch. Aber das war auch für mich, in meinen Augen, ein bisschen komisch", so Amira.

Amira Pocher: "Du lieferst dein Kind einfach aus"

Olli begreift die Kritik der Fans und schlägt vor, dass es vielleicht besser wäre, keine Erklärung abzugeben, wenn das Kind nicht mehr gezeigt werden möchte. Trotzdem findet Amira Cathys Entscheidung, ihr Söhnchen nicht mehr öffentlich zu zeigen, "richtig und gut". Gleichzeitig zeigt sie Verständnis dafür, dass Cathy in der Vergangenheit Fotos des Kindes in den sozialen Medien geteilt hat. Amiras Schlussfolgerung lautet jedoch: "Du lieferst dein Kind einfach aus, das ist so privat! Es geht auch niemanden etwas an, wie das Kind aussieht, welche süßen Familienfotos wir haben …".